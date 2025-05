07:21 167 starć bojowych na Ukrainie

Sztab Generalny Ukrainy podał codzienną informację dotyczącą sytuacji na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Minionej doby doszło do 167 starć bojowych. Na Ukrainę spadło 106 bomb lotniczych. 2960 dronów kamikaze zrzuciło 4735 pocisków. Agresor atakował obwody: sumski, charkowski, dniepropietrowski, doniecki i zaporoski.

07:01 Rosja i Ukrainy przygotowują się do dużej wymiany jeńców

W przyszłym tygodniu między Rosją a Ukrainą może dojść do wymiany największych jak do tej pory grup jeńców wojennych. Każda ze stron szykuje listę 1000 jeńców. "Mam nadzieję, że stanie się to w przyszłym tygodniu", poinformował w sobotę szef ukraińskiego wywiadu Kyrylo Budanov po negocjacjach pokojowych w Stambule. Po spotkaniu minister obrony Ukrainy Rustem Umerow potwierdził, że obie strony zgodziły się co do zasady na temat formy i terminu wymiany. "Znamy już datę, ale jeszcze jej nie podamy" - dodał.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Ukrainy przygotowuje się na przyjęcie ukraińskich żołnierzy, poinformował ukraiński wywiad. Przygotowywana jest między innymi odpowiednia infrastruktura, lokalizacje i personel medyczny niezbędny do przyjęcia, towarzyszenia i rehabilitacji żołnierzy.

06:44 Sztab Generalny Ukrainy: minionej doby Rosja straciła 1130 żołnierzy

W ciągu ostatniej doby armia rosyjska straciła 1130 żołnierzy i ponad 140 sztuk broni i sprzętu wojskowego, podał ukraiński Sztab Generalny w mediach społecznościowych. Wśród utraconych przez Rosjan sprzętów jest m. in. jeden czołg, cztery opancerzone pojazdy bojowe, 38 systemów artyleryjskich i 91 pojazdów wojskowych i cystern.