Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rosja nie odzyska swoich pieniędzy, jeśli nie zapłaci Ukrainie?

Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas przed nieformalnym spotkaniem szefów MSZ państw UE w Kopenhadze wypowiedziała się ws. rosyjskich aktywów zamrożonych przez kraje Unii Europejskiej.

Publikacja: 30.08.2025 10:39

Kaja Kallas

Kaja Kallas

Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Artur Bartkiewicz

– Nie sposób sobie wyobrazić, że – jeśli – dojdzie do zawieszenia broni lub zawarty zostanie układ pokojowy, wszystkie te aktywa zostaną zwrócone Rosji, jeśli nie zapłaci ona reparacji Ukrainie – powiedziała Kallas. 

Polska za przekazaniem Ukrainie rosyjskich aktywów. Francja, Niemcy i Belgia są sceptyczne

W państwach Unii Europejskiej po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą zamrożone zostały rosyjskie aktywa o wartości ok. 245,85 mld dolarów (niemal 900 mld złotych). Ukraina i niektóre państwa UE, w tym Polska i kraje bałtyckie, domagają się zajęcia tych aktywów i przekazania ich odpierającej rosyjską agresję Ukrainie. Pieniądze te mogłyby zostać wykorzystane na zakup uzbrojenia dla Ukrainy lub na odbudowę kraju ze zniszczeń wywołanych rosyjską agresją. 

Czytaj więcej

Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
„Financial Times”: Ukraina odrzuca żądania Władimira Putina, boi się szturmu na Dniepr

Jednak m.in. Francja i Niemcy, a także Belgia, w której znajduje się większość zamrożonych rosyjskich aktywów, sprzeciwiają się takim wezwaniom. Paryż, Berlin i Bruksela podkreślają, że zyski z zamrożonych aktywów są już przeznaczane na pomoc Ukrainie. Podkreślają przy tym, że nie jest jasne, czy istnieje podstawa prawna do konfiskaty aktywów należących do Rosji. 

Istnieją obawy, że konfiskata rosyjskich aktywów podważyłaby zaufanie do zachodniego sektora bankowego. Rosja groziła retorsjami w przypadku takiego kroku. Wielu ekspertów ds. finansów zwraca uwagę, że ewentualna konfiskata rosyjskich aktywów mogłaby osłabić zaufanie do euro jako waluty rezerwowej, a także ustanowić groźny precedens w relacjach międzynarodowych. Ponadto kraje takie jak np. Chiny mogłyby – po takiej decyzji – ograniczyć inwestycje w obligacje państw europejskich. 

Reklama
Reklama
Rosyjskie miliardy już wspierają Ukrainę

Do tej pory Ukraina otrzymała ponad 18,5 miliarda dolarów z zysków uzyskanych z zamrożonych rosyjskich aktywów, które są zarządzane głównie przez instytucję Euroclear w Belgii. Do końca 2027 roku Ukraina ma otrzymać nawet do 50 miliardów dolarów pożyczek finansowanych z tych dochodów.

Ukraina od dawna domaga się reparacji od Rosji za zniszczenia wywołane przez pełnowymiarową agresję rozpoczętą 24 lutego 2022 roku. Według raportu Kijowskiej Szkoły Ekonomii z początku 2025 roku w okresie od lutego 2022 do listopada 2024 roku Rosjanie zniszczyli na Ukrainie infrastrukturę wartą ok. 170 mld dolarów. Ukraińskie władze i instytucje międzynarodowe – w tym m.in. KE, Bank Światowy i ONZ – szacują, że na odbudowę Ukrainy potrzebne będzie ok. 570 mld dolarów. Szacuje się, że ukraiński PKB skurczył się w wyniku rosyjskiej agresji o ok. 30-35 proc. 

Radosław Sikorski: Sprawa sankcji pokazuje, że zasada jednomyślności w UE nie zawsze jest korzystna

W nieformalnym szczycie szefów MSZ państw UE w Kopenhadze bierze udział m.in. szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Przed rozpoczęciem szczytu Sikorski podkreślił, że Polska popiera kolejne pakiety sankcji wobec Rosji i dodał, że sprawa sankcji pokazuje, iż nie zawsze obowiązująca często w UE zasada jednomyślności jest korzystna, ponieważ jak wskazał, w przypadku sankcji potrzeba osiągnięcia jednomyślności sprawia, iż niektórzy rosyjscy oficjele i firmy łamiące prawo pozostają bezkarne.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Radosław Sikorski Kaja Kallas

– Nie sposób sobie wyobrazić, że – jeśli – dojdzie do zawieszenia broni lub zawarty zostanie układ pokojowy, wszystkie te aktywa zostaną zwrócone Rosji, jeśli nie zapłaci ona reparacji Ukrainie – powiedziała Kallas. 

Polska za przekazaniem Ukrainie rosyjskich aktywów. Francja, Niemcy i Belgia są sceptyczne

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nicolás Maduro i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump szykuje USA do nowej inwazji? Byłby z tego nowy Irak
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Władimir Putin
Dyplomacja
Władimir Putin jedzie do Xi Jinpinga. „Nie korzystamy już z dolarów, ani euro”
Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan
Dyplomacja
Turcja zrywa stosunki handlowe i gospodarcze z Izraelem. W tle wojna w Gazie
Siedziba ambasady Iranu w Canberze
Dyplomacja
Ambasador Iranu dostał siedem dni na opuszczenie Australii
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Propalestyńska i antyizraelska demonstracja w Paryżu, 13 sierpnia
Dyplomacja
Spór o antysemityzm między USA i Francją. Teść córki Trumpa pisze do Macrona
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie