Jak o 6 rano zatrzymano emerytkę, która groziła Owsiakowi? Kulisy akcji policji

12 stycznia pod umieszczonym na Facebooku wpisem Jerzego Owsiaka użytkowniczka „Iza Izabela” umieściła komentarz: „giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT” , który został zauważony przez funkcjonariuszy policji z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

Reklama

Kobieta zamieściła komentarz pod wpisem Owsiaka. Szybkie działania policji

Policja po udokumentowaniu wpisy, wystąpiła do firmy Meta o udostępnienie danych osobowych autorki wpisu. Po dwóch dniach do służb dociera informacja, że komentarz opublikowała 66-letnia Izabela Majewska z Torunia. Stwierdzono, że wpis jest groźbą bezprawną, za którą grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Tego samego dnia, 14 stycznia, notatka w tej sprawie zostaje skierowana do Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód. Jednocześnie, do zarządu CBZC w Warszawie przyjechał adwokat Jacek Olejarz, który przedstawił pełnomocnictwo podpisane przez Jerzego Owsiaka. Mecenas składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez „Izę Izabelę”. Informuje, że wpis internautki wywołuje obawę o jego klienta. To warunek konieczny do spełnienia przestępstwa z art. 190 kodeksu karnego („Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).

Do przesłuchania Owsiaka nie doszło, ponieważ jego pełnomocnik poinformował, że nie ma nic w tej sprawie do dodania.