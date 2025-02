Oto cena odbudowy Ukrainy. Wszystkie pieniądze Rosji to za mało

– Europa musi zacząć działać szybko. Musimy przejść od zamrażania aktywów do ich przejmowania. (…) Musimy tutaj działać wspólnie z naszymi europejskimi sojusznikami – powiedział wczoraj David Lammy, szef brytyjskiego MSZ, cytowany przez agencję Reutera. Brytyjczycy podkreślają, że to Rosja musi zapłacić za odbudowę Ukrainy utratą wszystkich aktywów trzymanych w zachodnich bankach i instytucjach.

Najnowsze ocena strat Ukrainy to 524 mld dol.

Apel współgra ze zaktualizowaną wspólną oceną tzw. bieżących szkód i potrzeb Ukrainy (Rapid Damage and Needs Assessment – RDNA4), opublikowaną przez rząd Ukrainy, Bank Światowy, Komisję Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych. Według oceny na dzień 31 grudnia 2024 r. całkowity koszt odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych wyniesie 524 mld dolarów (506 mld euro) w ciągu następnej dekady. Stanowi to około 2,8-krotności szacowanego nominalnego PKB Ukrainy na 2024 r.

O tym, jak mają się te wyliczenia do rzeczywistych wydatków na odbudowę zniszczeń, świadczą kolejne liczby. W 2025 r. rząd Ukrainy, przy wsparciu darczyńców, wyda 7,37 mld dolarów (7,12 mld euro) na wsparcie najważniejszych obszarów życia kraju, takich jak mieszkalnictwo, edukacja, służba zdrowia, ochrona socjalna, energetyka, transport, zaopatrzenie w wodę, rozminowywanie i obrona cywilna. Oznacza to, że tylko na potrzeby bieżącej odbudowy w tym roku zabraknie 9,96 mld dolarów (9,62 mld euro). Kijów skupia się głównie na naprawie i rozwoju infrastruktury energetycznej oraz odbudowie mieszkań ukraińskich rodzin. To one stanowią główny cel rosyjskich ataków rakietowych – bezbronni mieszkańcy cierpią najbardziej.

2,5 miliona rodzin bez dachu nad głową

Raport RDNA4, obejmujący szkody poniesione w ciągu prawie trzech lat – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. – wskazuje, że bezpośrednie szkody na Ukrainie osiągnęły już 176 mld dolarów (170 mld euro), w porównaniu do 152 mld dolarów (138 mld euro) w raporcie RDNA3 z lutego 2024 r.