Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP), zwany przez rosyjską ulicę związkiem zawodowym oligarchów, złożył Kremlowi propozycję wprowadzenia do ustawodawstwa mechanizmów rekompensaty z budżetu strat poniesionych przez przedsiębiorstwa w wyniku ataków ukraińskich dronów.

Reklama Reklama

Rosyjski biznes pisze do Władimira Putina

W ujawnionym przez dziennik „Wiedomosti” liście do Władimira Putina szef związku Aleksandr Szochin pisze, że rafinerie ropy naftowej, przedsiębiorstwa metalurgiczne i chemiczne, a także zakłady energetyczne, są regularnie narażone na ataki dronów. Większość tych firm to własność prywatna, należąca do rosyjskich oligarchów. Np. w sektorze metalurgicznym wszystkie główne huty należą do rosyjskich miliarderów, w sektorze paliwowym bogacze kontrolują m.in. Łukoil i Novatek.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, przedsiębiorstwa muszą ponosić znaczne koszty, w tym zakupu sprzętu ochronnego – ogrodzeń, kamer, konstrukcji pancernych i systemów walki elektronicznej. Ponadto często zachodzi konieczność odbudowy zniszczonych obiektów.

W związku z tym RSPP proponuje wprowadzenie środków wsparcia dla takich przedsiębiorstw. Miałaby to być rekompensata podatkowa w wysokości 50 proc. rzeczywistych kosztów budowy lub zakupu konstrukcji ochronnych, systemów monitoringu wizyjnego i walki elektronicznej, a także przywrócenia zdolności produkcyjnych.