Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Kamera rozpozna narodowość i rasę. Totalna inwigilacja w Rosji

W Petersburgu uruchomiono kamery, które po rysach twarzy rozpoznają pochodzenie etniczne przechodniów. Władze chwalą się, że kamer będzie co najmniej 50 tysięcy i pomogą w walce z przestępczością i nielegalną migracją.

Publikacja: 27.08.2025 16:27

Wyznawcy islamu w Petersburgu

Wyznawcy islamu w Petersburgu

Foto: AFP

Iwona Trusewicz

O nowej innowacji poinformował Igor Nikonow, wiceprzewodniczący komisji informatyki i komunikacji petersburskiego ratusza, pisze „The Moscow Times”. Nikonow powiedział, że kamery służą do śledzenia skupisk migrantów i identyfikacji tzw. gumowych mieszkań. Tym określeniem nazywane są w Rosji mieszkania, gdzie zameldowanych jest ponad 10 osób, które w rzeczywistości tam nie mieszkają. Schemat taki wykorzystują grupy przestępcze, ale i chcący zarobić Rosjanie, do legalizacji pobytu migrantów w Rosji.

Petersburg. Kamera rozpoznaje sześć ras

„To nowy rodzaj analityki – rozpoznawanie kilku ras, narodowości. A dokładnie sześciu” – powiedział Nikonow, nie wymieniając, o jakie narodowości chodzi. Dodał, że urządzenie pozwala także zidentyfikować nie tylko rasę, ale i „koncentrację określonych grup etnicznych na określonych obszarach”. Te dane są następnie przekazywane organom ścigania, które „podejmują odpowiednie decyzje”.

Czytaj więcej

Weto prezydenta utrudni życie nie tylko pracującym w Polsce Ukraińcom
Rynek pracy
Weto Karola Nawrockiego może utrudnić życie polskim firmom i pracownikom z Ukrainy

Dyrektor Miejskiego Centrum Monitoringu Roman Borisenko sprecyzował, że kamery rozróżniają przedstawicieli rasy kaukaskiej, wschodnioazjatyckiej, środkowoazjatyckiej, europejskiej „oraz osobno rasy negroidalnej”. Nie podano, kto jest producentem oprogramowania do kamer rozpoznających narodowość.

Do końca tego roku władze Petersburga zamierzają ocenić wpływ „inteligentnych” urządzeń na poziom przestępczości. Urzędnicy już przekonują, że ta inwigilacja, którą nazywają „monitoring wizyjny”, już pomaga zmniejszyć liczbę przestępstw w miejscach publicznych o 15 proc.

Reklama
Reklama

Jabłoko jest przeciw, mówi o łamaniu Konstytucji

Decyzję o zainstalowaniu kamer z rozpoznawaniem grup etnicznych w Petersburgu podjęto w lutym 2025 roku. Wówczas przewodniczący miejskiej komisji ds. stosunków międzyetnicznych Oleg Kapitanow poinformował, że funkcja ta pojawi się w 8 tysiącach urządzeń. Innowacja kosztowała budżet miasta 38,4 mln rubli (1,76 mln zł).

Czytaj więcej

Pod szumną nazwą „nacjonalizacja” rękami prokuratury i sądów do skarbu państwa trafił jeden z najwię
Biznes
Kreml zagrabia kolejne firmy. Teraz kraby i przekąski będą zarabiać na wojnę

Inicjatywę skrytykowali deputowani partii Jabłoko. Alarmują, że jest ona sprzeczna z Konstytucją, która gwarantuje równość praw i wolności człowieka w Rosji bez względu na rasę i narodowość. Wcześniej władze Petersburga zakazały migrantom wykonywania pracy taksówkarzy i kurierów. Ratusz zapewnił, że te działania zmniejszą skalę nielegalnego zatrudnienia, poprawią jakość i bezpieczeństwo usług oraz zapewnią dodatkowe miejsca pracy mieszkańcom miasta, zwłaszcza studentom i młodzieży.

Według danych statystycznych, do końca 2024 roku w Petersburgu poziom migracji wzrósł 7,2-krotnie w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 70,5 tys. osób. W rzeczywistości, w czasie wojny Putina, kiedy to w wielu firmach brakuje pracowników, lukę wypełniają migranci z byłych sowieckich republik Azji Środkowej. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Petersburg inwigilacja migranci zarobkowi
Nvidia ogłosiła dużo lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne
Biznes
Nvidia z rekordowymi wynikami, ale akcje spadają przez niepewność w Chinach
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Podcast "Twój Biznes": Rada Gabinetowa, kryzys w AGD i ostrzeżenie branży motoryzacyjnej dla Bruksel
Biznes
Rada Gabinetowa, kryzys w AGD i ostrzeżenie branży motoryzacyjnej dla Brukseli
Magda Gajownik de Vries, Menedżerka w Departamencie Rozwoju Innowacji w PFR
Materiał Partnera
Czy twoja firma jest gotowa na ESG? Wykonaj bezpłatny test
Prezydent RP Karol Nawrocki
Biznes
Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie kolejne ustawy
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Pod szumną nazwą „nacjonalizacja” rękami prokuratury i sądów do skarbu państwa trafił jeden z najwię
Biznes
Kreml zagrabia kolejne firmy. Teraz kraby i przekąski będą zarabiać na wojnę
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie