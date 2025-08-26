Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Za symbole banderowskie - natychmiastowa deportacja". Mateusz Morawiecki poparł inicjatywę Karola Nawrockiego

– Pomysł jest słuszny i bardzo dobrze, że prezydent Karol Nawrocki o nim przypomniał – powiedział były premier Mateusz Morawiecki, komentując na antenie RMF FM weto prezydenta wobec ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wiceprezes PiS pozytywnie odniósł się do propozycji zrównania symboli banderowskich z nazistowskimi i komunistycznymi.

Publikacja: 26.08.2025 10:03

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

Bartosz Lewicki

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Argumentował, że 800+ powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, poinformował o prezydenckim projekcie zakładającym m.in. dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce. 

Mateusz Morawiecki stwierdził w RMF FM, że zgadza się ze stwierdzeniem, że niepracujący Ukraińcy nie powinni pobierać świadczenia 800+, ale – jak dodał – zrobiłby wyjątek dla matek wychowujących kilkoro dzieci, których mężowie walczą na Ukrainie.

Czytaj więcej

Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki
Polityka
Dlaczego prezydent zawetował ustawę o pomocy Ukraińcom? Zbigniew Bogucki wyjaśnia motywy

Mateusz Morawiecki: Jeśli nie jesteś tutaj, nie pracujesz, to dodatki społeczne nie powinny być należne

Pytany o szacunkowe koszty świadczenia 800+ dla niepracujących w Polsce Ukraińców, odparł, że może to być „miliard do dwóch miliardów złotych”. Zaznaczył jednak, że PiS, jako ugrupowanie opozycyjne, nie ma takich danych. – Nie jest dzisiaj kłopotem, żeby obecnie rządzący skonstruowali szybko model do analizy, ilu to jest mniej więcej ludzi. A przede wszystkim twarda rejestracja: jeśli nie jesteś tutaj, jeśli nie pracujesz, to te dodatki społeczne absolutnie nie powinny być należne – mówił były premier, wspominając o osobach, które nie mieszkają w Polsce, ale i tak pobierają świadczenia społeczne z polskiego budżetu. – Moim zdaniem należy to zrobić wobec wszystkich tych, którzy kombinują, kręcą i nadużywają naszego systemu – przekonywał Morawiecki. 

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że ok. miliona osób, z czego większość z Ukrainy, „płaci tu podatki, ZUS, płaci na polskie emerytury”. – A więc ta kwestia jest trochę bardziej zniuansowana. Natomiast jest dzisiaj czas, żeby ten system zdecydowanie zracjonalizować – ocenił były premier.

Reklama
Reklama

Zdaniem Morawieckiego, inaczej należało reagować, gdy kilkadziesiąt osób dziennie szukało w Polsce ratunku przed rosyjskimi bombami, a inaczej dzisiaj, gdy sytuacja na froncie jest inna. – Nie chcemy, by nasz system był nadużywany – zaznaczył. – Zdecydowanie popieram te pomysły pana prezydenta - oświadczył.

Czytaj więcej

Weto prezydenta Karola Nawrockiego (na zdjęciu) ogranicza w czasie przepisy specustawy, która legali
Komentarze
Bogusław Chrabota: Zła decyzja prezydenta w sprawie 800+. Karol Nawrocki wywrócił system

Motywy weta wobec nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom

Prezydent Karol Nawrocki, wyjaśniając swą decyzję o wecie wobec ustawy o pomocy Ukraińcom mówił, że zawetował ustawę, bo świadczenie 800+ powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Prezydent przypomniał, że 3,5 roku temu po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wybuchła wojna, która wpłynęła na całą architekturę bezpieczeństwa na świecie. – Po 3,5 roku sytuacja, także w zakresie polskich finansów publicznych i emocji politycznej, emocji społecznej, zasadniczo się zmieniła. Prawo, które było zaproponowane 3,5 roku temu, dzisiaj powinno zostać skorygowane – ocenił.

Prezydent zapowiedział też projekt podwyższający kary za nielegalne przekraczanie granicy oraz zakazujący propagowania symboli OUN-UPA i zrównujący je z symbolami nazistowskimi oraz ideologią komunistyczną. – Żeby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko–ukraińskie na właściwe tory, oparte na rzeczywistym partnerstwie i szacunku powinniśmy także powiedzieć jasno „stop banderyzmowi” i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o IPN w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA – podkreślił prezydent. 

Mateusz Morawiecki ocenił w rozmowie z RMF FM, że to bardzo dobry pomysł. Podkreślił, że zbrodnia wołyńska jest godna najwyższego potępienia. – Ten pomysł uświadomi naszym południowo-wschodnim sąsiadom, ale także wszystkim Polakom, czym była rzeź wołyńska – stwierdził. – Uważam, że będzie to krok we właściwym kierunku – powiedział.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Mateusz Morawiecki Karol Nawrocki

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Argumentował, że 800+ powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, poinformował o prezydenckim projekcie zakładającym m.in. dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce. 

Mateusz Morawiecki stwierdził w RMF FM, że zgadza się ze stwierdzeniem, że niepracujący Ukraińcy nie powinni pobierać świadczenia 800+, ale – jak dodał – zrobiłby wyjątek dla matek wychowujących kilkoro dzieci, których mężowie walczą na Ukrainie.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk podczas Rady Gabinetowej
Polityka
Pierwsza Rada Gabinetowa w kadencji Karola Nawrockiego. Od razu zwrócił się do Donalda Tuska
Marek Magierowski
Polityka
Marek Magierowski: decyzja Karola Nawrockiego będzie miała długofalowe konsekwencje
Muzeum Getta Warszawskiego
Polityka
Muzeum Getta Warszawskiego zwalnia wybitnego historyka. Obawia się porównań do Gazy?
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Burza po wypowiedzi ukraińskiego dziennikarza o Karolu Nawrockim. Witalij Mazurenko stracił pracę
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie