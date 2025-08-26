23:47 Kończymy relację

O najważniejszych wydarzeniach na Ukrainie będziemy informować od rana.

23:38 Trump grozi, że w przypadku braku porozumienia pokojowego sankcje mogą dotknąć także Ukrainę

Stany Zjednoczone mają nadzieję zakończyć wojnę na Ukrainie do końca 2025 roku. Poinformował o tym na spotkaniu gabinetu Donalda Trumpa w Waszyngtonie wysłannik prezydenta USA Stephen Witkoff, który brał udział w negocjacjach z Rosją i wielokrotnie spotykał się z Władimirem Putinem.

Według Witkoffa, w tym tygodniu strona amerykańska zorganizuje spotkania w sprawie rozwiązania zarówno konfliktu ukraińskiego, jak i innych konfliktów, wspominając między innymi o wojnie w Strefie Gazy i konflikcie między Izraelem a Iranem.

- Mamy nadzieję rozwiązać je do końca tego roku – powiedział Witkoff. Prezydent USA Donald Trump dodał, że liczy na „bardzo szybkie” zakończenie wojny na Ukrainie. Nie podał jednak dokładnego terminu.

Jednocześnie Trump zaznaczył, że jest gotów nałożyć sankcje gospodarcze na Rosję, jeśli Putin nie okaże chęci zawarcia pokoju. - Mówię o sankcjach gospodarczych, ponieważ nie zamierzamy wdawać się w wojnę światową – podkreślił Trump. Jednocześnie prezydent USA określił sankcje mianem „wojny ekonomicznej”.

Prezydent dodał, że będzie zabiegał o osobiste spotkanie przywódców Rosji i Ukrainy, ponieważ „chce, żeby to się skończyło”. Na uwagę dziennikarza, że ​​Putin nie chce spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, ponieważ uważa go za nieprawomocnego prezydenta Ukrainy, Trump odpowiedział: - Nieważne, co mówią. To wszystko bzdury. Wszyscy po prostu grają pod publiczkę.

Trump zauważył, że Zełenski „również nie jest bez winy” przez fakt, że nie ma żadnych postępów w kierunku pokoju, i podkreślił, że sankcje i cła mogą dotknąć nie tylko Rosję, ale także Ukrainę.

23:21 Zełenski o przepisach o obywatelstwie wielokrotnym

Pierwszymi krajami, w których zaczną obowiązywać nowe przepisy o obywatelstwie wielokrotnym obok ukraińskiego, będą Niemcy, Polska, Czechy, USA i Kanada — powiedział Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że rząd wkrótce przyjmie niezbędne dokumenty w celu wdrożenia tej decyzji. To krok w kierunku większej jedności Ukraińców na całym świecie.

22:55 Ukraina przeznacza prawie 5 mld hrywien na certyfikaty mieszkaniowe

26 sierpnia Rada Ministrów zatwierdziła przeznaczenie dodatkowych 4,8 mld hrywien na program eRecovery w celu sfinansowania certyfikatów mieszkaniowych za zniszczone lokale mieszkaniowe.

„Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie certyfikatów mieszkaniowych w ramach projektu „DOM: Rekompensata za Zniszczone Mieszkania”. Umożliwi to prawie 3700 rodzinom, których domy zostały zniszczone w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej, zakup nowych mieszkań” – napisała premier Julia Swyrydenko.

22:42 Reuters: Ataki dronów na rafinerie zmuszają Moskwę do zwiększenia eksportu ropy naftowej

Rosja zrewidowała swój sierpniowy plan eksportu ropy z portów zachodnich po tym, jak ukraińskie ataki dronów sparaliżowały kilka rafinerii. Plany eksportowe pozostają jednak niepewne ze względu na trwające ataki i zmieniające się harmonogramy napraw, co zwiększa ryzyko opóźnień i dalszych korekt.

Zakłócenia w rafineriach następują w momencie, gdy Moskwa dąży do zwiększenia dochodów pomimo zachodnich sankcji i presji USA na kluczowych odbiorców, aby ograniczyli rosyjski import.

22:21 Ukraina przygotowuje drogę do pokoju. Zełenski: Decyzja należy do światowych mocarstw

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział nawiązanie kontaktów międzynarodowych, które mogą stać się krokiem w kierunku zakończenia wojny.

-W tym tygodniu odbędą się również kontakty z Turcją, z krajami Zatoki Perskiej i państwami europejskimi, które mogą posłużyć jako platforma do rozmów z Rosją – powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu. Głowa państwa zadeklarowała, że Ukraina dołoży wszelkich starań, aby zakończyć tę wojnę.

- Ważne jest, aby nasi partnerzy to potwierdzili. A w przyszłości wszystko będzie zależało wyłącznie od woli światowych przywódców – przede wszystkim Stanów Zjednoczonych Ameryki – aby wywrzeć presję na Rosję – podkreślił Zełenski.

21:54 Rosyjski dron zaatakował wielopiętrowy budynek w centrum Chersonia

W wyniku ataku dwie kobiety odniosły obrażenia. Stan jednej z poszkodowanych jest poważny, drugiej – umiarkowany.

21:33 Belgia gotowa do udziału w misji pokojowej na Ukrainie

Belgia jest gotowa wysłać swoje wojska na Ukrainę w ramach misji pokojowej po zawieszeniu broni, powiedział minister spraw zagranicznych, europejskich i współpracy rozwojowej Królestwa Belgii Maxime Prévot.

- Belgia jest częścią Koalicji Chętnych, co oznacza, że ​​po przyjęciu zawieszenia broni, długoterminowego zawieszenia broni, jesteśmy gotowi do udziału w siłach międzynarodowych z mandatem międzynarodowym – powiedział na konferencji prasowej w Odessie we wtorek.

Minister zaznaczył, że obecnie prowadzi rozmowy w rządzie, a w szczególności z ministrem obrony, na temat rodzaju wsparcia wojskowego, jakiego kraj jest gotowy udzielić.

21:12 Rosja będzie testować Buriewiestnika?

Rosja prawdopodobnie przygotowuje się do przetestowania rakiety manewrującej Buriewiestnik o napędzie atomowym Obserwatorzy mówią o tym od początku sierpnia, ale w ostatnich dniach oznaki tych przygotowań stały się bardziej widoczne – pisze rosyjska redakcja BBC.

Kilka dni wcześniej, 22 sierpnia, anonimowy kanał Telegram „Dzieci Arbatu” poinformował, że Władimir Putin podczas podróży do Sarowa wysłuchał raportu o postępach w testowaniu rakiety manewrującej Buriewiestnik i jej gotowości do wejścia do służby w 2025 roku.

Treść raportu nie jest znana, ale wydarzyło się to trzy dni przed tym, jak amerykański samolot rozpoznania radiologicznego przemieścił się z Półwyspu Arabskiego do Europy i rozpoczął patrol nad Morzem Bałtyckim.

20:44 FT: Stany Zjednoczone gotowe zaoferować wsparcie powietrzne i wywiadowcze siłom pokojowym na Ukrainie

Stany Zjednoczone ogłosiły gotowość do zapewnienia zasobów wywiadowczych i nadzoru pola walki w ramach każdego zachodniego planu bezpieczeństwa dla powojennej Ukrainy, a także do udziału w europejskiej tarczy przeciwlotniczej dla tego kraju. Poinformował o tym Financial Times, powołując się na europejskich urzędników.

Zwrócono uwagę, że prezydent USA Donald Trump w zeszłym tygodniu powiedział europejskim przywódcom, że Ameryka będzie uczestniczyć w „koordynacji” gwarancji bezpieczeństwa dla powojennej Ukrainy, mających na celu zapobieżenie wszelkim przyszłym atakom ze strony Rosji po osiągnięciu porozumienia pokojowego.

Koalicja Chętnych, kierowana przez Wielką Brytanię i Francję, wyraziła gotowość do ochrony powojennej Ukrainy przed ewentualną przyszłą agresją ze strony Rosji. Jednak europejscy urzędnicy prywatnie przyznali, że każde rozmieszczenie wojsk wymagałoby wsparcia ze strony USA, aby umożliwić, utrzymać i chronić siły europejskie. Waszyngton dostarcza już Ukrainie pociski przeciwlotnicze Patriot, ale powojenne wsparcie, według źródeł, obejmowałoby amerykańskie samoloty, logistykę i naziemne systemy radarowe, aby utrzymać strefę zakazu lotów i tarczę powietrzną dla kraju, wspieraną przez Europę, donosi FT.

20:22 Ukraińskie teatry potępiły udział Allena w moskiewskim festiwalu filmowym

Kilka dużych teatrów na Ukrainie ogłosiło odwołanie spektakli opartych na scenariuszach amerykańskiego reżysera Woody'ego Allena, który niedawno wziął udział zdalnie w Międzynarodowym Tygodniu Filmowym w Moskwie.Spektakle odwołały m.in. teatry we Lwowie, Czerniowcach i w Kijowie.

Rosyjskie media poinformowały, że 24 sierpnia Allen wziął udział w wideokonferencji w ramach Międzynarodowego Tygodnia Filmowego w Moskwie, podczas której rozważał przyszłość kina w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. Powiedział również, że zawsze lubił rosyjskie kino.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy potępiło udział Allena, nazywając „hańbą i zniewagą dla pamięci ukraińskich aktorów i filmowców, którzy zginęli lub zostali ranni z rąk rosyjskich zbrodniarzy wojennych podczas agresji Rosji na Ukrainę”. Komentując sytuację, Allen stwierdził, że Putin „całkowicie się myli”, ale on nie uważa, by „ucinanie rozmów o sztuce było dobrym sposobem na pomoc”.

19:56 Węgry grożą wstrzymaniem eksportu prądu na Ukrainę

Węgry mogą wstrzymać eksport prądu na Ukrainę, który stanowi do 40 proc. ukraińskiego importu, ale nie chcą, aby ukraińskie dzieci ponosiły odpowiedzialność za zachowanie byłego aktora, a obecnie prezydenta – powiedział węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó na antenie węgierskiego programu „Godzina walki”, informuje agencja Prime.

19:34 Zełenski o możliwych platformach rozmów z Rosją: Turcja, kraje Zatoki Perskiej i Europa

- W tym tygodniu odbędą się kontakty z Turcją, z krajami Zatoki Perskiej, z krajami europejskimi, które mogą być platformami rozmów z Rosjanami – powiedział Zełenski. – Z naszej strony będziemy jak najbardziej gotowi do zakończenia wojny. Ważne jest, aby nasi partnerzy to potwierdzili.

Turcja, Szwajcaria i Węgry zostały wymienione jako możliwe platformy rozmów pokojowych. Według doniesień prasowych, podczas rozmowy telefonicznej z Trumpem Putin również zaprosił Zełenskiego do Moskwy, ale prezydent Ukrainy odmówił.

19:11 Francuski minister spotkał się z szefami ukraińskich agencji antykorupcyjnych

Benjamin Haddad, minister do spraw europejskich, spotkał się z szefami ukraińskich agencji antykorupcyjnych, którzy przebywają w Brukseli.

Haddad poinformował, że spotkał się z Siemionem Krywonosem, dyrektorem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU), oraz Ołeksandrem Kłymenką, szefem Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO).

- Potwierdziłem nasze poparcie dla walki z korupcją i niezależności instytucji antykorupcyjnych – kluczowego elementu europejskiej drogi Ukrainy – dodał Haddad, nie podając dalszych szczegółów.

18:45 Koniec monitorowania praw człowieka w Rosji

Rosja wycofuje się z konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

18:18 Rząd Ukrainy zezwala mężczyznom w wieku 18-22 na swobodne przekraczanie granicy

Gabinet Ministrów zezwolił mężczyznom w wieku od 18 do 22 lat na swobodne przekraczanie granicy w czasie stanu wojennego, niezależnie od ich statusu – powiedziała premier Julia Swyrydenko.

Decyzja dotyczy również obywateli przebywających za granicą. Zmiany wejdą w życie następnego dnia po oficjalnym opublikowaniu rezolucji.

17:57 KE komentuje plany Polski dotyczące zmniejszenia wypłat i pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy

Rzecznik Komisji Europejskiej Markus Lammert, rozmawiając z dziennikarzami w Brukseli 26 sierpnia, powiedział, że zgodnie z dyrektywą w sprawie ochrony tymczasowej „państwa członkowskie, jeśli beneficjenci sami nie dysponują wystarczającymi środkami, muszą zapewnić osobom korzystającym z ochrony tymczasowej niezbędną pomoc w zakresie opieki społecznej, opieki medycznej i środków do życia”.

Rzecznik Komisji Europejskiej podkreślił, że dyrektywa nie określa żadnej kwoty ani minimalnego progu niezbędnej pomocy społecznej, a jej poziom pozostaje w gestii państw członkowskich.

- Państwa członkowskie przyjęły przedłużenie ochrony tymczasowej na posiedzeniu Rady do Spraw Wewnętrznych w lipcu do 2027 r. W ten sposób UE wzmacnia swoje niezłomne zaangażowanie we wspieranie Ukrainy tak długo, jak będzie to potrzebne – podkreślił Lammert.

17:39 Sztab Generalny zaprzecza informacjom DeepState

Ukraiński projekt analityczny DeepState poinformował, że 26 sierpnia wojska rosyjskie zajęły Zaporiźke i Nowogieorgijewkę, dwie wsie leżące na styku granic obwodów dniepropietrowskiego, donieckiego i zaporoskiego na wschodzie Ukrainy.

Sztab Generalny Ukrainy potwierdził, że wojska ukraińskie toczą walki w pobliżu tych wsi, zaznaczając jednak, że nie zostały one zdobyte przez siły rosyjskie.

17:23 USA: Bezdomny zabił Ukrainkę

22 sierpnia w Karolinie Północnej recydywista DeCarlos Brown zaatakował Ukrainkę Irinę Zarucką nożem na stacji kolejowej. Irina zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

34-letni napastnik trafił do szpitala i po udzieleniu pomocy medycznej stanie przed sądem pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia. Nie jest jasne, czy jego obrażenia powstały w wyniku próby samoobrony Zaruckiej.

Brown odsiedział już wcześniej wyrok za rozbój i inne przestępstwa.

Zarucka niedawno przybyła do Stanów Zjednoczonych, szukając schronienia przed wojną,

16:58 Kellogg z dodatkową ochroną w Kijowie. „Hordy fanów"

„The New York Post" pisze, że Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, jest tak lubiany na Ukrainie, że ambasada USA musiała zapewnić mu dodatkowe środki bezpieczeństwa podczas jego ostatniej wizyty w Kijowie.

Amerykański urzędnik, który towarzyszył Kelloggowi podczas jego ostatniej podróży do Kijowa, powiedział, że wysłannik był „absolutnie oblegany wszędzie, gdzie się udawali, przez zwykłych obywateli Ukrainy i żołnierzy”, którzy wspierali go w staraniach o pomoc Trumpowi w znalezieniu sposobu na zakończenie rosyjskiej agresji na ten kraj.

Ambasada USA musiała zaangażować dodatkowe środki ochrony, aby chronić Kellogga przed „hordami fanów” podczas podróży, poinformowało źródło „NYP". Dodało, że znaczenie Kellogga wynika z faktu, że jest on „jedną z niewielu osób w Waszyngtonie, które nie szukają nowej pracy”.

16:36 Andrij Jermak i Rustem Umerow z wizytą w Katarze

Szef sztabu Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że wraz z szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego udał się do Kataru, aby spotkać się z ministrem obrony.

W poście na X Andrij Jermak napisał, że omawiano „wspólne interesy”, a także „sposoby dalszego rozwoju partnerstwa”.

16:08 Belgijski premier: Zamrożone rosyjskie fundusze najlepiej na razie pozostawićw banku

Belgijski premier Bart De Wever powiedział, że jego zdaniem najlepiej byłoby pozostawić zamrożone rosyjskie fundusze w belgijskim banku Euroclear do czasu rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą.

- Spora część tych funduszy jest unieruchomiona w Brukseli w Euroclear – powiedział, przemawiając u boku kanclerza Niemiec Friedricha Merza w Berlinie. - Wiem, że są rządy, które próbują przejąć te pieniądze. Chciałbym jednak ostrzec, że prawnie nie jest to takie proste - dodał.

Euroclear posiada 183 mld euro rosyjskich funduszy państwowych z szacowanych 300 mld euro unieruchomionych w krajach zachodnich.

15:43 Uwięzieni górnicy uratowani

Wszystkich 148 górników uwięzionych po rosyjskim ataku pod ziemią w Dobropolu w obwodzie donieckim zostało uratowanych, poinformował przewodniczący związku zawodowego Mychajło Wołyniec.

Ukraiński inwestor energetyczny, DTEK, poinformował, że górnicy zostali uwięzieni pod ziemią po tym, jak rosyjski atak spowodował przerwę w dostawie prądu w Doniecku.

15:16 Wicepremier Gawkowski: W Rosji cieszą się z decyzji Karola Nawrockiego

Wicepremier Krzysztof Gawkowski ocenił, że „w Rosji cieszą się” z decyzji prezydenta o zawetowaniu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, a postawę Karola Nawrockiego nazwał upokorzeniem dla dotychczasowej polityki wobec Ukrainy. Według rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza wpis ministra to „wyraz ignorancji”.

15:02 Biały Dom flirtuje z Moskwą: Exxon wraca na Sachalin?

Donaald Trump dogaduje się z Władimirem Putinem. USA oferują Rosji korzystne dla Kremla i pożądane przez tamtejszy biznes umowy energetyczne. Mają przekonać Putina do zakończenia wojny w Ukrainie.

14:31 Rosja. 15 lat więzienia za 500 dolarów dla Ukrainy

Sąd Miejski w Moskwie skazał Siergieja Irina, programistę, byłego pracownika firmy Yandex, na karę 15 lat pozbawienia wolności (3 w więzieniu, 12 w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze) oraz grzywnę w wysokości 5 milionów rubli (227 tys. zł). Wyrok wydano na podstawie paragrafu o zdradzie stanu. Mężczyzna został skazany za to, że w 2022 r. przelał 500 dolarów (1,8 tys. zł według dzisiejszego kursu) na konto fundacji zbierającej środki na wsparcie ukraińskiej armii.

14:23 KE o zamiarze Polski ograniczenia wsparcia dla uchodźców z Ukrainy: Kraj sam ustala wysokość wypłat

Rzecznik Komisji Europejskiej Markus Lammert, komentując zamiary Polski dotyczące zmniejszenia wypłat i pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy, stwierdził, że państwa członkowskie UE mają obowiązek zagwarantować Ukraińcom objętym ochroną tymczasową dostęp do leków i środków do życia, ale każdy kraj samodzielnie ustala wysokość wypłat socjalnych i pomocy medycznej. W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki poinformował o wecie wobec nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom w Polsce.

13:38 Siły Operacji specjalnych potwierdzają atak na węzły kolejowe na Krymie

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy poinformowały o atakach, jakie przeprowadziły na obiekty logistyczne na Krymie - w węzły kolejowe w mieście Dżankoj i we wsi Kurman. „Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły działania specjalne na tymczasowo okupowanym Krymie, w wyniku których unieszkodliwiono obiekty logistyczne zapewniające funkcjonowanie i zaopatrzenie bojowe jednostek armii rosyjskiej” – przekazano w komunikacie.

13:22 Prawdopodobnie ukraiński dron wleciał na teren Estonii i rozbił się na polu

Najprawdopodobniej ukraiński dron wleciał do Estonii podczas ataku na rosyjski port Ust-Ługa – podał portal publicznej estońskiej telewizji ERR. Wrak maszyny został odkryty na polu. Na miejscu znajdował się również krater po eksplozji. Nie było ofiar ani rannych. – Według wstępnych danych mamy podstawy sądzić, że mógł to być ukraiński dron, który celował w cele w Rosji. Stosowane przez Rosję zagłuszanie sygnału GPS i inne środki walki elektronicznej spowodowały że dron zboczył z kursu i wleciał w przestrzeń powietrzną Estonii – poinformował Margo Palloson, szef Estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

13:01 DeepState: Rosjanie zajęli dwie wsie

Ukraiński projekt analityczny DeepState poinformował, że 26 sierpnia wojska rosyjskie zajęły Zaporiźke i Nowogieorgijewkę, dwie wsie leżące na styku granic obwodów dniepropietrowskiego, donieckiego i zaporoskiego na wschodzie Ukrainy.

12:52 Rosyjski ostrzał odciął kopalnię. „148 górników przebywa pod ziemią”

„W wyniku ostrzału kopalnia w Dobropolu (mieście w obwodzie donieckim - przyp. red.) została odcięta, pod ziemią przebywa 148 górników” - poinformował szef Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy Mychajło Wołyniec.

12:40 Kolejny rosyjski generał z zarzutami korupcyjnymi

„Były szef 9. Centrum Medyczno-Diagnostycznego Ministerstwa Obrony Rosji, generał major Konstantin Kuwszynow, od końca kwietnia 2025 r. przebywa w areszcie tymczasowym w związku z zarzutem oszustwa na szczególnie dużą skalę” - podał portal Mediazona. Kuwszynowowi zarzuca się defraudację ponad 57 milionów rubli (410 tysięcy dol.).

12:22 Ostra wymiana zdań między prezesem Związku Ukraińców w Polsce a rzecznikiem prezydenta. W tle weto

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz w mediach społecznościowych odniósł się do słów prezesa Związku Ukraińców w Polsce Mirosława Skórki. Skórka wyraził oburzenie po zawetowaniu przez Nawrockiego ustawy o pomocy Ukraińcom w Polsce. Skóka stwierdził, że „nie może być patriotą człowiek, który realizuje rosyjskie cele w Polsce”. Leśkiewicz odpowiedział, że to właśnie „po wypowiedziach pana Skórki strzeliły korki od szampana na Kremlu”.

11:59 Atak rosyjskich dronów w obwodzie zaporoskim. Ranna 25-latka

Rosjanie zaatakowali dronami obwód zaporoski: są ranni i zniszczenia - poinformował Iwan Fedorow, szef administracji wojskowej obwodu zaporoskiego. W ostrzale - poinformował - ranna została 25-letnia kobieta.

11:20 Sikorski odpowiada Mentzenowi ws. Starlinków dla Ukrainy

„Jeśli Ukraina chce mieć Starlinka, niech sama za niego zapłaci… Pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków!” – napisał stwierdził Sławomir Mentzen w serwisie X. Odpowiedział na te słowa szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. „Polityka zagraniczna jest bardziej skomplikowana niż tabliczka mnożenia” - stwierdził. „Pomagając Ukrainie, trzymamy armię Putina z dala od naszych granic, co leży w interesie, także finansowym, polskiego podatnika” – napisał polski minister spraw zagranicznych. W osobnym wpisie zauważył, że „propagandziści Putina są zachwyceni decyzją o ograniczeniu pomocy dla Ukrainy i Ukraińców.

Wicepremier i szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że decyzja Karola Nawrockiego dotycząca ustawy o pomocy Ukrainie skutkuje odcięciem Ukrainy od internetu. "Prezydenckie weta tną na oślep. Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy" - stewierdził.

10:57 Ambasador USA przy NATO:

Nie będzie żadnych niespodzianek jeśli chodzi o rozmieszczenie wojsk Stanów Zjednoczonych na Litwie, w Europie i na całym świecie – oświadczył ambasador USA przy NATO Matthew G. Whitaker, przebywający z wizytą w Wilnie. – Będziemy w pełni konsultować się z naszymi sojusznikami i zapewnimy, by nie było żadnych luk w zakresie bezpieczeństwa ani w zakresie zdolności – powiedział.

10:32 Mateusz Morawiecki o wecie prezydenta wobec ustawy o pomocy Ukraińcom:

Były premier Mateusz Morawiecki powiedział w RMF FM, że zgadza się z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o wecie do nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom, bo niepracujący Ukraińcy nie powinni pobierać świadczenia 800+. - Jeśli nie jesteś tutaj, jeśli nie pracujesz, to te dodatki społeczne absolutnie nie powinny być należne – mówił były premier, wspominając o osobach, które nie mieszkają w Polsce, ale pobierają świadczenia społeczne z polskiego budżetu. – Moim zdaniem należy to zrobić wobec wszystkich tych, którzy kombinują, kręcą i nadużywają naszego systemu – przekonywał Morawiecki.

10:12 Szef Programu Działań Rozminowujących UNDP: Milion min rozrzuconych na terytorium Ukrainy

- Na terytorium Ukrainy rozrzucono ponad milion min. Ich unieszkodliwienie zajmie ponad dekadę - ocenił Paul Heslop, szef Programu Działań Rozminowujących UNDP, agencji ONZ ds. rozwoju na Ukrainie. Dodał, że wojska rosyjskie nadal zastawiają pułapki w niektórych regionach. - Mówimy zarówno o minach przeciwpancernych, jak i przeciwpiechotnych – stwierdził Heslop. Podkreślił, że w wielu rejonach po walkach porozrzucano także mnóstwo niewybuchów, rakiet i granatów, zwłaszcza w strefie buforowej. - Podczas oczyszczania terytoriów obserwujemy poziom złożoności i skalę, jakiej po prostu wcześniej nie widzieliśmy – dodał.

09:48 Alarm na Ukrainie

Na północy i wschodzie Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Ostrzeżenie wydano dla mieszkańców obwodów czernihowskiego, sumskiego i donieckiego w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa i zagrożeniem ze strony kierowanych bomb lotniczych.

09:25 Ostrzał i ewakuacja w obwodzie donieckim

W poniedziałek na terenie obwodu donieckiego odnotowano 20 rosyjskich ostrzałów – podał Wadym Fiłaszkin, szef miejscowej administracji. Przekazał, że jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych. Według jego informacji, z terenów przyfrontowych ewakuowano 550 osób.

09:04 Ostrzał w obwodzie sumskim

W ciągu minionej doby Rosjanie 90 razy ostrzeliwali obwód sumski, a ostrzał odnotowano w 31 miejscowościach - podała Sumska Obwodowa Administracja Wojskowa informując, że trzy osoby zostały ranne. Alarm powietrzny w regionie obowiązywał przez 19 godzin i 47 minut.

08:59 Dwie osoby poszkodowane w ataku drona

Chersońska Miejska Administracja Wojskowa podała w mediach społecznościowych, że ok. godz. 7.00 rosyjski dron zaatakował samochód na drodze Kłapaja-Czornobajiwka. W wyniku ataku obrażenia odnieśli 47-letni dyrektor medyczny i 38-letni lekarz z jednej z placówek medycznych. Poszkodowani sami zgłosili się do szpitala - czytamy.

08:36 Ukraińska obrona nie zestrzeliła wszystkich Szahidów

Od godz. 19.00 w poniedziałek wojska rosyjskie atakowały Ukrainę za pomocą 59 dronów uderzeniowych typu Szahid oraz bezzałogowców-wabików – podały ukraińskie Siły Powietrzne przekazując, że do godz. 9.00 czasu lokalnego we wtorek obrona powietrzna unieszkodliwiła 47 maszyn. Według tego źródła, uderzenia 12 rosyjskich dronów odnotowano w dziewięciu lokalizacjach.

08:18 Eksplozje w obwodzie charkowskim

W mieście Izium oraz na terenie hromady Czuhujew w obwodzie charkowskim słychać było eksplozje - podały ukraińskie media.

08:01 Rosjanie przeprowadzili prawie 70 nalotów

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 67 uderzeń z powietrza za pomocą łącznie 128 kierowanych bomb lotniczych – podało ukraińskie dowództwo dodając, że Rosjanie użyli też 4807 dronów kamikadze oraz przeprowadzili 4,7 tys. ostrzałów z różnych rodzajów broni.

07:40 Najwięcej starć - na kierunku pokrowskim

Sztab Generalny Ukrainy podsumował poniedziałkowe wydarzenia na froncie. W porannym komunikacie czytamy, że w ciągu minionej doby doszło do 174 starć bojowych, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (43), łymańskim (28), nowopawłowskim (19), kramatorskim (13), południowo-słobożańskim (12), kupiańskim (8), torećkim (6), północno-słobożańskim i kurskim oraz siewierskim (po 5) i przydnieprowskim (3).

07:21 W ciągu doby w obwodzie chersońskim ranne zostały cztery osoby

Takie informacje podał szef miejscowych władz Ołeksandr Prokudin. Dodał, że uszkodzonych zostało kilkanaście budynków.

07:12 Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Według Sztabu Generalnego Ukrainy, od 24 lutego 2022 roku Rosja straciła na Ukrainie ok. 1 077 830 żołnierzy, 11 134 czołgi, 23 178 pojazdów opancerzonych, 31 979 zestawów artyleryjskich, 1472 wyrzutnie rakiet, 1211 zestawów przeciwlotniczych, 422 samoloty, 340 śmigłowców, 53 442 bezzałogowe statki powietrzne, 3598 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 59 769 pojazdy (w tym cysterny) i 3950 jednostki sprzętu specjalnego.

07:00 Ukraińskie drony zestrzelone nad Rosją

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w nocy - od północy do godz. 6.10 - rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 43 ukraińskie drony. W komunikacie przekazano, że najwięcej bezzałogowców zneutralizowano nad obwodami leningradzkim, riazańskim i tulskim (po 6), wołgogradzkim (5) i briańskim (4).

06:47 Tymczasowe wstrzymanie pracy na rosyjskich lotniskach

Na lotniskach w Kazaniu i Niżniekamsku w Tatarstanie tymczasowo wstrzymano wszystkie starty i lądowania – poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wcześniej ze względów bezpieczeństwa działanie tymczasowo zawiesiły też lotniska w Petersburgu, Pskowie i Wołgogradzie.

06:34 Xi przyjął Wołodina

Prezydent Chin Xi Jinping spotkał się w Pekinie z przewodniczącym rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesławem Wołodinem. W poniedziałek Wołodin przybył do Chin na czele rosyjskiej delegacji parlamentarnej.

06:22 Ewakuacja w obwodzie sumskim

Ołeh Hryhorow, szef Sumskiej Obwodowej Administracji Wojskowej poinformował, że trwa ewakuacja z przygranicznych miejscowości obwodu sumskiego. Według niego, w ciągu tygodnia tereny te opuściło 47 osób, w tym 9 małoletnich. Od początku wojny z obwodu sumskiego ewakuowano ok. 60 tys. ludzi - przekazał.

06:18 DBR: Prawie 3000 postępowań ws. zdrady

Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze (DBR) poinformowało, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę, czyli od lutego 2022 r., na Ukrainie wszczęto prawie 3000 postępowań karnych w sprawie zdrady i kolaboracji. Do tej pory sądy rozpatrzyły 1200 spraw, z których część zakończyła się wyrokami.

06:07 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1279. dniu wojny

