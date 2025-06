Przedstawiciele amerykańskiej administracji udowadniają, że militarny program jądrowy Iranu został cofnięty co najmniej „o lata”. Donald Trump mówi o „dekadach”. Premier Beniamin Netanjahu nie wykluczył kolejnych ataków w przyszłości, jeżeli będzie to konieczne. Powtórzył to także Trump, porównując jednocześnie rezultat amerykańskiego nalotu na Iran do „kończącego wojnę” ataku na Hiroszimę i Nagasaki.

– Można było przypuszczać, że atak stworzy więcej problemów niż rozwiązań – mówi Hugh Lovatt z European Council on Foreign Relations (ECFR). Jego zdaniem jedynym obecnie wyjściem z sytuacji są negocjacje. Z tym jednak, że są teraz one znacznie utrudnione, gdyż warunkiem USA, ale i europejskiej dyplomacji (nie mówiąc już o Izraelu), jest całkowity zakaz wzbogacania uranu przez Iran. Byłoby to równoznaczne z bezwarunkową kapitulacją Teheranu, na co trudno liczyć.

Tym bardziej że w irańskim establishmencie przeważyć może przekonanie, iż ostatnie doświadczenia uzasadniają w pełni dążenie do posiadania broni jądrowej jako gwarancji bezpieczeństwa. Oznaczałoby to wyjście Iranu z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). A także zakończenie współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA). Irański parlament już zresztą podjął decyzję o jej zawieszeniu.

Gdzie są setki kilogramów irańskiego wzbogaconego uranu?

To inspektorzy MAEA na dwa dni przed pierwszym nalotem Izraela na Iran oglądali na własne oczy 400-kilogramowy zapas uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc. Teraz stosunkowo łatwo wzbogacić go do stanu umożliwiającego konstrukcję dość prymitywnego ładunku nuklearnego.

Zapas ten miał zostać w ubiegłą środę załadowany na kilkanaście ciężarówek i ulokowany w nieznanym miejscu. Mosad staje obecnie na głowie, by go wytropić.