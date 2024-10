Pospieszyli się z zarzutami dla Szymczyka za granatnik?

Z kolei zeznania komendanta PSU i jego dyrektora mają być „niezwykle ciekawe”.

W sytuacji trwającej wojny, na podmianie mogło zależeć rosyjskim służbom.

Czy prokuratura pośpieszyła się z zarzutami dla generała Szymczyka?

Celowa podmiana oznaczałby, że ktoś czyhał na życie ówczesnego szefa policji (także po to, uderzyć w Polskę) i że zasadnie uznano go za pokrzywdzonego – za takiego zresztą on sam się uważa (eksplozja rozerwała podłogę i sufit – zraniła Szymczyka i pracownika z pokoju poniżej).

A to by oznaczało, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie pospieszyła się, stawiając mu zarzuty (w końcu września) – za posiadanie granatnika RGW 90 bez koncesji i niezgłoszenie wwozu na granicy oraz za za odpalenie go i „nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa”.