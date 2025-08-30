Podczas piątkowej uroczystości Kim Dzong Un obiecywał „piękne życie” rodzinom „męczenników”, którzy zginęli walcząc ramię w ramię z rosyjską armią w wojnie, jaką Rosja prowadzi przeciw Ukrainie. Żołnierze z Korei Północnej wsparli rosyjską armię przede wszystkim w walkach, które toczyły się w obwodzie kurskim, gdzie Ukraińcy, od 6 sierpnia 2024 roku prowadzili ofensywę.

Kim Dzong Un zapowiada wysłanie dzieci poległych żołnierzy do „rewolucyjnych szkół”

Kim, który przyjął rodziny poległych żołnierzy, wyraził „żal z powodu niemożności ocalenia życia” poległych żołnierzy, którzy – jak przekonywał – „poświęcili swoje życie, by bronić honoru kraju” – czytamy w depeszy agencji KCNA.

Kim Dzong Un mówił też, że „heroiczne czyny żołnierzy i oficerów były możliwe dzięki sile i odwadze, jaką zawdzięczali swoim rodzinom”. Przywódca Korei Północnej mówił, że najbliżsi żołnierzy są „najwytrwalszymi, najbardziej patriotycznymi i najbardziej prawymi ludźmi na świecie”.

KCNA cytuje też słowa Kima, który stwierdził, że choć żaden z poległych żołnierzy „nie napisał do niego nawet krótkiego listu”, to jednak z pewnością „zawierzyli mu” los swoich rodzin. – Państwo zagwarantuje wam piękne życie w kraju bronionym kosztem życia męczenników – podsumował przywódca Korei Północnej zwracając się do rodziców, żon i dzieci poległych żołnierzy.