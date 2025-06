Alarmujące dane z Wielkiej Brytanii o woreczkach nikotynowych. Najnowsze wyniki badań dotyczą dzieci

Badania przeprowadzone zostały na zlecenie organizacji Action on Smoking and Health (ASH) przez firmę YouGov. W ankiecie wzięło udział 13 tys. dorosłych oraz 2700 niepełnoletnich w wieku od 11 do 17 lat.

Woreczki nikotynowe: Wśród dzieci wzrasta świadomość ich istnienia

Badania pokazały, że coraz więcej osób poniżej 18. roku życia jest świadomych istnienia woreczków nikotynowych. Odsetek tych młodych ludzi w wieku od 11 do 17 lat wzrósł z 38 proc. w 2024 roku do 43 proc. w tym roku. We wspomnianym wyżej przedziale wiekowym woreczka nikotynowego próbowało niemal 4 proc. ankietowanych, co odpowiada grupie 210 tys. dzieci.

Badania ujawniły również, że od 2023 roku nastąpił wzrost liczby dorosłych osób w wieku od 18 do 34 lat korzystających z woreczków nikotynowych. W 2023 roku do ich używania przyznało się 1,2 proc. osób we wspomnianym przedziale wiekowym, natomiast w 2025 roku – 2,6 proc.

Ankieta wykazała ponadto, że wśród osób poniżej 40. roku życia to mężczyźni trzy razy częściej niż kobiety sięgają po woreczki nikotynowe.