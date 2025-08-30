07:13 W nocy Rosjanie strącili 86 ukraińskich dronów

Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji. 30 dronów zostało strąconych nad Morzem Czarnym, 15 nad okupowanym Krymem, 13 nad obwodem rostowskim, 11 nad Krajem Krasnodarskim, 5 nad obwodem briańskim, 4 nad obwodem biełgorodzkim po 2 nad obwodami smoleńskim, kałuskim i twerskim oraz po jednym nad obwodami tulskim i kurskim.

07:08 W nocnym ataku Rosji na Ukrainę ucierpiała infrastruktura w Dnieprze i Pawłohradzie

Informacje te przekazuje gubernator obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w obu miastach w wyniku nocnego ataku wybuchły pożary. W płomieniach stanęły budynki mieszkalne i budynki gospodarcze w Dnieprze. Łysak pisze też, że w nocy rosyjska artyleria rakietowa oraz drony atakowały rejon nikopolski. W ataku ucierpiało jedno z przedsiębiorstw oraz stacja benzynowa.

07:00 Kim Dzong Un obiecuje „piękne życie” rodzinom żołnierzy, którzy polegli w walkach z Ukraińcami

Kim Dzong Un spotka się w przyszłym tygodniu z Władimirem Putinem na paradzie wojskowej w Pekinie organizowanej w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej w Azji. Będzie to trzecie spotkanie Kim Dzong Una z Władimirem Putinem w ciągu ostatnich dwóch lat. Południowokoreańska agencja Yonhap zwraca uwagę, że Kim zaczął odznaczać północnokoreańskich żołnierzy walczących z Ukraińcami w przeddzień tego spotkania, by podkreślić ich poświęcenie w walce przed spotkaniem z Putinem. Pierwsza uroczystość, w czasie której Kim odznaczał uczestników walk z Ukraińcami, miała miejsce 22 sierpnia.

06:19 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 1 081 330 żołnierzy, 11 149 czołgów, 23 210 pojazdów opancerzonych, 32 172 zestawy artyleryjskie, 1 476 wyrzutni rakiet, 1 213 zestawów przeciwlotniczych, 422 samoloty, 340 śmigłowców, 54 691 bezzałogowych statków powietrznych, 3 626 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 60 222 pojazdy (w tym cysterny) i 3 952 jednostek sprzętu specjalnego.

06:16 Jedna osoba zginęła w nocnym ataku Rosji na Zaporoże

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że rannych zostało sześć osób – w tym jedno dziecko.

05:22 W nocnym ataku Rosji na obwód kijowski uszkodzona została infrastruktura kolejowa

Ukraińskie koleje państwowe podają, że w związku z uszkodzeniami opóźnionych zostało sześć pociągów – o dwie godziny lub więcej. Opóźniony jest m.in. pociąg jadący z Przemyśla do Charkowa.

05:02 Przed wizytą w Chinach Władimir Putin podkreśla znaczenie współpracy Moskwy i Pekinu

W wywiadzie udzielonym chińskiej agencji Xinhua przywódca Rosji stwierdził, że strategiczne partnerstwo Rosji i Chin jest „czynnikiem stabilizującym” w międzynarodowej polityce. - Jako dwa największe mocarstwa w Eurazji, nie możemy ignorować obecnych wyzwań i zagrożeń - zarówno w skali naszego wspólnego kontynentu, jak i całego świata. Ten temat jest niezmiennie obecny w naszym dwustronnym dialogu politycznym – podkreślił Putin. Przywódca Rosji mówił też, że zarówno jego kraj, jak i Chiny „patrzą w tym samym kierunku jeśli chodzi o promowanie sprawiedliwego, wielobiegunowego porządku światowego”. Putin apelował też o reformę ONZ tak, aby „w pełni przywrócić jej autorytet”. - W szczególności opowiadamy się za przyznaniem Radzie Bezpieczeństwa bardziej demokratycznego charakteru, przez włączenie do niej państw z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej – stwierdził.

05:01 Szczątki drona spadły na zakład przemysłowy w obwodzie tulskim

O ataku na miasto Aleksin informuje gubernator obwodu, Dmitrij Miljajew. Miljajew podkreśla, że atak został odparty.

04:58 Pożar po ataku dronów na obiekt przemysłowy w Kraju Krasnodarskim

Lokalne władze informują, że do pożaru na terenie obiektu przemysłowego w Kraju Krasnodarskim doszło w wyniku upadku szczątków strąconych dronów. Ogień miał objąć 300 m2. Pracownicy zaatakowanego obiektu zostali ewakuowani. Na razie nie ma doniesień o ofiarach.

04:57 Rosjanie informują o odparciu ataku dronów na obiekt przemysłowy w mieście Syzrań

O odparciu ataku poinformował gubernator obwodu samarskiego, Wiaczesław Fedoriszczew.

04:51 Premier Ukrainy Julia Swirydenko zaapelowała do Rady Bezpieczeństwa ONZ o zwiększenie presji na Rosję

W czasie posiedzenia RB ONZ, zwołanego w związku ze zmasowanym atakiem powietrznym Rosji na Kijów z 28 sierpnia, premier Ukrainy podkreśliła, że jej kraj, „oprócz słów wsparcia”, docenia również „konkretne działania mające na celu wzmocnienie jego zdolności obronnych”. - Ukraina pilnie potrzebuje dodatkowych zestawów obrony przeciwlotniczej, by ratować naszych ludzi i chronić terytorium, a także broni dalekiego zasięgu, by neutralizować rosyjskie obiekty wojskowe, z których ataki są przeprowadzane – dodała szefowa ukraińskiego rządu. Działania Rosji Swirydenko nazwała „celowym aktem terroru”. - Rosja przedkłada zabijanie ponad zakończenie wojny – mówiła dodając, jak ważne jest ustanowienie wiarygodnych relacji bezpieczeństwa, które będą chronić suwerenność Ukrainy. - Tak długo jak Moskwa odrzuca inicjatywy pokojowe, niezbędne jest zwiększanie dyplomatycznej, gospodarczej i wojskowej presji na Rosję - mówiła też wspominając o znaczeniu przyjęciu 19 pakietu sankcji UE wobec Rosji.

04:49 Estonia przekazała cztery wozy strażackie wraz ze sprzętem Ukrainie

Przekazane wozy jeszcze w tym tygodniu trafią do ukraińskich służb ratunkowych w obwodzie lwowskim.

04:48 Od początku wojny śmierć poniosło 107 funkcjonariuszy ukraińskich służb ratunkowych

Swoich funkcjonariuszy wspomina Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

04:45 Zmasowany atak powietrzny Rosji na Ukrainę

Kijów był w nocy atakowany przez drony-kamikadze. W stronę Dniepru i Zaporoża, z rejonu Noworosyjska, wystrzelone zostały pociski manewrujące Kalibr. Pociski manewrujące pojawiły się też nad obwodem żytomierskim, winnickim i czerkaskim.

04:43 Stany Zjednoczone sprzedadzą Ukrainie środki łączności satelitarnej oraz części zamienne do zestawów Patriot

Departament Obrony USA i Departament Stanu USA zatwierdziły sprzedaż Ukrainie wartego ponad 300 mln dolarów sprzętu do łączności satelitarnej (głównie zestawów Starlink) oraz części zamiennych i oprogramowania do zestawów Patriot.

04:41 Zaporoże celem zmasowanego ataku powietrznego Rosjan

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow pisze o pożarach, które wybuchły w mieście. Jak dotąd wiadomo o trzech osobach, które potrzebowały pomocy medycznej. W ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a także obiekty przemysłowe.

04:40 Polska poderwała myśliwce w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę

„Uwaga, w związku z kolejnym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

04:38 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1283 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1283 dniu wojny Foto: PAP

04:37 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: