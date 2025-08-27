Aktualizacja: 27.08.2025 12:46 Publikacja: 27.08.2025 08:53
Marek Magierowski
Foto: PAP/Leszek Szymański
– Jedno jest pewne, jako że mówimy o sferze, która dotyka w sposób bezpośredni naszej polityki międzynarodowej, na pewno trzeba z uwagą zastanowić się, do jakiego stopnia ta decyzja wpłynie na nasze relacje z Kijowem. Już widać, że wpływa w sposób dość intensywny – mówił Marek Magierowski w TVN24.
– To jest sfera, wymagająca głębokiej refleksji, bardzo precyzyjnych, bardzo wyważonych działań. Na pewno nastroje w Polsce zmieniają się od wielu miesięcy. Pamiętamy ten wybuch solidarności i sympatii dla ukraińskich uchodźców w początkowej fazie wojny, który trwał długo. Wystarczy spojrzeć na statystyki, dane i sondaże z ostatnich kilku miesięcy, żeby zrozumieć, że nastroje bardzo się zmieniają – zauważył Marek Magierowski.
Jego zdaniem to wynik zmęczenia wojną, ale także „różnych incydentów, które miały miejsce”, także „to, co mówił kilkakrotnie prezydent (Wołodymyr) Zełenski, to, co mówiło kilku polityków ukraińskich, to, co słyszeliśmy wczoraj z ust jednego z ukraińskich dziennikarzy”, słowa absolutnie skandaliczne. Duża część odpowiedzialności za jednoznaczne pogorszenie się relacji, także pogorszenie się nastrojów w Polsce w stosunku do mieszkających, żyjących tu i pracujących Ukraińców, leży po stronie ukraińskiej – uważa Marek Magierowski.
– Wydaje mi się, że nastroje polityczne w Polsce zmieniają się i to dosyć szybko. Mówiąc bardzo powierzchownie i bardzo oględnie, cała scena polityczna przesuwa się mocno w prawo. To wymaga ze strony Prawa i Sprawiedliwości pewnych ruchów, to jest kalkulacja polityczna, nie tylko związana z naszymi relacjami z Ukrainą – mówił Marek Magierowski.
Zauważył, że „polityka prezydenta Andrzeja Dudy wobec Ukrainy w sposób znaczący różniła się od tego, co widzimy dzisiaj”. – Rozróżniłbym tu jednak relacje osobiste między prezydentem Dudą a prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, z których obie strony ewidentnie skorzystały, bo to bardzo dobrze wpływało na postrzeganie Polski jako jednego z najistotniejszych sojuszników Ukrainy w tym regionie świata.
Jak zauważył, „drugą częścią tej układanki jest realna polityka”. – Rzeczywiście, być może ta polityka przez ostatnich kilka lat nie była wystarczająco asertywna, szczególnie w sytuacji, kiedy od samych Ukraińców słyszeliśmy wielokrotnie dość gorzkie słowa i niesprawiedliwe oceny – powiedział Magierowski.
– Podsycanie tych nastrojów byłoby katastrofalnym błędem, zwłaszcza ze strony części polskiej prawicy (...) Po części zadaniem najważniejszych polityków w państwie jest to, by trochę te nastroje przygasić, niezależnie od tego, jaką będą prowadzić politykę – mówił Marek Magierowski w TVN24. – Ich zadaniem jest także skuteczne, dobre, mądre tłumaczenie tego typu decyzji – dodał.
