Rzekomy prezydent został skazany na dwa lata więzienia w związku z tzw. kaliską piramidą finansową

Jak wyjaśnialiśmy w „Rzeczpospolitej”, odsiadka jest wynikiem powoływania się na wpływy w zamian za korzyść majątkową. Ma związek z tzw. kaliską piramidą finansową, w ramach której dwóch mężczyzn oszukało około 600 osób na łączną kwotę co najmniej 47 mln zł. Potocki miał za łapówkę zagwarantować nietykalność twórcom piramidy. W dodatku posiadał broń gazową bez zezwolenia. Usłyszał wyrok dwóch lat więzienia i przepadku przyjętych łapówek w wysokości 480 tys. zł.

Na tym jednak nie kończą się jego kłopoty. Jak ustaliliśmy, za oszustwo podatkowe został skazany w kwietniu ubiegłego roku przez Sąd Rejonowy w Piasecznie. Orzeczono karę grzywny w wysokości 4,5 tys. zł, a 17 stycznia odbyła się rozprawa w ramach postępowania apelacyjnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Jan Zbigniew Potocki, prezydent II RP na Uchodźstwie, to jedyny prawowity prezydent Rzeczypospolitej Polskiej fragment opisu na stronie kancelarii Potockiego

Stawił się na niej sam Potocki, doprowadzony z aresztu śledczego na Białołęce. Jak ustaliliśmy, w czasie rozprawy zwolennicy Potockiego argumentowali, że jest on objęty immunitetem dyplomatycznym, a tym samym proces jest nielegalny. – Sam zaś Potocki ogłosił, że uzyskał dla Polski 850 miliardów euro reparacji wojennych od Niemiec oraz doprowadził do zwolnienia czteroosobowej rodziny z białoruskiego więzienia. Sędzia prowadząca rozprawę przerwała to przemówienie jako niezwiązane ze sprawą – relacjonuje jedna z osób obserwujących proces.

Jan Zbigniew Potocki był już skazywany w co najmniej trzech sprawach. Na tym licznik może jednak się nie zatrzymać

Warszawski sąd skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd w Piasecznie. I są to kolejne kłopoty prawne samozwańczego prezydenta. W 2022 roku pisaliśmy, że został skazany za wypowiedzi o Ukraińcach i Żydach. Chodzi m.in. o publiczne nawoływania, by członków izraelskiego Knesetu „lać po łbach”, nazwanie prezydenta i premiera Izraela „zwykłą kreaturą żydowską” oraz dywagacje, czy na polskich lotniskach nie powinno się napisać „Żydom i psom wstęp jest wzbroniony do Polski”.