Aktualizacja: 30.08.2025 16:01 Publikacja: 30.08.2025 14:40
Donald Trump
Foto: Reuters/Jonathan Ernst
Według brytyjskiego dziennika „The Telegraph”, amerykańskie prywatne firmy wojskowe mogą zostać rozmieszczone na Ukrainie w ramach długoterminowego planu pokojowego. Gazeta podaje, że Donald Trump prowadzi z europejskimi sojusznikami rozmowy na temat umożliwienia prywatnym firmom wojskowym pomocy w budowie umocnień chroniących amerykańskie interesy na Ukrainie.
Plan ten – podaje „The Telegraph” – opracowano jako obejście obietnicy prezydenta USA. Trump zapewniał wcześniej, że wojska amerykańskie nie zostaną wysłane na Ukrainę.
Wiadomo, że amerykańscy kontrahenci mogą zostać wysłani, aby pomóc w odbudowie ukraińskiej linii obrony, w budowie nowych baz i w ochronie amerykańskich przedsiębiorstw. Plan ten jest omawiany równolegle z szeregiem innych gwarancji bezpieczeństwa, opracowanych przez „koalicję chętnych” pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Francji. Gwarancje te miałyby stanowić podstawę długoterminowego planu pokojowego.
Ostateczne szczegóły planu, obejmujące patrole przestrzeni powietrznej, ćwiczenia i misje marynarki wojennej na Morzu Czarnym, mogą zostać ogłoszone już w ten weekend, po tygodniach aktywności dyplomatycznej wywołanej rozmowami Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.
18 sierpnia, w poniedziałek po piątkowych rozmowach z Władimirem Putinem, Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami. Głównym tematem dyskusji były właśnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Sojusznicy rozważali możliwość udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa podobnych do Artykułu 5 NATO, ale poza Sojuszem. Podczas negocjacji prezydent USA Donald Trump potwierdził, że USA pomogą w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Ukrainie po wojnie, ale podkreślił jednocześnie, że główny ciężar powinien spoczywać na partnerach europejskich.
Trump wykluczył również wysłanie amerykańskich wojsk na Ukrainę. Stwierdził jednak, że Stany Zjednoczone mogą udzielić „powietrznego wsparcia” państwom Europy zaangażowanym w działania nad Dnieprem. Wśród państw gotowych wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę Trump wymienił Wielką Brytanię, Francję i Niemcy.
Rosyjska inwazja na Ukrainę
Foto: Infografika PAP
Źródło: rp.pl
