Niemcy przed decyzją wartą setki miliardów euro. Jest kilka zagrożeń

Merz nie może jednak uznać, że sprawa jest załatwiona. Jest kilka zagrożeń, niektóre trzeba przezwyciężyć w najbliższych dniach (przed specjalnym posiedzeniem Bundestagu w starym składzie, do czego ma dojść w przyszły czwartek), inne mogą o sobie dać znać w przyszłości.

Czy powstanie rządu CDU/CSU i SPD jest pewne?

Najpierw szykujący się do objęcia urzędu kanclerza Merz musi przekonać do pakietu finansowego część swoich kolegów partyjnych. Uważają oni, że szef CDU ulega SPD, partii, która w wyborach doznała klęski (zdobyła 16,4 proc. głosów, najmniej w historii RFN, podczas gdy partie chadeckie 28,5 proc.).

We wtorek wieczorem odbyło się specjalne posiedzenie frakcji CDU/CSU, na którym – jak ujawnił portal tygodnika „Der Spiegel” – część posłów ostro skrytykowała pomysł odejścia od hamulca budżetowego, nie w odniesieniu do wielkich wydatków na obronę, bo te w czasach Trumpa są zrozumiałe, ale w kwestii 500 miliardów euro na infrastrukturę. – To jest w 100 procentach pomysł SPD, na dodatek w kampanii wyborczej zapewnialiśmy, że nie będziemy takich rzeczy robić – grzmieli krytycy.

Pojawił się i inny problem między partiami, które od zeszłego piątku prowadzą rozmowy sondażowe o utworzeniu koalicji. SPD chce, by CDU/CSU zrezygnowała z innej obietnicy wyborczej – ostrego zaostrzenia polityki imigracyjnej. Sam Merz zapowiadał, że w pierwszym dniu w roli kanclerza nakaże zamknięcie granic dla wszystkich nielegalnych migrantów, także tych, co chcieliby wystąpić o azyl. W środę wieczorem szef SPD i jej główny negocjator w sprawie stworzenia koalicji Lars Klingbeil powiedział w telewizji publicznej, że jego partia się na takie zamykanie nie zgodzi, także dlatego, że byłoby to w stylu Trumpa.

– No, to nie będzie rządu z SPD – odpowiedział Klingbeilowi lider młodzieżówki chadeckiej Johannes Winkel w rozmowie z tabloidem „Bild”. Restrykcyjna polityka imigracyjna to flagowy pomysł CDU/CSU kojarzony z nazwiskiem Merza. Uzyskał dla niego wsparcie w styczniu w Bundestagu ze strony AfD, co lewica uznała za złamanie izolacji skrajnej nacjonalistycznej prawicy. Część ekspertów uważa, że poprzez to wspólne głosowanie Merz testował reakcje na ewentualną przyszłą koalicję CDU z AfD, najpierw na poziomie jednego ze wschodnich landów, a za kilka lat i na poziomie federacji.