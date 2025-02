Czy zeznania ukraińskich funkcjonariuszy są wiarygodne? A jeśli nie mówili prawdy lub coś przemilczali, to co było przyczyną? Chęć uniknięcia odpowiedzialności, kompromitacji?

Jeżeli zeznania trzech świadków – wysokiej rangi wojskowych uznać za prawdziwe, to jedynym logicznym wyjaśnieniem jest podmiana granatnika – ale w pokoju, z którego został wzięty, by go przekazać Szymczykowi.

To ważne ustalenie, bo – według naszych informacji – strona ukraińska sugerowała, że „przecież mógł został podmieniony w Polsce”. Aby to zweryfikować, prowadzący śledztwo w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie prok. Przemysław Ścibisz uzyskał wszystkie możliwe dowody z trasy przejazdu busa, którym jechał Szymczyk, jego rzecznik i kierowca już w kraju – m.in. monitoring ze stacji benzynowej, gdzie się zatrzymywał. Co więcej – zlecił jego specjalistyczne oględziny, które wykluczyły, aby bagażnik mógł być otwierany innymi kluczami niż oryginalne. Zresztą po włożeniu granatnika do bagażnika tylko raz go otworzono – żeby tuż przed granicą dołożyć inny drobny upominek.

Ostatecznie jednak to pamiątkowe zdjęcie, które wykonał rzecznik komendanta Szymczyka Mariusz Ciarka, stało się koronnym dowodem na to, że podmiany po wręczeniu granatnika nie było.

– To zdjęcie z momentu przekazania granatnika. Jest na nim ukraiński generał, który go wręczył, i Szymczyk, który broń trzyma w rękach. Granatnik ma oznaczenia, które można odczytać, i co najważniejsze – „trzpień – szpikulec” służący do ustawiania trybu działania tej broni. Ten wysunięty „trzpień” niezbicie świadczy o tym, że broń jest naładowana – wskazuje nasze źródło.

Biegły, widząc zdjęcie, bez trudu to rozpoznał, właśnie przez tę widoczną wystającą część. Albo zatem doszło do pomyłki, albo podmieniono granatnik w gabinecie ukraińskiego generała. – Wątpię, by Ukraińcy celowo chcieli Szymczyka wsadzić „na minę” i dali mu granatnik, zapewniając, że to atrapa. Raczej sami się pomylili. A ktoś na „ostatniej prostej” dokonał dywersji i w gabinecie Dmytro Bondara broń podmienił. Po to, żeby zasiać niechęć, poróżnić obie strony. Na tym mogło zależeć tylko Rosji – ocenia jedno z naszych źródeł.