Terminal eksportowy w Ust-Łudze będzie we wrześniu pracował z wydajnością około 350 tys. baryłek dziennie, co stanowi mniej więcej połowę jego normalnej przepustowości – podał Reuters. Spadek wydajności spowodowany jest uszkodzeniami infrastruktury rurociągowej po atakach ukraińskich dronów. Ataki utrudniły eksport rosyjskiej ropy, spodziewane są zakłócenia w jej dostawach.
Wojska rosyjskie z ostrzelały Chersoń. Trzy osoby odniosły obrażenia – podaje Rada Miejska Chersonia.
Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu ERAM oraz powiązanego sprzętu o łącznej wartości 825 mln dolarów. Umowa obejmuje dostawę do 3 350 pocisków i takiej samej liczby modułów nawigacyjnych chroniących przed zakłóceniami, a jej finansowanie zapewnią Dania, Holandia i Norwegia. Jak podkreśla Departament Stanu, transakcja wpisuje się w cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA, wzmacniając partnera kluczowego dla stabilności politycznej i gospodarczej w Europie.
Sprzedaż realizowana jest w ramach inicjatywy NATO PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), umożliwiającej sojusznikom wspólne zakupy amerykańskiej broni dla Kijowa. Od początku sierpnia takie pakiety finansują już m.in. Kanada, Niemcy, Szwecja i Norwegia.
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 850 żołnierzy oraz m.in. 61 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
