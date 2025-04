W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy już o oryginalnych poglądach Potockiego będących mieszaniną teorii spiskowych i antysemityzmu oraz kontrowersjach wokół jego rzekomego tytułu hrabiowskiego. Informowaliśmy też, że robi interesy na wydawaniu własnych dokumentów, w tym „dowodów suwerena” przypominających dowody osobiste. Jako pierwsi podaliśmy, że Potocki trafił do więzienia. Odsiaduje obecnie wyrok dwóch lat za powoływanie się na wpływy w zamian za korzyść majątkową oraz posiadanie broni gazowej bez zezwolenia.

Potocki szefów swojej gwardii mianował pułkownikami

To jednak nie koniec perypetii prawnych jego środowiska. Jak ustaliliśmy, również o posiadanie broni gazowej bez zezwolenia oskarżeni są dwaj bracia, jeden z zawodu mechanik samochodowy, a drugi to budowlaniec, których w maju 2021 r. Potocki specjalnym dekretem powołał na członków Gwardii Bezpieczeństwa Prezydenta. Jednego ogłosił szefem sztabu, a drugiego dowódcą, obu w stopniu pułkowników. I swoje obowiązki traktowali bardzo sumiennie. Tak wynika z ich zeznań, do których dotarliśmy.

„Jest to jednostka wojskowa powołana dekretem prezydenta II RP na podstawie prolongaty zawartej w Konstytucji kwietniowej z 1935 roku. Do zadań gwardii należy zabezpieczenie imprez z udziałem prezydenta, zapewnienie bezpieczeństwa jego i rodziny oraz ochrona gabinetu prezydenta II RP przed wojną napastniczą” – wyliczał jeden z nich swoje obowiązki podczas zeznań w prokuraturze. „Podczas zatrzymania byłem w trakcie obowiązków służbowych. Wyjeżdżałem do Warszawy celem zabezpieczenia manifestacji z udziałem prezydenta Potockiego. (…) Jestem żołnierzem, środki te są potrzebne do wykonywania zadań, prowadzenia szkoleń. Musimy być gotowi na zagrożenie” – dodawał.

Jan Zbigniew Potocki to mój prezydent fragment zeznań jednego z dowódców gwardii

Zaznaczył że broń posiadał legalnie, bo na podstawie zezwolenia wydanego przez Potockiego. A później opisywał, jaki styl działania ma jego formacja. „Przede wszystkim umiejętnością jest walka wręcz. Jestem przeciwnikiem broni ostrej. Jestem też przeciwnikiem używania broni białej. W działaniach ochronnych stawiałem na kamizelki nożoodporne” – mówił.