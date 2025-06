Waszyngton ma obecnie nadzieję na rozpoczęcie negacji z Iranem w sprawie zaniechania programu atomowego. – Iran ma teraz do wyboru dwie możliwości. Albo zamierza nadal głosić, że jego nadrzędnym celem jest likwidacja państwa żydowskiego, albo też chce dążyć do uzyskania broni jądrowej – mówi „Rzeczpospolitej” francuski politolog Dominique Moisi, doradca francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (IFRI). Jego zdaniem dążenie do likwidacji Izraela sprowadzi wszelkie wysiłki uzyskania statusu państwa nuklearnego do zera. Nikt nigdy nie wyrazi zgody na takie rozwiązanie.

Klęska Iranu jest też porażką Rosji

Z kolei Izrael liczy na to, że osłabienie Iranu w wyniku obecnej wojny zapewnia wystarczającą ilość czasu, aby mieć nadzieję na upadek reżimu ajatollahów dążących do posiadania broni atomowej. Przy czym upadek ten nastąpić może nie na skutek bombardowań, lecz odśrodkowej implozji. Zdaniem Moisi na to także liczą Amerykanie. W każdym razie to, co wydarzyło się w ostatnich dniach na Bliskich Wschodzie, zmienia całkowicie układ sił. Upokorzony Iran nie ma wyjścia. Musi udowadniać, że jego śmiertelnym wrogom nie udało się obalić reżimu, który jednak w obecnej sytuacji musi przyjąć warunki zwycięzców. Nikt nie jest w stanie określić, jako długo taki stan się utrzyma.

W regionie status absolutnego i niekwestionowanego hegemona uzyskał Izrael. Jak udowadnia Dominique Moisi, po serii porażek w Iraku Amerykanie odzyskują z kolei wizerunek mocarstwa o ogromnych wpływach w regionie, Afganistanie czy Syrii, gdzie Waszyngton zdecydował się nie interweniować mimo wyznaczenia swego czasu „czerwonej linii”.

Upokorzenie jest także udziałem Rosji, która straciła Syrię po upadku reżimu Asada oraz w pewnym sensie Iran. Do tego dochodzi klęska tzw. Osi Oporu, czyli systemu wspieranych przez Iran organizacji zbrojnych zagrażających Izraelowi w postaci Hamasu, libańskiego Hezbollahu czy Huti w Jemenie oraz proirańskich bojówek w Iraku. – Jest to jednoznaczny i ogromny sukces, wręcz osiągnięcie o historycznym znaczeniu premiera Netanjahu. Zdołał nie tylko przeforsować swą koncepcję w kraju, ale i udało mu się przekonać Donalda Trumpa – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Icchak Klein z prawicowego izraelskiego think tanku Kohelet Policy Forum. Jest przekonany, że gdyby wybory miały miejsce jutro, Netanjahu zdołałby potwierdzić swój sukces.

Odbędą się one jednak w przyszłym roku, a nadal trwa wojna w Gazie i jest problem z uwolnieniem żyjących jeszcze zakładników. Do tego dochodzą osobiste problemy Netanjahu z wymiarem sprawiedliwości, co wiele może zmienić.