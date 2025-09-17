Aktualizacja: 17.09.2025 13:37 Publikacja: 17.09.2025 13:03
Działacz środowisk narodowych Robert Bąkiewicz przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim
Foto: PAP/Lech Muszyński
Chodzi o incydent na moście granicznym z Niemcami w Słubicach z 29 czerwca. Robert Bąkiewicz, działacz środowisk narodowych, oskarżył pracujących tam funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej o to, że działają na szkodę Polski, wpuszczając migrantów na polecenie strony niemieckiej.
"Mamy ogromny szacunek dla polskiego munduru i dawaliśmy temu wyraz wielokrotnie. Ale nie możemy stać bezczynnie, kiedy sprowadzacie śmiertelne zagrożenie na nas i nasze rodziny" – napisał Robert Bąkiewicz, pokazując na X nagranie ze swojej rozmowy z funkcjonariuszką Straży Granicznej.
Na łamach rp.pl opisywaliśmy zamieszanie ze śledztwem w tej sprawie. Ostatecznie w połowie sierpnia Bąkiewicz usłyszał zarzut znieważenia czworga funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.
W środę Robert Bąkiewicz stawił się w gorzowskiej prokuraturze po raz drugi. Śledczy zdecydowali o uzupełnieniu zarzutów. Z opublikowanego komunikatu wynika, że prokuratura zarzuca działaczowi środowisk narodowych pomówienie funkcjonariuszy "o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć ich w oczach opinii publicznej i narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia służby", jak wyjaśniono, chodzi m.in. o wypowiedzi sugerujące brak honoru czy sugerujące, że wykonywanie przez funkcjonariuszy rozkazów przełożonych w trakcie pełnienia służby hańbi polski mundur.
Bąkiewicz miał też usiłować nakłonić czworo funkcjonariuszy do niedopełnienia obowiązków służbowych. Jak podano w komunikacie, miało to polegać m.in. na werbalnym nakłanianiu ich do odstąpienia od kontroli legalności pobytu cudzoziemców, a także odstąpienia od ich zatrzymania i wdrażania stosownych procedur przewidzianych prawem.
Kolejny nowy zarzut dotyczy pomówienia funkcjonariuszki Straży Granicznej poprzez zamieszczenie na portalu X postu, z którego wynikało, że funkcjonariuszka realizuje wrogą wobec Polski politykę migracyjną.
W komunikacie przekazano, że podczas przesłuchania Bąkiewicz złożył jedynie krótkie oświadczenie, nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i skorzystał ze swojego prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Odmówił również udzielenia odpowiedzi na pytania.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
