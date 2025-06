72 godziny kryzysu. Unia apeluje, by minimum na taki czas zgromadzić zapasy

Europejczycy powinni zgromadzić zapasy, które pozwolą im na przetrwanie pierwszych 72 godzin ewentualnego kryzysu. Takie zalecenia znajdują się w strategii gotowości Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają czas do 2026 roku, by opracować wytyczne.

Co spakować do plecaka, by być gotowym na kryzysowy czas?

Foto: Gosia /Adobe Stock