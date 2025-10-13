Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

„Chwasty trzeba powyrywać”. Wypowiedź Roberta Bąkiewicza pod lupą prokuratury

Prokuratura w Warszawie z urzędu zajęła się sobotnimi ksenofobicznymi wypowiedziami Roberta Bąkiewicza podczas zorganizowanej przez PiS manifestacji pod hasłem „STOP nielegalnej imigracji" na Placu Zamkowym w Warszawie.

Publikacja: 13.10.2025 16:44

Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz (C) na manifestacji zwolenników Prawa i Sprawiedliwości n

Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz (C) na manifestacji zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Dorota Gajos-Kaniewska

Podczas sobotniej manifestacji PiS lider Ruchu Obrony Granic przemawiał do tłumu obok Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i Przemysława Czarnka. Politycy PiS mówili m.in. o sprzeciwie wobec nielegalnej migracji i umowie z Mercosurem.  W pewnym momencie Robert Bąkiewicz krzyczał do mikrofonu: „Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść. Że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły! Tu jest Polska!”.

Na scenie byli także członkowie Ruchu Obrony Granic z imitacjami zakrwawionych kos bojowych, jakie w przeszłości wykorzystywali uczestnicy narodowych powstań. 

Czytaj więcej

Michał Szułdrzyński: Prof. Lech Kaczyński w PiS doby MAGA by się nie zmieścił
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Prof. Lech Kaczyński w PiS doby MAGA by się nie zmieścił

Kierwiński: Nikt z notabli PiS nie interweniował. Nikt.

O wszczęciu śledztwa w sprawie wypowiedzianych słów Bąkiewicza poinformował w poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. 

„Po nienawistnym wystąpieniu Bąkiewicza na demonstracji PiS, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo pod kątem nawoływania do popełnienia zbrodni. Nikt z notabli PiS nie interweniował. Nikt.” - napisał na X szef MSWiA.

Reklama
Reklama

Nagranie z wypowiedzią Bąkiewicza  Wirtualna Polska pokazała europosłowi PiS Michałowi Dworczykowi.

„Nie wiem, nie zrozumiałem tej wypowiedzi, szczerze mówiąc. Nie słyszałem tej wypowiedzi” – stwierdził polityk PiS. Dziennikarz ponownie odtworzył wideo z sobotniej manifestacji.

„Nie słyszałem tej wypowiedzi, do czego ta końcówka o chwastach się odnosiła” – mówił dalej Michał Dworczyk.

„Oczywiście zgadzam się ze sformułowaniem, że nie należy bać się upolitycznionej prokuratury, której rząd Donalda Tuska używa do walki z opozycją. Natomiast, jeżeli pan wcześniej poruszył temat nawoływania do przemocy, to jestem jej zdecydowanej przeciwnikiem. Sam widziałem, jak wiele złego może zrobić przemysł pogardy, który został rozkręcony przez Platformę Obywatelską po 2010 roku (…)" – dodał.

Czytaj więcej

Działacz środowisk narodowych Robert Bąkiewicz przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielk
Prawo karne
Ruch prokuratury ws. Roberta Bąkiewicza. Chodzi o incydent w Słubicach

Bąkiewiczowi może grozić więzienie

Informacje Kierwińskiego potwierdziła prokuratura. 

Reklama
Reklama

- Sprawa została zarejestrowana w Prokuraturze  Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie, zaś materiały przekazane do Komendy Stołecznej Policji, celem wszczęcia dochodzenia o czyn z art. 255 § 2 kk i przeprowadzenia niezbędnych czynności dowodowych - poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zgodnie z treścią art. 255 § 2 kk,  kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności. 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Prawo Karne Robert Bąkiewicz

Podczas sobotniej manifestacji PiS lider Ruchu Obrony Granic przemawiał do tłumu obok Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i Przemysława Czarnka. Politycy PiS mówili m.in. o sprzeciwie wobec nielegalnej migracji i umowie z Mercosurem.  W pewnym momencie Robert Bąkiewicz krzyczał do mikrofonu: „Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść. Że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły! Tu jest Polska!”.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Podział majątku po rodzicach nie zawsze musi być równy
Spadki i darowizny
Czy spadek po rodzicach zawsze dzieli się po równo? Jak dziedziczy rodzeństwo?
Nadchodzą kolejne podwyżki dla kierowców. Opłata wzrośnie aż trzykrotnie
Prawo drogowe
Nadchodzą kolejne podwyżki dla kierowców. Opłata wzrośnie aż trzykrotnie
Sąd Najwyższy powiedział, co trzeba zrobić, żeby zasiedzieć działkę sąsiada
Nieruchomości
Sąd Najwyższy powiedział, co trzeba zrobić, żeby zasiedzieć działkę sąsiada
Treść nagrania nie pozostawiała wątpliwości, co do winy pielęgniarki.
Prawo karne
Kamery nagrały, jak pielęgniarka bije pacjenta. Sąd Najwyższy wydał wyrok
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Ekspert o rozporządzeniu ministra Żurka. „Dbamy przede wszystkim o swoich"
Reklama
Reklama
e-Wydanie