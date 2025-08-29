07:30 Terminal w Ust-Łudze we wrześniu - z połową normalnej przepustowości

Terminal eksportowy w Ust-Łudze będzie we wrześniu pracował z wydajnością około 350 tys. baryłek dziennie, co stanowi mniej więcej połowę jego normalnej przepustowości – podał Reuters. Spadek wydajności spowodowany jest uszkodzeniami infrastruktury rurociągowej po atakach ukraińskich dronów. Ataki utrudniły eksport rosyjskiej ropy, spodziewane są zakłócenia w jej dostawach.

07:20 Rosjanie ostrzelali Chersoń. Są ranni

Wojska rosyjskie z ostrzelały Chersoń. Trzy osoby odniosły obrażenia – podaje Rada Miejska Chersonia.

07:11 USA zatwierdzają sprzedaż Ukrainie rakiet ERAM wartą 825 mln dolarów

Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu ERAM oraz powiązanego sprzętu o łącznej wartości 825 mln dolarów. Umowa obejmuje dostawę do 3 350 pocisków i takiej samej liczby modułów nawigacyjnych chroniących przed zakłóceniami, a jej finansowanie zapewnią Dania, Holandia i Norwegia. Jak podkreśla Departament Stanu, transakcja wpisuje się w cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA, wzmacniając partnera kluczowego dla stabilności politycznej i gospodarczej w Europie.

Sprzedaż realizowana jest w ramach inicjatywy NATO PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), umożliwiającej sojusznikom wspólne zakupy amerykańskiej broni dla Kijowa. Od początku sierpnia takie pakiety finansują już m.in. Kanada, Niemcy, Szwecja i Norwegia.

06:55 Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 850 żołnierzy oraz m.in. 61 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:39 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1282. dniu wojny

