Aktualizacja: 30.08.2025 12:00 Publikacja: 30.08.2025 10:39
Kaja Kallas
Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS
– Nie sposób sobie wyobrazić, że – jeśli – dojdzie do zawieszenia broni lub zawarty zostanie układ pokojowy, wszystkie te aktywa zostaną zwrócone Rosji, jeśli nie zapłaci ona reparacji Ukrainie – powiedziała Kallas.
W państwach Unii Europejskiej po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą zamrożone zostały rosyjskie aktywa o wartości ok. 245,85 mld dolarów (niemal 900 mld złotych). Ukraina i niektóre państwa UE, w tym Polska i kraje bałtyckie, domagają się zajęcia tych aktywów i przekazania ich odpierającej rosyjską agresję Ukrainie. Pieniądze te mogłyby zostać wykorzystane na zakup uzbrojenia dla Ukrainy lub na odbudowę kraju ze zniszczeń wywołanych rosyjską agresją.
Czytaj więcej
„Financial Times” opisuje dokument z propozycjami przygotowanymi przez Ukrainę przed spotkaniem W...
Jednak m.in. Francja i Niemcy, a także Belgia, w której znajduje się większość zamrożonych rosyjskich aktywów, sprzeciwiają się takim wezwaniom. Paryż, Berlin i Bruksela podkreślają, że zyski z zamrożonych aktywów są już przeznaczane na pomoc Ukrainie. Podkreślają przy tym, że nie jest jasne, czy istnieje podstawa prawna do konfiskaty aktywów należących do Rosji.
Istnieją obawy, że konfiskata rosyjskich aktywów podważyłaby zaufanie do zachodniego sektora bankowego. Rosja groziła retorsjami w przypadku takiego kroku. Wielu ekspertów ds. finansów zwraca uwagę, że ewentualna konfiskata rosyjskich aktywów mogłaby osłabić zaufanie do euro jako waluty rezerwowej, a także ustanowić groźny precedens w relacjach międzynarodowych. Ponadto kraje takie jak np. Chiny mogłyby – po takiej decyzji – ograniczyć inwestycje w obligacje państw europejskich.
Do tej pory Ukraina otrzymała ponad 18,5 miliarda dolarów z zysków uzyskanych z zamrożonych rosyjskich aktywów, które są zarządzane głównie przez instytucję Euroclear w Belgii. Do końca 2027 roku Ukraina ma otrzymać nawet do 50 miliardów dolarów pożyczek finansowanych z tych dochodów.
Ukraina od dawna domaga się reparacji od Rosji za zniszczenia wywołane przez pełnowymiarową agresję rozpoczętą 24 lutego 2022 roku. Według raportu Kijowskiej Szkoły Ekonomii z początku 2025 roku w okresie od lutego 2022 do listopada 2024 roku Rosjanie zniszczyli na Ukrainie infrastrukturę wartą ok. 170 mld dolarów. Ukraińskie władze i instytucje międzynarodowe – w tym m.in. KE, Bank Światowy i ONZ – szacują, że na odbudowę Ukrainy potrzebne będzie ok. 570 mld dolarów. Szacuje się, że ukraiński PKB skurczył się w wyniku rosyjskiej agresji o ok. 30-35 proc.
W nieformalnym szczycie szefów MSZ państw UE w Kopenhadze bierze udział m.in. szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Przed rozpoczęciem szczytu Sikorski podkreślił, że Polska popiera kolejne pakiety sankcji wobec Rosji i dodał, że sprawa sankcji pokazuje, iż nie zawsze obowiązująca często w UE zasada jednomyślności jest korzystna, ponieważ jak wskazał, w przypadku sankcji potrzeba osiągnięcia jednomyślności sprawia, iż niektórzy rosyjscy oficjele i firmy łamiące prawo pozostają bezkarne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Nie sposób sobie wyobrazić, że – jeśli – dojdzie do zawieszenia broni lub zawarty zostanie układ pokojowy, wszystkie te aktywa zostaną zwrócone Rosji, jeśli nie zapłaci ona reparacji Ukrainie – powiedziała Kallas.
Pętla zaciska się wokół szyi dyktatora Wenezueli Nicolása Maduro. Co najmniej siedem amerykańskich okrętów zbliż...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Przed wizytą w Chinach Władimir Putin udzielił wywiadu chińskiej agencji Xinhua. Przywódca Rosji mówi w nim m.in...
Z powodu wojny w Strefie Gazy Turcja podjęła decyzję o całkowitym zerwaniu wszelkich więzi handlowych i gospodar...
Australia oskarżyła Iran o podpalenia dwóch obiektów związanych ze społecznością żydowską w Sydney i Melbourne,...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
W otwartym liście do Emmanuela Macrona amerykański ambasador radzi, co trzeba zrobić, aby powstrzymać nienawiść...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas