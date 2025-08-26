Rzeczpospolita
Wydarzenia
Rolnik znalazł części drona szturmowego na terytorium Estonii

Rolnik znalazł części drona szturmowego na polu we wsi Koruste w południowo-wschodniej Estonii - podał portal publicznej estońskiej telewizji ERR. Na miejscu zdarzenia zidentyfikowano również krater po eksplozji - poinformował Margo Palloson, szef Estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W incydencie nikt nie ucierpiał.

Publikacja: 26.08.2025 15:22

Hanno Pevkur, minister obrony Estonii

Hanno Pevkur, minister obrony Estonii

Foto: PAP/EPA/Jim Lo Scalzo

Bartosz Lewicki

Dron najprawdopodobniej wleciał w przestrzeń powietrzną Estonii w minioną niedzielę, 24 sierpnia. – Wszczęto wszelkie niezbędne procedury – zakomunikował cytowany przez portal ERR minister obrony Hanno Pevkur. Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego Estonii we współpracy z prokuraturą wszczęły śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. 

– Na podstawie bardzo wstępnych informacji mamy podstawy, by sądzić, że może to być ukraiński dron, który był wycelowany w obiekty w głębi Rosji. Rosja użyła środków walki elektronicznej, aby zmienić jego kurs i dron wleciał w przestrzeń powietrzną Estonii – powiedział Margo Palloson. Zauważył, że był to wojskowy dron z ładunkami wybuchowymi, który eksplodował po upadku. – Gdyby spadł na budynek mieszkalny, mógłby spowodować rozległe szkody – stwierdził Palloson.

Pevkur poinformował, że w poniedziałek wieczorem rozmawiał w sprawie tego incydentu z ukraińskim ministrem obrony Denysem Szmyhalem.

Minister powiedział, że istnieje możliwość, iż dron wleciał w przestrzeń powietrzną Estonii zarówno z rosyjskiej, jak i łotewskiej przestrzeni powietrznej. Dodał, że sprawa jest obecnie badana.

Atak „nie był wymierzony w Estonię ani innych sojuszników NATO”

Komentując incydent, Ants Kiviselg, szef Centrum Wywiadu Sił Obronnych Estonii, powiedział, że zakłócanie sygnału GPS przez Rosję ma na celu ochronę rosyjskich obiektów strategicznych i nie jest skierowane bezpośrednio przeciwko Estonii ani innym sojusznikom NATO.

W sobotę i wczesnym rankiem w niedzielę w obwodzie leningradzkim w Rosji odnotowano aktywną aktywność ukraińskich dronów, skierowanych do ataków na cele w Rosji. Drony zaatakowały cele w Sankt Petersburgu, a także terminal naftowy w porcie Ust-Ługa w pobliżu granicy z Estonią.

Naruszenia przestrzeni powietrznej w czasie wojny Rosji z Ukrainą

15 listopada 2022 roku we wsi Przewodów w województwie lubelskim dwóch pracowników suszarni zboża zginęło w wyniku upadku ukraińskiej rakiety, wystrzelonej w dniu zmasowanych ataków rakietowych dokonanych przez Rosję.

W minioną środę, 20 sierpnia, rosyjski dron spadł na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim w woj. lubelskim.

Rosyjska rakieta wleciała na terytorium Polski również w grudniu 2023 r. Spadła w lesie w miejscowości Zamość niedaleko Bydgoszczy. O znalezieniu szczątków rakiety w lesie MON, kierowane wówczas przez Mariusza Błaszczaka, poinformowało pod koniec kwietnia 2023 r.

Kolejne naruszenie miało miejsce nad ranem 24 marca 2024 r.; ponownie była to rosyjska rakieta dalekiego zasięgu, która – według komunikatu Dowództwa Operacyjnego – wleciała w polską przestrzeń powietrzną w rejonie miejscowości Oserdów w woj. lubelskim i przebywała w niej 39 sekund, po czym ją opuściła.

18 czerwca 2022 roku Dowództwo Estońskich Sił Zbrojnych poinformowało, że rosyjski śmigłowiec Mi-8 naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. W 2021 roku doszło do pięciu podobnych incydentów. Z kolei 15 maja 2025 roku media poinformują o próbie zatrzymania statku należącego do rosyjskiej floty cieni. Jego załoga odmówiła współpracy, a Rosja wypuściła swój myśliwiec Su-35, który naruszył estońską przestrzeń powietrzną i przebywał w niej około minuty.

Geostrategiczna mapa Europy Środkowej

Geostrategiczna mapa Europy Środkowej

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

