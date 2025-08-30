Aktualizacja: 30.08.2025 07:15 Publikacja: 30.08.2025 05:08
Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji. 30 dronów zostało strąconych nad Morzem Czarnym, 15 nad okupowanym Krymem, 13 nad obwodem rostowskim, 11 nad Krajem Krasnodarskim, 5 nad obwodem briańskim, 4 nad obwodem biełgorodzkim po 2 nad obwodami smoleńskim, kałuskim i twerskim oraz po jednym nad obwodami tulskim i kurskim.
Informacje te przekazuje gubernator obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w obu miastach w wyniku nocnego ataku wybuchły pożary. W płomieniach stanęły budynki mieszkalne i budynki gospodarcze w Dnieprze. Łysak pisze też, że w nocy rosyjska artyleria rakietowa oraz drony atakowały rejon nikopolski. W ataku ucierpiało jedno z przedsiębiorstw oraz stacja benzynowa.
Kim Dzong Un spotka się w przyszłym tygodniu z Władimirem Putinem na paradzie wojskowej w Pekinie organizowanej w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej w Azji. Będzie to trzecie spotkanie Kim Dzong Una z Władimirem Putinem w ciągu ostatnich dwóch lat. Południowokoreańska agencja Yonhap zwraca uwagę, że Kim zaczął odznaczać północnokoreańskich żołnierzy walczących z Ukraińcami w przeddzień tego spotkania, by podkreślić ich poświęcenie w walce przed spotkaniem z Putinem. Pierwsza uroczystość, w czasie której Kim odznaczał uczestników walk z Ukraińcami, miała miejsce 22 sierpnia.
Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 1 081 330 żołnierzy, 11 149 czołgów, 23 210 pojazdów opancerzonych, 32 172 zestawy artyleryjskie, 1 476 wyrzutni rakiet, 1 213 zestawów przeciwlotniczych, 422 samoloty, 340 śmigłowców, 54 691 bezzałogowych statków powietrznych, 3 626 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 60 222 pojazdy (w tym cysterny) i 3 952 jednostek sprzętu specjalnego.
Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że rannych zostało sześć osób – w tym jedno dziecko.
Ukraińskie koleje państwowe podają, że w związku z uszkodzeniami opóźnionych zostało sześć pociągów – o dwie godziny lub więcej. Opóźniony jest m.in. pociąg jadący z Przemyśla do Charkowa.
W wywiadzie udzielonym chińskiej agencji Xinhua przywódca Rosji stwierdził, że strategiczne partnerstwo Rosji i Chin jest „czynnikiem stabilizującym” w międzynarodowej polityce. - Jako dwa największe mocarstwa w Eurazji, nie możemy ignorować obecnych wyzwań i zagrożeń - zarówno w skali naszego wspólnego kontynentu, jak i całego świata. Ten temat jest niezmiennie obecny w naszym dwustronnym dialogu politycznym – podkreślił Putin. Przywódca Rosji mówił też, że zarówno jego kraj, jak i Chiny „patrzą w tym samym kierunku jeśli chodzi o promowanie sprawiedliwego, wielobiegunowego porządku światowego”. Putin apelował też o reformę ONZ tak, aby „w pełni przywrócić jej autorytet”. - W szczególności opowiadamy się za przyznaniem Radzie Bezpieczeństwa bardziej demokratycznego charakteru, przez włączenie do niej państw z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej – stwierdził.
O ataku na miasto Aleksin informuje gubernator obwodu, Dmitrij Miljajew. Miljajew podkreśla, że atak został odparty.
Lokalne władze informują, że do pożaru na terenie obiektu przemysłowego w Kraju Krasnodarskim doszło w wyniku upadku szczątków strąconych dronów. Ogień miał objąć 300 m2. Pracownicy zaatakowanego obiektu zostali ewakuowani. Na razie nie ma doniesień o ofiarach.
O odparciu ataku poinformował gubernator obwodu samarskiego, Wiaczesław Fedoriszczew.
W czasie posiedzenia RB ONZ, zwołanego w związku ze zmasowanym atakiem powietrznym Rosji na Kijów z 28 sierpnia, premier Ukrainy podkreśliła, że jej kraj, „oprócz słów wsparcia”, docenia również „konkretne działania mające na celu wzmocnienie jego zdolności obronnych”. - Ukraina pilnie potrzebuje dodatkowych zestawów obrony przeciwlotniczej, by ratować naszych ludzi i chronić terytorium, a także broni dalekiego zasięgu, by neutralizować rosyjskie obiekty wojskowe, z których ataki są przeprowadzane – dodała szefowa ukraińskiego rządu. Działania Rosji Swirydenko nazwała „celowym aktem terroru”. - Rosja przedkłada zabijanie ponad zakończenie wojny – mówiła dodając, jak ważne jest ustanowienie wiarygodnych relacji bezpieczeństwa, które będą chronić suwerenność Ukrainy. - Tak długo jak Moskwa odrzuca inicjatywy pokojowe, niezbędne jest zwiększanie dyplomatycznej, gospodarczej i wojskowej presji na Rosję - mówiła też wspominając o znaczeniu przyjęciu 19 pakietu sankcji UE wobec Rosji.
Przekazane wozy jeszcze w tym tygodniu trafią do ukraińskich służb ratunkowych w obwodzie lwowskim.
Swoich funkcjonariuszy wspomina Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.
Kijów był w nocy atakowany przez drony-kamikadze. W stronę Dniepru i Zaporoża, z rejonu Noworosyjska, wystrzelone zostały pociski manewrujące Kalibr. Pociski manewrujące pojawiły się też nad obwodem żytomierskim, winnickim i czerkaskim.
Departament Obrony USA i Departament Stanu USA zatwierdziły sprzedaż Ukrainie wartego ponad 300 mln dolarów sprzętu do łączności satelitarnej (głównie zestawów Starlink) oraz części zamiennych i oprogramowania do zestawów Patriot.
Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow pisze o pożarach, które wybuchły w mieście. Jak dotąd wiadomo o trzech osobach, które potrzebowały pomocy medycznej. W ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a także obiekty przemysłowe.
„Uwaga, w związku z kolejnym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1283 dniu wojny
