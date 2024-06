Rząd Litwy za zgodą Litewskiego Uniwersytetu Medycznego (LUMS) zatwierdził przekazanie państwu gruntów w obwodzie Radviliši będących dotąd własnością uniwersytetu, pod budowę fabryki amunicji przez niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall, informuje agencja ELTA.

W zamian za teren o powierzchni 340 hektarów uniwersytet otrzyma od państwa na tym samym obszarze 6 działek, które są jak zapewniają władze, lepsze pod względem całkowitej powierzchni, użytków rolnych i wskaźnika produktywności. Uchwała nakłada na agencje rządowe obowiązek stworzenia uczelni warunków do zbierania plonów na terenach aktualnie znajdujących się pod jurysdykcją uczelni. W przypadku strat powstałych w związku z rozwiązaniem umowy w stosunku do dotychczasowej lokalizacji lub przeniesieniem działalności do nowych lokalizacji, straty te podlegają rekompensacie.

Fabryka pocisków za 180 mln euro

Na początku czerwca władze Litwy i Rheinmetall podpisały umowę za budowę na Litwie fabryki pocisków o wartości 180 mln euro. Projekt uzyskał status projektu strategicznego. „Budowa fabryki Rheinmetall na Litwie jest znaczącym krokiem w stronę zaspokojenia pilnych potrzeb obronnych kraju. Pomoże zapewnić dostęp do niezbędnej broni, ponieważ będzie ona produkowana na Litwie. W fabrykę zostanie zainwestowanych ponad 180 mln euro. Zostanie utworzonych co najmniej 150 nowych miejsc pracy” – zapowiedziała Auszrine Armonaite litewska minister gospodarki.