Pomyłka czy sabotaż? Jak to było z odpaleniem granatnika przez Szymczyka

Według informacji „Rz” śledczy wykluczają, by Ukraińcy celowo przekazali komendantowi sprawny granatnik, wprowadzając go w błąd, że to atrapa

Zdaniem śledczych w grę wchodzą dwie opcje: Albo doszło do kuriozalnej pomyłki – Ukraińcy faktycznie byli przekonani, że tuba jest pusta. Ale w pokoju były np. dwie tuby, jedna pusta, druga pełna i ktoś „na ostatniej prostej” je pomylił. Albo ktoś inny niż dający prezent podmienił tuby, czyli doszło do tzw. dywersji. To wciąż jest badane – wskazują nasi rozmówcy.

W wywiadzie dla „Rz” nadinsp. Szymczyk wspominał, że gen. Bondar „wysłał po granatnik jednego ze swoich ludzi do swojego pokoju. Stamtąd został przyniesiony”. Czy wtedy ktoś dokonał podmiany? Ustalenia śledztwa wskazują, że komendant główny był święcie przekonany, że ma atrapy. Inaczej sprawnego pocisku nie wiózłby samochodem do kraju (zwłaszcza, że autem nie wracał sam). Czy dostanie zarzuty za niezgłoszenie broni na granicy? Musiałby mieć świadomość, że posiada broń palną, najwyraźniej jej nie miał. Zapewnień strony ukraińskiej o „pustej tubie” nikt nie zweryfikował (choć wyjazd zabezpieczali polscy antyterroryści). Jest to kompromitacja, ale czy przełoży się na paragraf karny – nie wiadomo.

Czytaj więcej Policja Eksplozja granatnika w KGP. Nowe informacje, prokuratura potwierdza Gdy doszło do odpalenia granatnika w Komendzie Głównej Policji, gen. Jarosław Szymczyk był sam w swoim gabinecie - podało RMF FM, powołując się na informacje prokuratury.

Śledztwo jest na końcowym etapie, ma zostać przedłużone do 15 września. Nadinsp. Szymczyk nie ma w nim już statusu pokrzywdzonego – sprawę spowodowania u niego uszczerbku na zdrowiu wyłączono do odrębnego postępowania. Kontrola w KGP przeprowadzona już przez nowe kierownictwo MSWiA wykazała naruszenia, których konsekwencją są trzy nowe zawiadomienia – skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.