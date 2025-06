„Osiągnęliśmy znaczące rezultaty – w 2025 r. pomoc w zakresie bezpieczeństwa przekroczy wskaźniki z wszystkich poprzednich lat wojny” – podkreślił minister obrony Ukrainy Rustem Umerow po środowym spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (format Ramstein), cytowany przez agencję Unian. Pakiety pomocowe ogłosiło siedem państw - Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Norwegia, Szwecja, Holandia, i Kanada.

Brytyjskie i niderlandzkie drony przylecą na Ukrainę

Minister podał szczegóły nowego pakietu wsparcia. Wielka Brytania zapowiedziała rekordową pomoc na dostawy dronów – 350 mln funtów, co pozwoli na przekazanie Ukrainie w tym roku 100 tysięcy dronów, co stanowi dziesięciokrotny wzrost dostaw. Same dostawy zostaną przedłużone o prawie rok – do kwietnia 2026 r.

„Łącznie w 2025 r. brytyjskie wsparcie wojskowe wyniesie 4,5 mld funtów, z czego 247 mln funtów zostanie przeznaczone na szkolenie ukraińskich sił zbrojnych” - dodał Umerow.

Niemcy zatwierdziły nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości 5 mld euro, a Bundestag już zatwierdził tę decyzję. Pakiet obejmuje m.in. finansowanie broni dalekiego zasięgu, która będzie produkowana na Ukrainie, a także transfer systemów obrony powietrznej, broni i amunicji.