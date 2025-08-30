Według brytyjskiego dziennika „The Telegraph”, amerykańskie prywatne firmy wojskowe mogą zostać rozmieszczone na Ukrainie w ramach długoterminowego planu pokojowego. Gazeta podaje, że Donald Trump prowadzi z europejskimi sojusznikami rozmowy na temat umożliwienia prywatnym firmom wojskowym pomocy w budowie umocnień chroniących amerykańskie interesy na Ukrainie.

Budowa baz, ochrona amerykańskich przedsiębiorstw na Ukrainie. Plan Donalda Trumpa

Plan ten – podaje „The Telegraph” – opracowano jako obejście obietnicy prezydenta USA. Trump zapewniał wcześniej, że wojska amerykańskie nie zostaną wysłane na Ukrainę.

Wiadomo, że amerykańscy kontrahenci mogą zostać wysłani, aby pomóc w odbudowie ukraińskiej linii obrony, w budowie nowych baz i w ochronie amerykańskich przedsiębiorstw. Plan ten jest omawiany równolegle z szeregiem innych gwarancji bezpieczeństwa, opracowanych przez „koalicję chętnych” pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Francji. Gwarancje te miałyby stanowić podstawę długoterminowego planu pokojowego.

Ostateczne szczegóły planu, obejmujące patrole przestrzeni powietrznej, ćwiczenia i misje marynarki wojennej na Morzu Czarnym, mogą zostać ogłoszone już w ten weekend, po tygodniach aktywności dyplomatycznej wywołanej rozmowami Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.