Rolnik znalazł części drona szturmowego na terytorium Estonii

Hanno Pevkur, minister obrony Estonii
Foto: PAP/EPA/Jim Lo Scalzo
Dron najprawdopodobniej wleciał w przestrzeń powietrzną Estonii w minioną niedzielę, 24 sierpnia. – Wszczęto wszelkie niezbędne procedury – zakomunikował cytowany przez portal ERR minister obrony Hanno Pevkur. Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego Estonii we współpracy z prokuraturą wszczęły śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
– Na podstawie bardzo wstępnych informacji mamy podstawy, by sądzić, że może to być ukraiński dron, który był wycelowany w obiekty w głębi Rosji. Rosja użyła środków walki elektronicznej, aby zmienić jego kurs i dron wleciał w przestrzeń powietrzną Estonii – powiedział Margo Palloson. Zauważył, że był to wojskowy dron z ładunkami wybuchowymi, który eksplodował po upadku. – Gdyby spadł na budynek mieszkalny, mógłby spowodować rozległe szkody – stwierdził Palloson.
Pevkur poinformował, że w poniedziałek wieczorem rozmawiał w sprawie tego incydentu z ukraińskim ministrem obrony Denysem Szmyhalem.
Minister powiedział, że istnieje możliwość, iż dron wleciał w przestrzeń powietrzną Estonii zarówno z rosyjskiej, jak i łotewskiej przestrzeni powietrznej. Dodał, że sprawa jest obecnie badana.
Komentując incydent, Ants Kiviselg, szef Centrum Wywiadu Sił Obronnych Estonii, powiedział, że zakłócanie sygnału GPS przez Rosję ma na celu ochronę rosyjskich obiektów strategicznych i nie jest skierowane bezpośrednio przeciwko Estonii ani innym sojusznikom NATO.
W sobotę i wczesnym rankiem w niedzielę w obwodzie leningradzkim w Rosji odnotowano aktywną aktywność ukraińskich dronów, skierowanych do ataków na cele w Rosji. Drony zaatakowały cele w Sankt Petersburgu, a także terminal naftowy w porcie Ust-Ługa w pobliżu granicy z Estonią.
15 listopada 2022 roku we wsi Przewodów w województwie lubelskim dwóch pracowników suszarni zboża zginęło w wyniku upadku ukraińskiej rakiety, wystrzelonej w dniu zmasowanych ataków rakietowych dokonanych przez Rosję.
W minioną środę, 20 sierpnia, rosyjski dron spadł na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim w woj. lubelskim.
Rosyjska rakieta wleciała na terytorium Polski również w grudniu 2023 r. Spadła w lesie w miejscowości Zamość niedaleko Bydgoszczy. O znalezieniu szczątków rakiety w lesie MON, kierowane wówczas przez Mariusza Błaszczaka, poinformowało pod koniec kwietnia 2023 r.
Kolejne naruszenie miało miejsce nad ranem 24 marca 2024 r.; ponownie była to rosyjska rakieta dalekiego zasięgu, która – według komunikatu Dowództwa Operacyjnego – wleciała w polską przestrzeń powietrzną w rejonie miejscowości Oserdów w woj. lubelskim i przebywała w niej 39 sekund, po czym ją opuściła.
18 czerwca 2022 roku Dowództwo Estońskich Sił Zbrojnych poinformowało, że rosyjski śmigłowiec Mi-8 naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. W 2021 roku doszło do pięciu podobnych incydentów. Z kolei 15 maja 2025 roku media poinformują o próbie zatrzymania statku należącego do rosyjskiej floty cieni. Jego załoga odmówiła współpracy, a Rosja wypuściła swój myśliwiec Su-35, który naruszył estońską przestrzeń powietrzną i przebywał w niej około minuty.
Geostrategiczna mapa Europy Środkowej
Foto: Infografika PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
