Marek Magierowski: decyzja Karola Nawrockiego będzie miała długofalowe konsekwencje

- Mam wrażenie, że kancelaria prezydenta nie do końca była przygotowana na ten zmasowany atak po ostatnich decyzjach dotyczących naszych relacji z Ukrainą i uchodźcami ukraińskimi, żyjącymi w Polsce - mówił Marek Magierowski, były ambasador w stanach Zjednoczonych i Izraelu, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. - Ta decyzja na pewno miała długofalowe konsekwencje dla naszych relacji - dodał.

Aktualizacja: 27.08.2025 12:46 Publikacja: 27.08.2025 08:53

Marek Magierowski

Marek Magierowski

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

– Jedno jest pewne, jako że mówimy o sferze, która dotyka w sposób bezpośredni naszej polityki międzynarodowej, na pewno trzeba z uwagą zastanowić się, do jakiego stopnia ta decyzja wpłynie na nasze relacje z Kijowem. Już widać, że wpływa w sposób dość intensywny – mówił Marek Magierowski w TVN24. 

Marek Magierowski: Nastroje wobec Ukraińców w Polsce bardzo się zmieniają

– To jest sfera, wymagająca głębokiej refleksji, bardzo precyzyjnych, bardzo wyważonych działań. Na pewno nastroje w Polsce zmieniają się od wielu miesięcy. Pamiętamy ten wybuch solidarności i sympatii dla ukraińskich uchodźców w początkowej fazie wojny, który trwał długo. Wystarczy spojrzeć na statystyki, dane i sondaże z ostatnich kilku miesięcy, żeby zrozumieć, że nastroje bardzo się zmieniają – zauważył Marek Magierowski. 

Jego zdaniem to wynik zmęczenia wojną, ale także „różnych incydentów, które miały miejsce”, także „to, co mówił kilkakrotnie prezydent (Wołodymyr) Zełenski, to, co mówiło kilku polityków ukraińskich, to, co słyszeliśmy wczoraj z ust jednego z ukraińskich dziennikarzy”, słowa absolutnie skandaliczne. Duża część odpowiedzialności za jednoznaczne pogorszenie się relacji, także pogorszenie się nastrojów w Polsce w stosunku do mieszkających, żyjących tu i pracujących Ukraińców, leży po stronie ukraińskiej – uważa Marek Magierowski. 

Czytaj więcej

Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce i Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Na
Polityka
Pałac Prezydencki reaguje na słowa szefa związku Ukraińców w Polsce. „Kompletny brak wdzięczności”

– Wydaje mi się, że nastroje polityczne w Polsce zmieniają się i to dosyć szybko. Mówiąc bardzo powierzchownie i bardzo oględnie, cała scena polityczna przesuwa się mocno w prawo. To wymaga ze strony Prawa i Sprawiedliwości pewnych ruchów, to jest kalkulacja polityczna, nie tylko związana z naszymi relacjami z Ukrainą – mówił Marek Magierowski.

Czytaj więcej

Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki
Polityka
Dlaczego prezydent zawetował ustawę o pomocy Ukraińcom? Zbigniew Bogucki wyjaśnia motywy

Marek Magierowski: Zadaniem polityków jest skuteczne, dobre, mądre tłumaczenie decyzji

Zauważył, że „polityka prezydenta Andrzeja Dudy wobec Ukrainy w sposób znaczący różniła się od tego, co widzimy dzisiaj”. – Rozróżniłbym tu jednak relacje osobiste między prezydentem Dudą a prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, z których obie strony ewidentnie skorzystały, bo to bardzo dobrze wpływało na postrzeganie Polski jako jednego z najistotniejszych sojuszników Ukrainy w tym regionie świata.

Czytaj więcej

Prezydent RP Andrzej Duda oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji pra
Polityka
Duda: Rozmawiałem szczerze z Zełenskim. Pokoju nie da się osiągnąć bez USA

Jak zauważył, „drugą częścią tej układanki jest realna polityka”. – Rzeczywiście, być może ta polityka przez ostatnich kilka lat nie była wystarczająco asertywna, szczególnie w sytuacji, kiedy od samych Ukraińców słyszeliśmy wielokrotnie dość gorzkie słowa i niesprawiedliwe oceny – powiedział Magierowski. 

– Podsycanie tych nastrojów byłoby katastrofalnym błędem, zwłaszcza ze strony części polskiej prawicy (...) Po części zadaniem najważniejszych polityków w państwie jest to, by trochę te nastroje przygasić, niezależnie od tego, jaką będą prowadzić politykę – mówił Marek Magierowski w TVN24. – Ich zadaniem jest także skuteczne, dobre, mądre tłumaczenie tego typu decyzji – dodał. 

Źródło: rp.pl

