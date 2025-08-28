Aktualizacja: 29.08.2025 08:48 Publikacja: 28.08.2025 17:02
Foto: Bloomberg
Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP), zwany przez rosyjską ulicę związkiem zawodowym oligarchów, złożył Kremlowi propozycję wprowadzenia do ustawodawstwa mechanizmów rekompensaty z budżetu strat poniesionych przez przedsiębiorstwa w wyniku ataków ukraińskich dronów.
W ujawnionym przez dziennik „Wiedomosti” liście do Władimira Putina szef związku Aleksandr Szochin pisze, że rafinerie ropy naftowej, przedsiębiorstwa metalurgiczne i chemiczne, a także zakłady energetyczne, są regularnie narażone na ataki dronów. Większość tych firm to własność prywatna, należąca do rosyjskich oligarchów. Np. w sektorze metalurgicznym wszystkie główne huty należą do rosyjskich miliarderów, w sektorze paliwowym bogacze kontrolują m.in. Łukoil i Novatek.
Aby zapewnić bezpieczeństwo, przedsiębiorstwa muszą ponosić znaczne koszty, w tym zakupu sprzętu ochronnego – ogrodzeń, kamer, konstrukcji pancernych i systemów walki elektronicznej. Ponadto często zachodzi konieczność odbudowy zniszczonych obiektów.
W związku z tym RSPP proponuje wprowadzenie środków wsparcia dla takich przedsiębiorstw. Miałaby to być rekompensata podatkowa w wysokości 50 proc. rzeczywistych kosztów budowy lub zakupu konstrukcji ochronnych, systemów monitoringu wizyjnego i walki elektronicznej, a także przywrócenia zdolności produkcyjnych.
W liście Szochin zauważa, że źródłem takich odszkodowań mogłyby być odliczenia od akcyzy na produkty naftowe, stal i gaz. Koncerny chcą także otrzymać dodatkowe odliczenie od akcyzy w przypadku przymusowego zawieszenia działalności. Np. teraz nie pracuje pięć rafinerii uszkodzonych przez ukraińskie drony.
Ponadto RSPP uważa za konieczne wliczenie 50 proc. kosztów środków ochrony przed dronami i utraconych dochodów z powodu zawieszenia produkcji do federalnego odliczenia inwestycyjnego, przy jednoczesnym obniżeniu federalnej części podatku dochodowego do zera. Szochin zaproponował, aby Putin wprowadził te środki z mocą wsteczną – od 1 stycznia 2025 r. i polecił rządowi przygotowanie odpowiednich zmian w Kodeksie Podatkowym.
Ministerstwo Finansów nie poparło propozycji biznesu, bo rosyjski budżet wysysany przez wojnę Putina już ma ogromną dziurę. Wiceminister finansów Aleksiej Sazanow wskazał, że rekompensata powinna być rozpatrywana „w każdym konkretnym przypadku” na szczeblu premiera. W takim przypadku może być przyznana w formie dotacji lub innych transferów międzybudżetowych, pod warunkiem udokumentowania faktycznie poniesionych kosztów. Sazanow przypomniał również, że przedsiębiorstwa mogą już odliczać poniesione wydatki od podstawy opodatkowania CIT.
Rosyjscy ekonomiści stają po stronie biznesu, bo to nie on wywołał wojnę, której skutki teraz ponosi.
– Przedsiębiorstwa muszą otrzymać rekompensatę za koszty poniesione „w związku z wykonywaniem części funkcji państwa w celu ochrony przed wrogiem zewnętrznym” – mówi Waleryj Andrianow, adiunkt na uniwersytecie finansowym w Moskwie. Jego zdaniem, zamiast opracowywać mechanizmy rekompensaty dla każdej branży z osobna, konieczne jest stworzenie „jednolitej państwowej koncepcji ochrony antyterrorystycznej". Może to dziwne, ale Rosja – która od trzech lat prowadzi wojnę – takiego jednolitego systemu ochrony do dziś nie ma.
