- Znam prezydenta Putina dobrze, wiem, że jeśli reaguje w ten sposób, to dzieje się tak ponieważ wie, że to co powiedziałem jest prawdą - podkreślił Macron.



Ile wyniosła pomoc poszczególnych państw Europy dla Ukrainy? (INFOGRAFIKA) Foto: PAP

Nawiązując do faktu, iż Rosjanie przy okazji jego orędzia przypomnieli o nieudanej próbie podbicia Rosji przez Napoleona, Macron stwierdził, że popełnili tu „historyczny błąd”. - Napoleon prowadził podbój. Jedyną imperialistyczną siłą, którą widzę w Europie obecnie, jest Rosja – oświadczył.



Krytykę Rosji pod swoim adresem tłumaczył tym, że w swoim orędziu ujawnił prawdziwe plany Kremla. Chodzi o przekonanie Macrona, że jeśli Rosji uda się doprowadzić do korzystnego zakończenia dla niej wojny na Ukrainie, będzie nadal prowadziła wojnę przeciw Europie.