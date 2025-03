O przeprowadzonych czynnościach poinformował rzecznik szefa MSWiA, Jacek Dobrzyński.

„Na polecenie prokuratury agenci CBA zatrzymali byłego komendanta głównego Policji Do zatrzymania doszło w piątek wieczorem (28 lutego) na warszawskim lotnisku Chopina po wyjściu z samolotu, którym Zbigniew M. przyleciał z Sri Lanki. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych polegających na przeszukaniach oraz zabezpieczeniu dowodów na potrzeby prowadzonego postępowania były komendant został przewieziony do dyspozycji Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu” - poinformował rzecznik na X.

Zbigniew M. był komendantem głównym policji trzy miesiące (od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r.). Postawione wówczas zarzuty obejmowały okres od 1 stycznia do 10 lutego 2016 roku, kiedy kierował policją. Wówczas prokuratura oskarżyła go jedynie o „przekroczenie uprawnień”.

Zbigniew M. zrezygnował ze stanowiska 11 lutego 2016 roku po dwóch miesiącach od powołania. Tłumaczył tę decyzję tym, że byli pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji przygotowali wobec niego prowokację. Pojawiły się informacje, że chodzi o wydarzenia sprzed kilkunastu lat, kiedy M. pracował w Kaliszu.