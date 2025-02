Zełenski w odpowiedzi na słowa Trumpa stwierdził, że próby usunięcia go z urzędu w czasie, gdy trwa wojna z Rosją, nie powiodą się. - Jeśli ktoś chce mnie zmienić teraz, to się teraz nie uda. A jeśli mówimy o tych 4 proc., widzieliśmy tę dezinformację, widzieliśmy, że pochodzi z Rosji. Widzieliśmy to i mamy dowody na to, że te liczby pojawiły się w czasie rozmów między USA a Rosją. Niestety, prezydent Trump, którego traktuję z wielkim szacunkiem, jako przywódcę Amerykanów, którego bardzo szanuję i który stale nas wspiera, żyje w przestrzeni dezinformacji – oświadczył Zełenski. Następnie zapowiedział, że wkrótce opublikuje wyniki badań socjologicznych dotyczących zaufania dla przywódców politycznych na Ukrainie.

USA rozmawiali z Rosją w Rijadzie, europejscy liderzy spotkali się w Paryżu

We wtorek odbyło się spotkanie wysokich rangą przedstawicieli władz USA i Rosji w Rijadzie. Rozmowy, które trwały 4,5 godziny, były pierwszymi rozmowami przedstawicieli tych państw na tak wysokim szczeblu od czasu pełnowymiarowej napaści Rosji na Ukrainę. Spotkanie miało koncentrować się między innymi na odbudowie dwustronnych relacji oraz na przygotowaniach do możliwych negocjacji pokojowych ws. konfliktu na Ukrainie.

Równolegle do negocjacji między USA i Rosją – ze względu na obawy, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy pokojowe z Rosją, które mogą wykluczyć Europę z procesu decyzyjnego – trwały także rozmowy europejskich przywódców. W poniedziałek europejscy liderzy spotkali się na nadzwyczajnym szczycie poświęconym wojnie na Ukrainie.

Czytaj więcej Polityka Rozmowy USA-Rosja się zakończyły. Ustalono termin spotkania Trumpa z Putinem? Jednym z pierwszych ustaleń spotkania wysokich rangą przedstawicieli władz USA oraz Rosji w Rijadzie ma być data spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina – twierdzi agencja Bloomberga. Rosja temu jednak zaprzecza.

Na nieformalny szczyt w Paryżu zaproszono szefów rządów: Polski (Donald Tusk), Danii (Matte Frederiksen), Hiszpanii (Pedro Sanchez), Holandii (Dick Schoof), Niemiec (Olaf Scholz), Wielkiej Brytanii (Keir Starmer) i Włoch (Giorgia Meloni), a także szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte.