Kim Dzong Un nazywa żołnierzy poległych w walkach z Ukraińcami „męczennikami”

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wziął udział w kolejnej w ostatnich dniach uroczystości, w czasie której odznaczał północnokoreańskich żołnierzy biorących udział w walkach z Ukraińcami. W czasie uroczystości Kim pocieszał też członków rodzin poległych w walkach żołnierzy - informuje północnokoreańska agencja KCNA.

Publikacja: 30.08.2025 06:59

Rodziny poległych żołnierzy otrzymały ich portrety owinięte we flagi Korei Północnej

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Podczas piątkowej uroczystości Kim Dzong Un obiecywał „piękne życie” rodzinom „męczenników”, którzy zginęli walcząc ramię w ramię z rosyjską armią w wojnie, jaką Rosja prowadzi przeciw Ukrainie. Żołnierze z Korei Północnej wsparli rosyjską armię przede wszystkim w walkach, które toczyły się w obwodzie kurskim, gdzie Ukraińcy, od 6 sierpnia 2024 roku prowadzili ofensywę. 

Kim Dzong Un zapowiada wysłanie dzieci poległych żołnierzy do „rewolucyjnych szkół”

Kim, który przyjął rodziny poległych żołnierzy, wyraził „żal z powodu niemożności ocalenia życia” poległych żołnierzy, którzy – jak przekonywał – „poświęcili swoje życie, by bronić honoru kraju” – czytamy w depeszy agencji KCNA. 

Czytaj więcej

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un rozmawia przez telefon z Władimirem Putinem
Dane gospodarcze
Wojna Władimira Putina rozgrzała gospodarkę Kim Dzong Una

Kim Dzong Un mówił też, że „heroiczne czyny żołnierzy i oficerów były możliwe dzięki sile i odwadze, jaką zawdzięczali swoim rodzinom”. Przywódca Korei Północnej mówił, że najbliżsi żołnierzy są „najwytrwalszymi, najbardziej patriotycznymi i najbardziej prawymi ludźmi na świecie”. 

KCNA cytuje też słowa Kima, który stwierdził, że choć żaden z poległych żołnierzy „nie napisał do niego nawet krótkiego listu”, to jednak z pewnością „zawierzyli mu” los swoich rodzin. – Państwo zagwarantuje wam piękne życie w kraju bronionym kosztem życia męczenników – podsumował przywódca Korei Północnej zwracając się do rodziców, żon i dzieci poległych żołnierzy. 

Członkowie rodzin poległych żołnierzy otrzymali – jak podaje KCNA – portrety swoich bliskich owinięte we flagi państwowe. Kim Dzong Un zapowiedział też budowę alei pamięci poległych żołnierzy w Pjongjangu. Przywódca Korei Północnej zapowiedział też, że dzieci poległych żołnierzy zostaną wysłane do „rewolucyjnych szkół”, które wyszkolą ich na „odważnych wojowników, jak ich ojcowie”. 

Ilu żołnierzy Korea Północna wysłała do Rosji?

Według ustaleń południowokoreańskiego wywiadu Korea Północna skierowała do Rosji ok. 13 tys. żołnierzy. W walkach z Ukraińcami zginąć miało ok. 600 z nich, a 4 tys. zostało rannych – podaje południowokoreański wywiad. Z kolei wywiady państw zachodnich szacują, że w walkach z Ukraińcami zabitych lub rannych zostało ponad 6 tys. północnokoreańskich żołnierzy. 

Kim Dzong Un spotka się z Władimirem Putinem po raz trzeci w ciągu dwóch lat

Północnokoreańscy żołnierze zaczęli trafiać do Rosji jesienią 2024 roku. W kwietniu tego roku oficjalnie potwierdzili to przywódcy Rosji i Korei Północnej. Już wcześniej Korea Północna wspierała wysiłek wojenny Rosji na Ukrainie dostarczając Moskwie pocisków artyleryjskich i pocisków balistycznych KN-23/KN-24. Skierowanie do Rosji kilkunastu tysięcy północnokoreańskich żołnierzy miało pomóc rosyjskiej armii w odbiciu z rąk Ukraińców kontrolowanej przez nich części obwodu kurskiego. 

Kim Dzong Un spotka się w przyszłym tygodniu z Władimirem Putinem na paradzie wojskowej w Pekinie organizowanej w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej w Azji. Będzie to trzecie spotkanie Kim Dzong Una z Władimirem Putinem w ciągu ostatnich dwóch lat. Południowokoreańska agencja Yonhap zwraca uwagę, że Kim zaczął odznaczać północnokoreańskich żołnierzy walczących z Ukraińcami w przeddzień tego spotkania, by podkreślić ich poświęcenie w walce przed spotkaniem z Putinem. Pierwsza uroczystość, w czasie której Kim odznaczał uczestników walk z Ukraińcami, miała miejsce 22 sierpnia. 

19 czerwca 2024 roku w czasie wizyty Władimira Putina w Pjongjangu Rosja i Korea Północna podpisały umowę o kompleksowym partnerstwie strategicznym. Umowa zawiera m.in. zapisy o obronie wzajemnej. Kim Dzong Un wypowiadając się na temat umowy mówił wręcz o sojuszu rosyjsko-północnokoreańskim, ale Putin nie używał takiego określenia. 

Źródło: rp.pl

