Ukraińcy dementują plotkę z Telegramu. „Polscy strażnicy graniczni nie pytają o Banderę i Wołyń”

Centrum Zwalczania Dezinformacji poinformowało o plotkach, dotyczących rzekomej „oficjalnej ankiety dla Ukraińców na granicy z Polską”, w której rzekomo mają padać pytania dotyczące stosunku do Stepana Bandery i „odpowiedzialności za tragedię wołyńską”.

„Dokumenty – zapewniono – są dostępne na stronie internetowej polskiego rządu i zawierają jedynie standardowe pola: dane osobowe, datę przyjazdu, obywatelstwo, adres zamieszkania i dane kontaktowe”. O warunkach przyznania obywatelom Ukrainy polskiego numeru PESEL informuje m.in. film z instrukcjami zamieszczony na oficjalnych stronach rządowych:

Centrum podkreśliło, że polscy strażnicy graniczni i agencje rządowe nie stawiają żadnych warunków politycznych Ukraińcom, którzy otrzymują tymczasową ochronę.

Cele dezinformacji: zasianie nieufności

„Celem dezinformacji jest zasianie nieufności między Ukraińcami a Polakami, zniszczenie partnerstwa i solidarności, które wzmocniły się od początku pełnoskalowej inwazji Rosji” – zauważyło ukraińskie Centrum.