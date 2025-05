Największy rosyjski nalot na Ukrainę wspiera żądania Putina

Coraz więcej rosyjskich żądań: Putin z niczego nie zrezygnował

A w czasie piątkowych rozmów w Stambule Rosjanie żądali, by Ukraińcy wycofali się z terenów wszystkich obwodów, które Władimir Putin wpisał sobie do konstytucji. Ale tylko w stosunku do Krymu domagali się uznania swojej okupacji, co nie spotkało się ze zrozumieniem Ukraińców. Szef ich delegacji, minister obrony Rustem Umerow jest Tatarem krymskim, a w niedzielę przypada kolejna rocznica deportacji Tatarów z Krymu przez armię radziecką w 1944 roku. Również sam gospodarz rozmów, prezydent Turcji Recep Erdogan kategorycznie odrzuca możliwość uznania półwyspu za rosyjski. W Turcji mieszka bardzo silna mniejszość tatarska, formowana od końca XVIII wieku z Tatarów uciekających z Krymu przed rosyjskimi prześladowaniami. Mocno wpływa ona na polityczną pozycję Ankary.

Ale w piątek w Stambule Rosjanie żądali też neutralnego statusu Ukrainy oraz rezygnacji przez Kijów wojennych reparacji od Rosji.

W sobotę do tych warunków Władimir Putin dołożył jeszcze „konieczność zabezpieczenia interesów ludzi (w Ukrainie) (…) uważających rosyjski język za ojczysty, uważających Rosję za swoją ojczyznę”. Zaczynając wojnę w 2022 roku mówił domagał się od Ukrainy uznania rosyjskiego za język oficjalny nad Dnieprem, jak i zmian w programach nauczania w szkołach. Po trzech latach wrócił do niego.

W nocy wzmocnił swe ultymatywne żądania rekordowym nalotem na Ukrainę.