12:09 Rosja ma nowe okręty

Resort obrony Rosji poinformował, że do służby w rosyjskiej marynarce wojennej weszły trzy nowe jednostki. Flota Czarnomorska wzbogaciła się o okręt patrolowy projektu 22160 Wiktor Wielikij i korwetę rakietową projektu 22800 (Karakurt) Tajfun, zaś Flotę Bałtycką zasiliła korweta rakietowa projektu 21631 (Bujan-M) Stawropol. W uroczystości podniesienia bandery na nowych okrętach dowódca Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskie, admirał Aleksander Moisejew, wziął udział za pośrednictwem łącza wideo.

11:55 Budynek delegatury Unii Europejskiej w Kijowie uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła oburzenie nocnym ostrzałem Kijowa. Dodała, że dwa pociski spadły w odległości ok. 50 metrów od budynku unijnej delegatury, w wyniku czego budynek ten został uszkodzony. Von der Leyen przekazała, że żaden z pracowników misji nie odniósł obrażeń. W oświadczeniu szefowa KE zapowiedziała także 19. pakiet sankcji na Rosję.

11:31 Kolejna miejscowość w rękach Rosjan

Żołnierze rosyjskiego zgrupowania „Południe” zajęli osiedle Nelipiwka (Nielepowka) w obwodzie donieckim - podało Ministerstwo Obrony Rosji.

11:10 Ukraińskie drony paraliżują rosyjski przemysł naftowy. Terminale i rafinerie pod ostrzałem

Ukraińskie drony uszkodziły kolejną rosyjską rafinerię. Po nocnym ataku płoną zakłady w Kraju Krasnojarskim.

10:49 Młodzi mężczyźni zaczęli legalnie opuszczać Ukrainę

We wtorek ukraiński rząd zmienił przepisy - od teraz Ukraińcy w wieku od 18 do 22 lat mogą swobodnie przekraczać granicę państwową. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (DPSU) Andrij Demczenko powiedział na antenie ukraińskiej telewizji, że przepisy weszły w życie w czwartek, a pierwsi młodzi Ukraińcy wyjechali już z kraju.

10:28 Skutki rosyjskiego ostrzału w Kijowie

Ratownicy na miejscu rosyjskiego uderzenia w Kijowie Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Uszkodzony budynek w Kijowie Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Uszkodzony blok w Kijowie Foto: REUTERS/Alina Smutko

Pojazdy zniszczone w rosyjskim ataku Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Akcja służb ratowniczych w Kijowie Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Dym nad Kijowem po rosyjskim uderzeniu Foto: REUTERS/Vladyslav Sodel

10:07 Tak wyglądał nocny atak powietrzny Rosji na Ukrainę

Mapę przedstawiającą trasy środków napadu powietrznego, użytych w nocy przez Rosję, opublikował ukraiński serwis zajmujący się białym wywiadem.

09:50 Zmasowany nocny atak na cele na Ukrainie

Od godz. 19.30 w środę wojska rosyjskie prowadziły atak powietrzny na Ukrainę za pomocą dwóch pocisków hipersonicznych Kindżał, dziewięciu pocisków balistycznych Iskander-M / KN-23, 20 pocisków manewrujących Ch-101 oraz 598 dronów uderzeniowych typu Szahid i bezzałogowców-wabików – podało dowództwo ukraińskich Sił Powietrznych przekazując, że do godz. 9.00 w czwartek obrona powietrzna unieszkodliwiła 563 drony i 26 pocisków ( jeden Kindżał, siedem Iskanderów i 18 Ch-101). Z komunikatu wynika, że 40 dronów i rakiet nie zostało zestrzelonych. Ukraińcy podali, że uderzenia rosyjskich środków napadu powietrznego odnotowano w 13 lokalizacjach.

09:30 Wzrosła liczba ofiar w Kijowie

Kijowska Miejska Administracja Wojskowa podała, że liczba ofiar śmiertelnych nocnego ostrzału Kijowa wzrosła do dziesięciu. Według tego źródła, łącznie 48 osób odniosło obrażenia.

09:10 Skutki ataków w obwodzie charkowskim

Siedem miejscowości w obwodzie charkowskim ostrzelały wojska rosyjskie w ciągu ostatniej doby - przekazał szef lokalnych władz Ołeh Syniehubow dodając, że sześć osób zostało rannych.

08:52 Ukraińskie drony zestrzelone nad Rosją

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w nocy - od godz. 23.00 do 7.00 - rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 102 ukraińskie drony. Według tego źródła, najwięcej bezzałogowców zneutralizowano nad Morzem Czarnym (22), obwodami rostowskim i samarskim (po 21), Krajem Krasnodarskim (18) i Krymem (11).

08:35 Rosjanie zrzucili ponad 150 bomb

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 84 uderzenia z powietrza za pomocą łącznie 154 kierowanych bomb lotniczych - podało ukraińskie dowództwo dodając, że Rosjanie użyli również 5770 dronów kamikadze oraz przeprowadzili 5,1 tys. ostrzałów z różnych rodzajów broni, w tym 86 z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

08:17 Putin i Kim jadą do Pekinu

Przywódcy Rosji i Korei Północnej, Władimir Putin i Kim Dzong Un, w przyszłym tygodniu pojawią się na paradzie wojskowej w Pekinie, organizowanej z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej - podały chińskie i północnokoreańskie media. Według doniesień, obecność Putina została już potwierdzona, będzie on jednym z 26 przywódców, którzy mają przybyć do stolicy Chin. Dla Kima będzie to pierwsza wizyta w ChRL od sześciu lat, dla Putina - od roku.

07:58 Ostrzał na północy Ukrainy

W ciągu minionej doby Rosjanie 80 razy ostrzeliwali obwód sumski; ostrzał odnotowano w 34 miejscowościach, nie było ofiar w ludziach - podała Sumska Obwodowa Administracja Wojskowa. Z terenów zagrożonych ewakuowano 12 osób, alarm powietrzny w regionie obowiązywał przez 14 godzin i 21 minut.

07:46 Najwięcej starć - na kierunku pokrowskim

Sztab Generalny Ukrainy podsumował środowe wydarzenia na froncie. W porannym komunikacie czytamy, że w ciągu minionej doby doszło do 139 starć bojowych, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (41), nowopawłowskim (21), łymańskim (20), północno-słobożańskim i kurskim oraz torećkim (po 9), kupiańskim (6) i południowo-słobożańskim (5).

07:27 Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Według Sztabu Generalnego Ukrainy, od 24 lutego 2022 roku Rosja straciła na Ukrainie ok. 1 079 630 żołnierzy, 11 139 czołgów, 23 185 pojazdów opancerzonych, 32 064 zestawy artyleryjskie, 1474 wyrzutnie rakiet, 1212 zestawów przeciwlotniczych, 422 samoloty, 340 śmigłowców, 53 961 bezzałogowych statków powietrznych, 3598 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 60 007 pojazdów (w tym cystern) i 3952 jednostki sprzętu specjalnego.

07:11 Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę

W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska poderwała myśliwce. „W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak dodano, działania te mają charakter prewencyjny, mają zabezpieczyć polską przestrzeń powietrzną i chronić obywateli.

06:58 Zmasowany atak na Kijów

Co najmniej czworo cywilów zginęło i ponad 20 zostało rannych – to wstępny bilans nocnych ataków na Kijów. Rosjanie użyli rakiet i dronów. Władze ukraińskiej stolicy donoszą o zniszczeniach wielu budynków mieszkalnych. Wśród zabitych jest dziecko. Kilkunastu rannych cywilów, w tym dzieci, trafiło do szpitali. Rosjanie wystrzelili w stronę ukraińskiej stolicy drony typu Shahed, hipersoniczne rakiety Kindżał i pociski balistyczne Iskander.

06:43 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1281. dniu wojny

1281. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie Foto: PAP