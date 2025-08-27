Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Litwa proponuje pominięcie Węgier w negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z UE?

Jakie argumenty przytacza Litwa za potrzebą rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą?

Jakie konsekwencje dla integracji Ukrainy z UE ma weto Węgier?

Jak Komisja Europejska odnosi się do możliwości obejścia wymogu jednomyślności w negocjacjach?

Jak wpływają napięcia polityczne między Ukrainą a Węgrami na proces akcesyjny?

W liście wystosowanym w ubiegłym tygodniu do stolic państw Unii, przed nieformalnym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych zaplanowanym na 1–2 września w Kopenhadze, Wilno podkreśliło potrzebę podjęcia "zdecydowanych działań", które uczynią dążenie Ukrainy do członkostwa w UE "namacalnym i nieodwracalnym" - podaje litewski nadawca LRT.

W liście zwrócono uwagę, że rozpoczęcie negocjacji nie tylko podniesie morale samych Ukraińców, lecz również wzmocni proces reform w kraju, zwłaszcza w obliczu nasilającej się agresji Rosji. Zaniechanie działań mogłoby natomiast osłabić społeczne poparcie dla zmian oraz podważyć determinację ukraińskich instytucji do ich wdrażania.

Przeszkodą jest wciąż weto premiera Węgier Viktora Orbána, otwartego krytyka Ukrainy. Wcześniej w tym roku minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski przyznał, że podczas polskiej prezydencji w UE w pierwszej połowie 2025 roku nie otwarto ani jednego rozdziału negocjacji z Ukrainą właśnie z powodu węgierskiego sprzeciwu.