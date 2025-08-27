Litwa proponuje pominięcie Węgier w negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z UE

Aktualizacja: 28.08.2025 02:35 Publikacja: 27.08.2025 17:00
Litwa proponuje ominięcie Węgier w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą
Foto: PAP/EPA, MARTIN DIVISEK
W liście wystosowanym w ubiegłym tygodniu do stolic państw Unii, przed nieformalnym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych zaplanowanym na 1–2 września w Kopenhadze, Wilno podkreśliło potrzebę podjęcia "zdecydowanych działań", które uczynią dążenie Ukrainy do członkostwa w UE "namacalnym i nieodwracalnym" - podaje litewski nadawca LRT.
W liście zwrócono uwagę, że rozpoczęcie negocjacji nie tylko podniesie morale samych Ukraińców, lecz również wzmocni proces reform w kraju, zwłaszcza w obliczu nasilającej się agresji Rosji. Zaniechanie działań mogłoby natomiast osłabić społeczne poparcie dla zmian oraz podważyć determinację ukraińskich instytucji do ich wdrażania.
Czytaj więcej
Premier Węgier Viktor Orbán w ostrym wpisie na platformie X odpowiedział na krytykę ze strony pre...
Przeszkodą jest wciąż weto premiera Węgier Viktora Orbána, otwartego krytyka Ukrainy. Wcześniej w tym roku minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski przyznał, że podczas polskiej prezydencji w UE w pierwszej połowie 2025 roku nie otwarto ani jednego rozdziału negocjacji z Ukrainą właśnie z powodu węgierskiego sprzeciwu.
Litwa proponuje, aby 26 państw członkowskich UE rozpoczęło techniczne rozmowy z Ukrainą i Mołdową, pomijając Węgry. Dokument z Wilna sugeruje, że formalna zgoda całej Wspólnoty mogłaby zostać wydana później – jeśli Budapeszt zmieni swoją postawę lub nastąpi zmiana rządu.
Wilno od dawna wzywa także do wyznaczenia roku 2030 jako ostatecznego celu uzyskania przez Ukrainę pełnego członkostwa w UE. Zdaniem litewskich władz pozwoliłoby to na lepsze zaplanowanie procesu reform oraz odpowiedniego podziału zasobów między obie strony.
Czytaj więcej
Prorosyjski rząd Węgier oskarżył Ukrainę o atak na ważną stację dystrybucyjną naftociągu Przyjaźń...
Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Litwy, Kęstutis Budrys, podkreślił w rozmowie z LRT, że Litwa dąży do "odblokowania" drogi Ukrainy do integracji: - Każde kolejne opóźnienie jest geopolitycznie szkodliwe zarówno dla Ukrainy, jak i dla Unii Europejskiej. Członkostwo Ukrainy to część europejskich gwarancji bezpieczeństwa oraz fundament długotrwałego pokoju i stabilności – powiedział Budrys.
Tematyka ta ma być omawiana podczas szczytu w Kopenhadze, gdzie ministrowie pod przewodnictwem szefowej unijnej dyplomacji Kaji Kallas skupią się głównie na wojnie w Ukrainie oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Z drugiej strony Komisja Europejska wyraziła sceptycyzm wobec pomysłu obejścia wymogu jednomyślności. Rzeczniczka Komisji, Paula Pinho, zaznaczyła, że „otwarcie jakiegokolwiek rozdziału negocjacji wymaga jednomyślności”, a choć Bruksela deklaruje wsparcie dla ukraińskich reform, ostateczna decyzja należy do Rady Europejskiej i państw członkowskich.
Czytaj więcej
Przy oczywistym i konsekwentnym poparciu Polski dla rozszerzenia Unii Europejskiej – zarówno o Ba...
Węgry wielokrotnie wykorzystywały swoje prawo weta, aby wstrzymać postęp integracji Ukrainy z UE. M.in.opowiedziały się przeciwko rozpoczęciu oficjalnych negocjacji akcesyjnych Ukrainy w trakcie polskiej prezydencji UE w 2025 roku, co znacząco opóźniło proces integracji, sprzeciwiały się wsparciu unijnemu dla Ukrainy w zakresie polityki energetycznej, szczególnie w kontekście kontrowersji związanych z rosyjskimi dostawami energii, a także blokowały inicjatywy unijne, które miały na celu wzmocnienie pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy w czasie rosyjskiej inwazji.
Czytaj więcej
Szefowi węgierskiego MSZ wyraźnie puszczają nerwy. Najpierw zagroził Ukrainie odcięciem od dostaw...
Ostatnio napięcie wzrosło w związku z atakami ukraińskimi na rurociąg naftowy Przyjaźń, którym Węgry i Słowacja zaopatrują się w energię. Oba kraje zwróciły się do Komisji Europejskiej o zapobieganie dalszym atakom, podkreślając, że jest to dla nich "niezastąpiony" kanał dostaw. Kijów natomiast wskazał, że prawdziwy problem leży po stronie polityki Węgier, zwłaszcza że większość Europy coraz bardziej uniezależnia się od rosyjskich surowców.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl. LTR
Ledwie osiem miesięcy od zaprzysiężenia upadek kolejnego rządu nad Sekwaną jest właściwie przesądzony.
Donald Trump wyraził chęć spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. - Nie powinienem mówić, że go ba...
Spotkanie tylko po to, aby Zełenski miał kolejną okazję pojawić się na scenie, nie jest według nas przydatne -...
Prezydent zapowiada „walkę do końca” z patostreamerką Candace Owens za szerzenie potwarzy, że jego żona jest męż...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Pentagon zwolnił szefa agencji wywiadowczej USA zaledwie kilka tygodni po tym, jak Biały Dom skrytykował przeglą...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas