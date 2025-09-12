Z tego artykułu się dowiesz: Jakie grupy są w Polsce postrzegane jako kwestionujące obecny porządek prawny?

Kto jest wskazywany jako samozwańczy prezydent i jakie działania podejmuje?

Jakie są główne tezy ruchów antypaństwowych opisanych w raporcie ABW?

Dlaczego działania ruchów suwerennych obywateli mogą stanowić zagrożenie?

Jakie wyzwania ruchy te stwarzają dla sektora bankowego w Polsce?

„Pamiętaj, Polaku – iluzja nie trwa wiecznie. Jeszcze zatęsknisz za czasami II RP, bo III RP, której zaufałeś, sprzeda Cię w niewolę za długi, tak jak w 1795 roku!” – taki tekst znalazł się w internetowym zaproszeniu na 3 października do Pszczyny, gdzie mają spotkać się „suwereni”, by rozmawiać o „historii, teraźniejszości i przyszłości naszej Ojczyzny”.

To najnowsze wydarzenie środowiska zwolenników Jana Zbigniewa Potockiego, które może stanowić coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Tak wynika z oficjalnego periodyku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Potocki uważa się za prezydenta w myśl konstytucji kwietniowej z 1935 r.

Czasopismo nosi tytuł „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, a w najnowszym numerze ukazało się obszerne opracowanie: „Ruchy antypaństwowe w Polsce i ich wpływ na sektor publiczny oraz bankowy”. Jednym z takich ruchów, zdaniem ABW, jest właśnie wielokrotnie opisywane w „Rzeczypospolitej” środowisko Jana Zbigniewa Potockiego, samozwańczego prezydenta – choć on sam nie uważa się za samozwańca. Twierdzi, że jest głową państwa w myśl konstytucji z 1935 roku.