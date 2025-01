Z tą ostatnią sprawą wiążą się dodatkowe kontrowersje. Jak ustaliliśmy, wśród „dokumentów” wystawianych przez Potockiego były też „zaświadczenia uprawniające do nabycia broni”. Dotarliśmy do jednego z takich pism, opatrzonych pieczęcią i podpisem „prezydenta”. „Dokument uprawnia do zakupu broni oraz amunicji do niej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej” – głosi. Z naszych informacji wynika, że Potocki mógł próbować uzbroić członków swojej „Gwardii Bezpieczeństwa Prezydenta”.

Jaka przyszłość czeka Potockiego? Już w ubiegłym roku pisaliśmy, że zbuntowała się przeciw niemu część współpracowników, którzy otworzyli konkurencyjną kancelarię. Z naszych informacji wynika, że na ostatnim skazaniu mogą też nie skończyć się kłopoty prawne Potockiego.

W dodatku przebywający w więzieniu 69-letni Potocki miał znacznie podupaść na zdrowiu. Tak wynika z zamieszczonej w internecie telekonferencji, zorganizowanej przez Piotra Tymochowicza, byłego doradcę Andrzeja Leppera, który obecnie zalicza się do zwolenników Potockiego. O złym stanie zdrowia ojca mówił jego syn Mikołaj. – Na bramie wejściowej więzienia jest napis „Pamięci więźniów politycznych, którzy walczyli o wolną Polskę”. Więc tata znalazł się w miejscu idealnym dla niego – przekonywał.