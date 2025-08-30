Aktualizacja: 30.08.2025 07:25 Publikacja: 30.08.2025 06:59
Rodziny poległych żołnierzy otrzymały ich portrety owinięte we flagi Korei Północnej
Foto: AFP
Podczas piątkowej uroczystości Kim Dzong Un obiecywał „piękne życie” rodzinom „męczenników”, którzy zginęli walcząc ramię w ramię z rosyjską armią w wojnie, jaką Rosja prowadzi przeciw Ukrainie. Żołnierze z Korei Północnej wsparli rosyjską armię przede wszystkim w walkach, które toczyły się w obwodzie kurskim, gdzie Ukraińcy, od 6 sierpnia 2024 roku prowadzili ofensywę.
Kim, który przyjął rodziny poległych żołnierzy, wyraził „żal z powodu niemożności ocalenia życia” poległych żołnierzy, którzy – jak przekonywał – „poświęcili swoje życie, by bronić honoru kraju” – czytamy w depeszy agencji KCNA.
Czytaj więcej
Bez broni od reżimu Kim Dzong Una wojna Putina już by się zakończyła. Ale nie tylko rosyjski reżi...
Kim Dzong Un mówił też, że „heroiczne czyny żołnierzy i oficerów były możliwe dzięki sile i odwadze, jaką zawdzięczali swoim rodzinom”. Przywódca Korei Północnej mówił, że najbliżsi żołnierzy są „najwytrwalszymi, najbardziej patriotycznymi i najbardziej prawymi ludźmi na świecie”.
KCNA cytuje też słowa Kima, który stwierdził, że choć żaden z poległych żołnierzy „nie napisał do niego nawet krótkiego listu”, to jednak z pewnością „zawierzyli mu” los swoich rodzin. – Państwo zagwarantuje wam piękne życie w kraju bronionym kosztem życia męczenników – podsumował przywódca Korei Północnej zwracając się do rodziców, żon i dzieci poległych żołnierzy.
Członkowie rodzin poległych żołnierzy otrzymali – jak podaje KCNA – portrety swoich bliskich owinięte we flagi państwowe. Kim Dzong Un zapowiedział też budowę alei pamięci poległych żołnierzy w Pjongjangu. Przywódca Korei Północnej zapowiedział też, że dzieci poległych żołnierzy zostaną wysłane do „rewolucyjnych szkół”, które wyszkolą ich na „odważnych wojowników, jak ich ojcowie”.
Według ustaleń południowokoreańskiego wywiadu Korea Północna skierowała do Rosji ok. 13 tys. żołnierzy. W walkach z Ukraińcami zginąć miało ok. 600 z nich, a 4 tys. zostało rannych – podaje południowokoreański wywiad. Z kolei wywiady państw zachodnich szacują, że w walkach z Ukraińcami zabitych lub rannych zostało ponad 6 tys. północnokoreańskich żołnierzy.
Północnokoreańscy żołnierze zaczęli trafiać do Rosji jesienią 2024 roku. W kwietniu tego roku oficjalnie potwierdzili to przywódcy Rosji i Korei Północnej. Już wcześniej Korea Północna wspierała wysiłek wojenny Rosji na Ukrainie dostarczając Moskwie pocisków artyleryjskich i pocisków balistycznych KN-23/KN-24. Skierowanie do Rosji kilkunastu tysięcy północnokoreańskich żołnierzy miało pomóc rosyjskiej armii w odbiciu z rąk Ukraińców kontrolowanej przez nich części obwodu kurskiego.
Kim Dzong Un spotka się w przyszłym tygodniu z Władimirem Putinem na paradzie wojskowej w Pekinie organizowanej w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej w Azji. Będzie to trzecie spotkanie Kim Dzong Una z Władimirem Putinem w ciągu ostatnich dwóch lat. Południowokoreańska agencja Yonhap zwraca uwagę, że Kim zaczął odznaczać północnokoreańskich żołnierzy walczących z Ukraińcami w przeddzień tego spotkania, by podkreślić ich poświęcenie w walce przed spotkaniem z Putinem. Pierwsza uroczystość, w czasie której Kim odznaczał uczestników walk z Ukraińcami, miała miejsce 22 sierpnia.
19 czerwca 2024 roku w czasie wizyty Władimira Putina w Pjongjangu Rosja i Korea Północna podpisały umowę o kompleksowym partnerstwie strategicznym. Umowa zawiera m.in. zapisy o obronie wzajemnej. Kim Dzong Un wypowiadając się na temat umowy mówił wręcz o sojuszu rosyjsko-północnokoreańskim, ale Putin nie używał takiego określenia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Podczas piątkowej uroczystości Kim Dzong Un obiecywał „piękne życie” rodzinom „męczenników”, którzy zginęli walcząc ramię w ramię z rosyjską armią w wojnie, jaką Rosja prowadzi przeciw Ukrainie. Żołnierze z Korei Północnej wsparli rosyjską armię przede wszystkim w walkach, które toczyły się w obwodzie kurskim, gdzie Ukraińcy, od 6 sierpnia 2024 roku prowadzili ofensywę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy ze środy na czwartek wojska rosyj...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Paliwo w Rosji drożeje, bo ukraińskie drony atakują rafinerie i kolej. Kijów próbuje zahamować też rosyjski eksp...
Węgry nałożyły sankcje na Roberta Browdiego, ps. Madziar, którego oddział przeprowadził skuteczny atak dronów na...
Zapytany, czy istnieje sprzeczność między ostatnim krwawym atakiem na Ukrainę a deklarowanym przez Moskwę dążeni...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Kanclerz Friedrich Merz zasugerował gotowość, ale nawet w koalicji są wątpliwości co do udziału niemieckich wojs...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas