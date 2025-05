Poza stolicą odcięto mobilny internet głównie w rejonach, gdzie znajduje się przemysł zbrojeniowy. W ostatnim ataku na nie w środę ukraińska armia spowodowała tam dotkliwe straty, uszkadzając m.in. fabrykę „katiusz” i amunicji do nich, czy zakłady produkujące kable światłowodowe.

A może to próba przed odcięciem całej Rosji od internetu

Eksperci amerykańskiego Institute for the Study of War (ISW) sądzą jednak, że obecna fala odłączeń ma jeszcze inny cel. Pod pretekstem ochrony kremlowskiej parady przed ukraińskimi dronami „testuje możliwości całkowitego odłączania znacznych części kraju od internetu”.

„Okresowo testują swój system „suwerennego internetu”, który pozwala Rosji całkowicie odłączyć się od globalnej sieci i cenzurować dostęp Rosjan do informacji. (…) Prawdopodobnie rosyjskie władze wykorzystują święto 9 maja, by przeprowadzić ogromny test tego „suwerennego” systemu, nie natykając się na znaczący opór mieszkańców” – pisze ISW.

Ustawę o „suwerennym internecie” dającą prawną możliwość odcięcia się od światowej sieci przyjęto w 2019 roku. W tym roku nie odcinano jeszcze od internetu żadnego dużego regionu (z wyjątkiem niektórych terenów nadgranicznych, na których toczyły się walki). Za to w ubiegłym robiono to co najmniej pięciokrotnie, w tym w marcu 2024 roku w samej Moskwie, podczas pogrzebu Aleksieja Nawalnego.