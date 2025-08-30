Agencja Ukrinform, nie podając nazwiska zamordowanego (o tym, że to Parubij, pisze m.in. Kyiv Post) poinformowała o zabójstwie „powszechnie znanego przedstawiciela świata polityki”. Ukraińska policja informuje, że ustala obecnie okoliczności zdarzenia.

O tym, że zamordowany to Parubij poinformowała telewizja Suspilne. Nieco później informację tę potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na raport MSW i prokuratora generalnego. „Andriej Parubij nie żyje. Moje kondolencje dla rodziny i przyjaciół. Wszystkie niezbędne siły i środki są zaangażowane w śledztwo i poszukiwania zabójcy” - napisał Zełenski.

Policja podała, że do morderstwa doszło w dzielnicy sichowskiej. Parubij miał zginąć na miejscu w wyniku odniesionych ran. Trwają poszukiwania jego zabójcy.