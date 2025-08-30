Aktualizacja: 30.08.2025 12:06 Publikacja: 30.08.2025 11:51
Andrij Parubij
Foto: PAP, Darek Delmanowicz
Agencja Ukrinform, nie podając nazwiska zamordowanego (o tym, że to Parubij, pisze m.in. Kyiv Post) poinformowała o zabójstwie „powszechnie znanego przedstawiciela świata polityki”. Ukraińska policja informuje, że ustala obecnie okoliczności zdarzenia.
O tym, że zamordowany to Parubij poinformowała telewizja Suspilne. Nieco później informację tę potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na raport MSW i prokuratora generalnego. „Andriej Parubij nie żyje. Moje kondolencje dla rodziny i przyjaciół. Wszystkie niezbędne siły i środki są zaangażowane w śledztwo i poszukiwania zabójcy” - napisał Zełenski.
Policja podała, że do morderstwa doszło w dzielnicy sichowskiej. Parubij miał zginąć na miejscu w wyniku odniesionych ran. Trwają poszukiwania jego zabójcy.
O morderstwie informuje też szef lwowskiej administracji wojskowej Maksym Kozicki. „Ofiara zmarła przed przybyciem lekarzy. Szczere kondolencje dla rodziny ofiary” - napisał Kozicki.
