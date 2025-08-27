Rzeczpospolita
Wydarzenia
Litwa proponuje pominięcie Węgier w negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z UE

W momencie, gdy napięcia między Budapesztem a Kijowem ponownie narastają i maleją nadzieje na to, że Węgry uchylą weto wobec rozpoczęcia rozmów akcesyjnych Ukrainy z UE, Litwa apeluje o znalezienie sposobu na obejście blokady i przełamanie impasu w procesie integracji Ukrainy.

Publikacja: 27.08.2025 17:00

Litwa proponuje ominięcie Węgier w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą

Foto: PAP/EPA, MARTIN DIVISEK

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Litwa proponuje pominięcie Węgier w negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z UE?
  • Jakie argumenty przytacza Litwa za potrzebą rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą?
  • Jakie konsekwencje dla integracji Ukrainy z UE ma weto Węgier?
  • Jak Komisja Europejska odnosi się do możliwości obejścia wymogu jednomyślności w negocjacjach?
  • Jak wpływają napięcia polityczne między Ukrainą a Węgrami na proces akcesyjny?

W liście wystosowanym w ubiegłym tygodniu do stolic państw Unii, przed nieformalnym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych zaplanowanym na 1–2 września w Kopenhadze, Wilno podkreśliło potrzebę podjęcia "zdecydowanych działań", które uczynią dążenie Ukrainy do członkostwa w UE "namacalnym i nieodwracalnym" - podaje litewski nadawca LRT.

W liście zwrócono uwagę, że rozpoczęcie negocjacji nie tylko podniesie morale samych Ukraińców, lecz również wzmocni proces reform w kraju, zwłaszcza w obliczu nasilającej się agresji Rosji. Zaniechanie działań mogłoby natomiast osłabić społeczne poparcie dla zmian oraz podważyć determinację ukraińskich instytucji do ich wdrażania.

Przeszkodą jest wciąż weto premiera Węgier Viktora Orbána, otwartego krytyka Ukrainy. Wcześniej w tym roku minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski przyznał, że podczas polskiej prezydencji w UE w pierwszej połowie 2025 roku nie otwarto ani jednego rozdziału negocjacji z Ukrainą właśnie z powodu węgierskiego sprzeciwu.

Propozycja Litwy: negocjacje bez Węgier

Litwa proponuje, aby 26 państw członkowskich UE rozpoczęło techniczne rozmowy z Ukrainą i Mołdową, pomijając Węgry. Dokument z Wilna sugeruje, że formalna zgoda całej Wspólnoty mogłaby zostać wydana później – jeśli Budapeszt zmieni swoją postawę lub nastąpi zmiana rządu.

Wilno od dawna wzywa także do wyznaczenia roku 2030 jako ostatecznego celu uzyskania przez Ukrainę pełnego członkostwa w UE. Zdaniem litewskich władz pozwoliłoby to na lepsze zaplanowanie procesu reform oraz odpowiedniego podziału zasobów między obie strony.

Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Litwy, Kęstutis Budrys, podkreślił w rozmowie z LRT, że Litwa dąży do "odblokowania" drogi Ukrainy do integracji:  - Każde kolejne opóźnienie jest geopolitycznie szkodliwe zarówno dla Ukrainy, jak i dla Unii Europejskiej. Członkostwo Ukrainy to część europejskich gwarancji bezpieczeństwa oraz fundament długotrwałego pokoju i stabilności – powiedział Budrys.

Komisja Europejska sceptyczna

Tematyka ta ma być omawiana podczas szczytu w Kopenhadze, gdzie ministrowie pod przewodnictwem szefowej unijnej dyplomacji Kaji Kallas skupią się głównie na wojnie w Ukrainie oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Z drugiej strony Komisja Europejska wyraziła sceptycyzm wobec pomysłu obejścia wymogu jednomyślności. Rzeczniczka Komisji, Paula Pinho, zaznaczyła, że „otwarcie jakiegokolwiek rozdziału negocjacji wymaga jednomyślności”, a choć Bruksela deklaruje wsparcie dla ukraińskich reform, ostateczna decyzja należy do Rady Europejskiej i państw członkowskich.

Napięcia na linii Ukraina-Węgry

Węgry wielokrotnie wykorzystywały swoje prawo weta, aby wstrzymać postęp integracji Ukrainy z UE. M.in.opowiedziały się przeciwko rozpoczęciu oficjalnych negocjacji akcesyjnych Ukrainy w trakcie polskiej prezydencji UE w 2025 roku, co znacząco opóźniło proces integracji, sprzeciwiały się wsparciu unijnemu dla Ukrainy w zakresie polityki energetycznej, szczególnie w kontekście kontrowersji związanych z rosyjskimi dostawami energii, a także blokowały inicjatywy unijne, które miały na celu wzmocnienie pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy w czasie rosyjskiej inwazji.

Ostatnio napięcie wzrosło w związku z atakami ukraińskimi na rurociąg naftowy Przyjaźń, którym Węgry i Słowacja zaopatrują się w energię. Oba kraje zwróciły się do Komisji Europejskiej o zapobieganie dalszym atakom, podkreślając, że jest to dla nich "niezastąpiony" kanał dostaw. Kijów natomiast wskazał, że prawdziwy problem leży po stronie polityki Węgier, zwłaszcza że większość Europy coraz bardziej uniezależnia się od rosyjskich surowców.

Źródło: rp.pl. LTR

