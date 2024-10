Czytaj więcej Plus Minus Dokąd zaprowadzi Niemcy Sahra Wagenknecht Z prawej jest Alternatywa dla Niemiec. Z lewej nagle pojawiła się i szybko urosła w siłę partia Sahry Wagenknecht, oskarżanej nawet o miłość do Stalina. – Demokracja w Niemczech jest zagrożona – słychać tuż przed wyborami we wschodnich landach. Kim jest kobieta, od której tak dużo zależy?

Najważniejszym hasłem wyborczym BSW był bowiem „pokój”. W szczegółach oznacza to wymuszenie na rządzie federalnym, by zaangażował się w zakończenie wojny na Ukrainie oraz – co już zupełnie niezgodne z polityką zagraniczną Niemiec – wstrzymanie dostaw broni dla Ukraińców i sprzeciw wobec planów rozmieszczenia na terenie Republiki Federalnej nowych amerykańskich rakiet średniego zasięgu.

Landowi liderzy CDU i SPD zadeklarowali się jako miłośnicy pokoju. Chcą mocnego zaangażowania Niemiec w zakończenie wojny w Ukrainie

Ci lokalni przywódcy to obecni premierzy, planujący utrzymać te stanowiska Michael Kretschmer (CDU) z Saksonii i Dietmar Woidke (SPD) z Brandenburgii oraz widzący się na fotelu szefa rządu Turyngii Mario Voigt (CDU). Kilka dni temu opublikowali na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” tekst, w którym zadeklarowali się jako miłośnicy pokoju. Są za zawieszeniem broni w Ukrainie i za tym, by Niemcy odegrały aktywną rolę w tworzeniu sojuszu, który wymusi na Rosji, by usiadła do rozmów.

W tekście nie ma mowy o wstrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy, a w sprawie nowych amerykańskich rakiet trzej landowi liderzy chcieliby usłyszeć „lepsze wyjaśnienia” i przeprowadzić „szerszą dyskusję”.

Tekst przyjęto jak publiczny gest wobec partii Sahry Wagenknecht i pokazanie centralom CDU i SPD swojej niezależności. Szczególnie niezadowolony z niego był szef CDU Friedrich Merz. Podkreślił, że negocjacje są możliwe tylko za zgodą obu państw, bez wymuszania. I że trzeba nadal pomagać militarnie Ukrainie w jej walce o przetrwanie.

