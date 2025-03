Viktor Orbán przekonuje, że UE nie stać na to, by zbroić się i dostarczać pomocy wojskowej Ukrainie jednocześnie

Węgry Orbána od początku wojny nie przekazują Ukrainie pomocy wojskowej, nie pozwalają też na przerzut takiej broni przez swoje terytorium (udzielają jednak Ukrainie pomocy humanitarnej). Po szczycie w Brukseli węgierski premier przekonuje, że zamiast przedłużać wojnę Europa powinna wesprzeć Donalda Trumpa w jego staraniach o pokój na Ukrainie.



Orbán przestrzega, że jeśli UE chce wspierać Ukrainę i jednocześnie zwiększać wydatki na obronność, to naraża się na ruinę.



- Jeśli teraz USA wycofują się (z pomocy wojskowej dla Ukrainy)... dlaczego pozostałe 26 państw (UE) miałyby mieć szansę doprowadzić tę wojnę do końca (dostarczając pomoc wojskową Ukrainie – red.)? - pytał retorycznie węgierski premier. - Dziś wygląda na to, że to ja postawiłem weto. Ale w ciągu kilku tygodni wrócą i okaże się, że nie ma pieniędzy na te cele – dodał.



Donald Trump w czwartkowej wypowiedzi zasugerował, że USA nie będą bronić tych sojuszników z NATO, którzy wydają zbyt mało na swoją obronność. Wiele razy w przeszłości mówił też, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za obronę swojego terytorium.



3 marca pojawiła się informacja, że USA wstrzymują dostawy broni dla Ukrainy. Doszło do tego, po ostrej wymianie zdań między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem w Białym Domu. Wiceprezydent USA J.D. Vance zarzucił Zełenskiemu brak wdzięczności za amerykańską pomoc, a Trump powiedział, że Zełenski nie jest w sytuacji, w której może stawiać jakieś warunki, po tym jak ukraiński prezydent zaczął przekonywać gospodarzy, że Rosji Władimira Putina nie wolno ufać. W efekcie Zełenski opuścił przed czasem Biały Dom, a USA i Ukraina nie podpisały umowy o dostępie Stanów Zjednoczonych do ukraińskich surowców.