Wielkie zwolnienia w fabrykach aut i części

O 70 proc. do 5,5 mld euro zmalał w ub. roku zysk netto Stellantis, oferującego w Europie 11 marek samochodów, w tym Peugeota, Citroena, Fiata i Opla. Problemy koncernu odbiły się w Polsce, gdzie „konieczność „dostosowania produkcji do trudnej sytuacji na rynku” poskutkowała zwolnieniami w fabryce w Gliwicach.

Bankrutują producenci części dla fabryk aut

Tymczasem pod jeszcze większą presją niż producenci samochodów znajdują się firmy produkujące komponenty, których obroty topnieją szczególnie szybko. Jak podało AutomotiveSuppliers.pl, w marcu wniosek o ogłoszenie upadłości złożyła firma Sonnplast Solutions z Turyngii, dostarczająca m.in. elementy foteli samochodowych, klapy wentylatorów, pokrycia kolumn kierowniczych czy zderzaków. W lutym wniosek upadłościowy złożył Boryszew Kunststofftechnik Deutschland wytwarzający plastikowe elementy wyposażenia samochodu. Jak poinformowała spółka, przyczyną był znaczący spadek sprzedaży oraz zmniejszenie nowych zamówień. Z kolei w ubiegłym tygodniu upadło szwedzkie przedsiębiorstwo Northvolt produkujące baterie do samochodów elektrycznych, mające m.in. zakład w Gdańsku.

To właśnie nacisk władz UE na elektryfikację branży jest jednym ze źródeł problemów przemysłu motoryzacyjnego. – Inwestycje w szczególności w elektromobilność pochłonęły ogromne kwoty, nie przynosząc oczekiwanego sukcesu rynkowego - mówił Constantin M. Gall, partner zarządzający i szef działu mobilności w EY Region Europy Zachodniej.

Nowym zagrożeniem amerykańskie cła

Opublikowany niespełna tydzień temu raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA podał, że w 2024 r. produkcja samochodów w krajach Unii Europejskiej zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem o 6,2 proc. do niespełna 14,4 mln. Największe tąpnięcia w Europie Zachodniej odnotowano we Włoszech, gdzie produkcja spadła o 43,4 proc., a następnie w Belgii (-31,2 proc.) i Francji (-12,4 proc.) i Szwecji (-5,1 proc.). Niemcy, największy producent w UE, odnotowały niewielki spadek produkcji samochodów o 0,4 proc. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej produkcja wzrosła w Czechach (o 3,5 proc.), za to mocno zmalała w uzależnionych od przemysłu motoryzacyjnego Węgrzech (o 14,4 proc.), w Słowacji (o 7,6 proc.) oraz w Rumunii (o 6,5 proc.). Z malejącą produkcją aut w UE powiązany był spadek wartości ich eksportu: o 7,3 proc. do 154,7 mld euro, co przekładało się na 6,6-proc. spadek jego wielkości – do niespełna 4,6 mln sztuk.

W tym roku zagrożeniem są potencjalne cła, jakie na samochody eksportowane do USA może wprowadzić administracja Donalda Trumpa. Miałyby one daleko idące skutki: nie tylko dla wyników finansowych producentów aut, ale przełożyłyby się na rynek pracy i ceny. – W zależności od zakresu działań, jakimi dysponują poszczególne firmy, podwyżki taryf mogą sprawić, że pojazdy staną się droższe – ostrzega Simon Schütz, rzecznik niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego VDA. Nie można także wykluczyć negatywnych konsekwencji dla miejsc pracy w Niemczech i tych krajach europejskich, gdzie działają niemieckie firmy z branży motoryzacyjnej.