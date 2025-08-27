13:03 Potężna eksplozja rurociągu Riazań-Moskwa

W obwodzie riazańskim, na zachodzie Rosji, doszło do potężnego wybuchu rurociągu Riazań-Moskwa. Po eksplozji wstrzymano przesył produktów naftowych do rosyjskiej stolicy - podała agencja Interfax-Ukraina powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym HUR.

12:44 Kreml pochwalił wysiłki pokojowe USA

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział na konferencji prasowej w Moskwie, że szczyt na Alasce z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina był „pełen treści i potrzebny”. Wyraził nadzieję, że wysiłki prezydenta USA będą kontynuowane. Według niego mogą one pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu. Pieskow negatywnie ocenił zaś europejskie propozycje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zaznaczył, że na terytorium Ukrainy nie powinni stacjonować żołnierze krajów zachodnich, gdyż są one członkami NATO.

12:01 Rosyjski dron uderzył w samochód cywilny w Kupiańsku, para została ranna

Rosyjski dron uderzył w cywilny samochód w Kupiańsku, raniąc 69-letniego mężczyznę i jego 63-letnią żonę - poinformowała Prokuratura Obwodowa w Charkowie. Prokuratura dodała, że wszczęto śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni wojennej.

11:42 DeepState: Rosjanie posuwają się na północ w obwodzie donieckim

Rosjanie posuwają się na północ w rejonach wsi Zariczne i Kołodiaże w obwodzie donieckim w kierunku miasta Łymań, a także w rejonie wsi Kotłyne w pobliżu Pokrowska na wschodzie obwodu zaporoskiego w pobliżu miasta Hulajpole – poinformował ukraiński projekt analityczny DeepState.

11:02 Atak na przedsiębiorstwo w Czernihowie, dwie osoby ranne

W wyniku ataku rosyjskich dronów na przedsiębiorstwo w Czernihowie, wybuchł pożar, ranne zostały dwie osoby – poinformował Dmytro Bryżynśkyj, szef miejskiej administracji wojskowej. Kilka minut później dodał, że w tym miejscu odnotowano kolejną eksplozję.

10:36 Samoloty NATO przechwyciły nad Baltykiem rosyjski samolot rozpoznawczy

We wtorek, 26 sierpnia NATO wysłało dwa niemieckie myśliwce Eurofighter w celu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 lecącego w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim - podaje "Deutsche Welle". Dowódcy Sojuszu wydali rozkaz przechwycenia po tym, jak rosyjski samolot został wykryty z wyłączonymi transponderami i bez złożonego planu lotu. Niemieckie myśliwce wystartowały z bazy lotniczej Rostock-Laage. Był to, jak zaznaczono, dziesiąty raz od początku roku, kiedy niemieckie samoloty bojowe zostały użyte w odpowiedzi na rosyjskie loty wojskowe nad Bałtykiem.

10:10 „Financial Times”: Powstał trzystopniowy plan. Po wojnie strefa zdemilitaryzowana między Rosją a Ukrainą

Zachodni partnerzy Ukrainy opracowali ogólny, trzystopniowy plan obrony, który ma zapewnić bezpieczeństwo kraju w razie zakończenia wojny - informuje „Financial Times”. Plan zakłada utworzenie strefy zdemilitaryzowanej, która byłaby patrolowana przez neutralne wojska pokojowe z państw trzecich, zaakceptowanych zarówno przez Ukrainę jak przez Rosję. Według trzech cytowanych przez „Financial Times” urzędników, znacznie silniejsza granica byłaby broniona przez ukraińskie wojska, uzbrojone i wyszkolone przez kraje NATO. Europejskie siły miałyby stacjonować głębiej na Ukrainie, jako trzecia linia obrony, wspierane od tyłu przez zasoby USA.

09:50 Steve Witkoff: Rosja przedstawiła swoją „propozycję pokojową” dotyczącą obwodu donieckiego

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oświadczył w wywiadzie dla Fox News, że Rosja przedstawiła swoją „propozycję pokojową” dotyczącą obwodu donieckiego, aby zakończyć wojnę z Ukrainą. Nie sprecyzował, na czym dokładnie polega rosyjska propozycja ani kiedy została złożona. - Ukraińcy mogą nie być w stanie jej zaakceptować - stwierdził Witkoff. - Mamy tu dwie trudne strony. Prezydent (Donald Trump) powiedział, że jest w pewnych kwestiach zirytowany Rosją, ale jest też w pewnych kwestiach zirytowany Ukrainą. Podkreślę jednak raz jeszcze, że nikt nie zrobił więcej, aby zbliżyć te strony do siebie i do porozumienia, niż prezydent - zaznaczył.

09:13 Marek Magierowski o wecie do ustawy o pomocy Ukraińcom w Polsce: będzie miała konsekwencje dla relacji

- Mam wrażenie, że kancelaria prezydenta nie do końca była przygotowana na ten zmasowany atak po ostatnich decyzjach dotyczących naszych relacji z Ukrainą i uchodźcami ukraińskimi, żyjącymi w Polsce - mówił Marek Magierowski, były ambasador w stanach Zjednoczonych i Izraelu, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. - Ta decyzja na pewno miała długofalowe konsekwencje dla naszych relacji - dodał.

08:57 Obrona powietrzna zneutralizowała 74 rosyjskie drony. Trafienia odnotowano w 9 lokalizacjach

W nocy Rosjanie zaatakowali 95 bezzałogowymi statkami powietrznymi. Według wstępnych danych, do godz. 9:00 rano ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła i unieszkodliwiła 74 drony na północy, południu i wschodzie kraju – poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy. Jak napisano w komunikacie, odnotowano trafienia 21 bezzałogowych statków powietrznych w dziewięciu lokalizacjach.

08:31 Rosjanie uderzyli w obwód zaporoski: dwie osoby ranne

Armia rosyjska przeprowadziła trzy uderzenia na terytorium jednej ze wsi w obwodzie zaporoskim, w wyniku których ranni zostali 52-letnia kobieta i 63-letni mężczyzna – poinformował Iwan Fedorow, szef wojskowej administracji obwodowej.

08:15 Witkoff wierzy w możliwość zakończenia wojny do końca roku

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff wierzy w możliwość osiągnięcia porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją do końca roku, a nawet wcześniej. W wywiadzie dla Fox News został zapytany o to, czy Ukraina powinna przekazać Rosji swoje terytoria, które wciąż znajdują się pod jej kontrolą, w ramach potencjalnego porozumienia pokojowego. Witkoff odrzekł, że zdaniem prezydenta Donalda Trumpa jedynymi, którzy mogą podjąć taką decyzję, są Ukraińcy i że decyzja ta jest „bardziej skomplikowana”.

07:30 173 starcia na froncie. Rosjanie najaktywniejsi w kierunku Kupiańska i Pokrowska

W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie doszło do 173 starć bojowych. Rosjanie najaktywniej szturmowali kierunki kupiański i pokrowski. Siły ukraińskie odparły tu łącznie 78 rosyjskich ataków – podał w porannej informacji operacyjnej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:23 Ukraiński sztab zaktualizował dane o stratach Rosjan

W ciągu ostatniej doby Rosjanie stracili kolejnych 920 żołnierzy. Siły ukraińskie zniszczyły prawie dwieście dronów i ponad sto sztuk sprzętu samochodowego – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:17 Jedna osoba zginęła, trzy ranne w ataku na Chersoń

Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na miasto Chersoń. Do ataku dronów doszło ok. godziny 5:00 – poinformowała administracja wojskowa obwodu.

07:14 Sumy podnoszą się po nocnym ataku. Część miasta bez prądu

Część miasta Sumy pozostaje bez prądu po nocnym ataku. Szpitale i wodociągi korzystają z zasilania awaryjnego - poinformował Serhij Krywoszejenko, szef wojskowej administracji miasta. Wcześniej napisał, że Rosjanie zaatakowali miasto, uszkadzając infrastrukturę. Nie było ofiar.

06:56 Rosjanie posuwają się w obwodzie dniepropietrowskim

Ukraińska armia próbuje powstrzymać przesuwanie się rosyjskich wojsk w obwodzie dniepropietrowskim. Rosjanie w tym miesiącu wdarli się tam z sąsiadującego obwodu donieckiego i próbują zajmować kolejne miejscowości. Wczoraj portal Deep State poinformował, że Rosjanie zajęli dwie wsie w obwodzie dniepropietrowskim: Nowgieorgijewkę i Zaporizki. Ukraiński Sztab Generalny zaprzeczył temu, przyznając jednak, że trwają tam ostre walki. Rosjanie też atakują okolice Pokrowska w Donbasie.

06:44 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1280. dniu wojny

