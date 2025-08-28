Dlaczego? Robert Szumiata, rzecznik komendy stołecznej odpisuje na nasze pytania: „Informacja ze wspomnianego przez Panią maila nie mówiła wprost o możliwości wybuchu konkretnie w KGP, mail zatytułowany był »Bomba« i tyle. Mówił o podłożonym rzekomo ładunku wybuchowym tyle tylko, nie precyzując gdzie. Treść napisana była w języku łotewskim. Poza KGP jego adresatem było też kilka instytucji na Łotwie. W związku z wpłynięciem tego maila dokonano wtedy sprawdzenia pirotechnicznego budynku KGP, które nie potwierdziło zagrożenia. Policjanci z Mokotowa wystąpili też do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o wszczęcie śledztwa z art.224a par.1 k.k. Prokuratura odmówiła jego wszczęcia".

– Jestem w totalnym szoku, także dlatego, że nikt mnie o tym nie poinformował – mówi nam dziś gen. Jarosław Szymczyk pytany o e-maila.

Sprawa wyszła na jaw teraz, gdy śledztwo warszawskiej prokuratury poszło w kierunku zamachu na szefa polskiej policji – o tych wątpliwościach pisała kilka miesięcy temu „Rzeczpospolita”.

Czy mail miał związek z późniejszym wybuchem granatnika, czy ktoś już wcześniej mógł mieć o tym jakąś wiedzę?

W każdym razie policjanci (w tym antyterroryści), którzy przygotowywali wyjazd szefa policji do Kijowa, kiedy teraz dowiedzieli się o istnieniu ostrzegawczego maila, twierdzą, że gdyby o nim wiedzieli, wyjazdu zapewne w ogóle by nie było.