Czy Watykan będzie miejscem negocjacji pokojowych między Rosją i Ukrainą?

Kiedy administracja Kennedy'ego rozważała swoją odpowiedź w obliczu groźby wojny nuklearnej, papież Jan XXIII wręcz błagał o pokój w publicznym przemówieniu radiowym, w przemówieniu do ambasadorów Watykanu, a także napisał prywatnie do Kennedy'ego i Chruszczowa, apelując do ich miłości do swoich narodów, aby ustąpili.

Niektórzy historycy przypisują apelom Jana XXIII wpływ na podjęcie przez obie strony decyzji o wycofaniu się z krawędzi wojny nuklearnej.