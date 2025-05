09:05 Donald Trump: Wywrę presję na Rosję, jeśli będę musiał

Amerykański prezydent Donald Trump powiedział w rozmowie z Fox News, że „jeśli będzie musiał” i jeśli po rozmowach z Władimirem Putinem nie dojdzie do porozumienia, wywrze presję na Rosję i nałoży na nią dodatkowe sankcje. Polityk jednocześnie wyraził przekonanie, że zawrze układ z Putinem.

08:42 Obwód doniecki: Zniszczono rosyjskie okopy i schrony

W miejscowości Czasiw Jar w obwodzie donieckim, za pomocą dronów szturmowych zniszczono rosyjskie okopy i schrony – poinformował na Telegramie dowódca Gwardii Narodowej Ołeksandr Piwnenko.

08:28 Wiceszefowa Kancelarii Prezydenta Ukrainy: Odszkodowania za rosyjską agresję muszą obejmować wszystkie straty od 2014 roku

- Prace przyszłej komisji działającej ws. odszkodowań za rosyjskie działania muszą być oparte na sprawiedliwości dla wszystkich ofiar, od faktycznego początku rozpoczęcia agresji w 2014 roku – zaznaczyła w Hadze Iryna Mudra, wiceszefowa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

08:11 Ukraińcy zniszczyli rosyjski system BUK-M1

Żołnierze oddzielnej brygady rozpoznania artyleryjskiego „Czarny Las” z Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy BUK-M1. Według przekazanych na Telegramie informacji, atak został przeprowadzony podczas przemieszczania się systemu – podała w mediach społecznościowych grupa operacyjno-strategiczna „Chortycia”.

07:59 Atak na autobus w pobliżu Bilopillii, dziewięć ofiar

Dziewięć osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku na autobus w pobliżu Bilopillii w obwodzie sumskim - poinformował szef regionalnej administracji wojskowej Oleh Hryhorow.

Według wstępnych informacji zginęło dziewięć osób, a pięć zostało rannych. „Zostali natychmiast hospitalizowani. Trwa akcja ratunkowa” - podkreślił Hryhorow.

Według szefa RMA Rosjanie uderzyli bezzałogowym statkiem powietrznym Lancet w autobus przewożący cywilów na trasie Bilopillia - Sumy. Atak przeprowadzono na obrzeżach Bilopillii.

Według Hryhorowa na miejscu zdarzenia pracuje karetka pogotowia, ratownicy z Państwowej Służby Ratowniczej i policja.

07:37 Drony Gwardii Narodowej niszczą schrony i bunkry w Czasiw Jarze

W mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim kompania bezzałogowych statków powietrznych szturmowych 18. Słowiańskiej Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy zniszczyła rosyjskie schrony i bunkry za pomocą dronów FPV- poinformował dowódca Gwardii Narodowej Ołeksandr Piwnenko.

„Niszczenie wrogich schronów i bunkrów. Nasze drony FPV z 18. Słowiańskiej Brygady skutecznie chronią Czasiw Jar. Precyzyjne uderzenia, niszczenie wrogiej piechoty i stanowisk ogniowych to czynniki, które pozwalają odstraszyć wroga” — czytamy w oświadczeniu.

07:21 SBU odkrywa „kreta” FSB kierującego rosyjskimi atakami na siły ukraińskie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), przy wsparciu Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandra Syrskiego, zatrzymała kierowcę z pułku szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy, który kierował rosyjskimi atakami na pozycje własnej jednostki na froncie kurskim.

Według SBU, śledztwo wykazało, że zdrajcą był 31-letni kierowca pułku szturmowego, biorący udział w misjach bojowych na froncie kurskim. Udzielił rosyjskiej FSB zdalnego dostępu do swojego telefonu komórkowego, umożliwiając śledzenie jego geolokalizacji w czasie rzeczywistym.

Umożliwiło to Rosjanom wykorzystanie go jako „żywego sygnału” do kierowania atakami na Siły Obronne Ukrainy. Przed atakami Rosjanie wysyłali mu wiadomości z poleceniem natychmiastowego opuszczenia strefy uderzeniowej.

Później podejrzany opuścił swoją jednostkę wojskową i udał się do Charkowa, gdzie oczekiwał na dalsze instrukcje od swojego przełożonego z FSB. Agent spodziewał się otrzymać plan ewakuacji do Rosji, który obiecał mu rosyjski agent.

Funkcjonariusze SBU aresztowali podejrzanego w jego domu w Charkowie i zajęli telefon komórkowy zawierający dowody jego współpracy z wrogiem.

Na podstawie dowodów SBU oskarżyło podejrzanego na podstawie części 2 artykułu 111 Kodeksu karnego Ukrainy — zdrady stanu popełnionej w stanie wojennym. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie. Grozi mu dożywocie z konfiskatą mienia.

Foto: SBU

06:59 Sytuacja na froncie

Foto: PAP

06:40 Wzrost gospodarczy w Rosji zwalnia

Gospodarka Rosji doświadcza gwałtownego spowolnienia wzrostu, zgodnie z raportem opublikowanym przez rządową agencję statystyczną Rosstat. PKB wzrósł tylko o 1,4% w pierwszym kwartale 2025 r. – zauważalny spadek w porównaniu do 4,5% wzrostu w poprzednim kwartale i 5,4% w tym samym okresie ubiegłego roku.

06:20 Relacja z piątkowych wydarzeń