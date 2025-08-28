Moskwa atakuje Kijów i deklaruje zainteresowanie rozmowami pokojowymi

W nocy z 27 na 28 sierpnia 2025 roku Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Ukrainę, ze szczególnym naciskiem na stolicę, Kijów. Atak obejmował wystrzelenie łącznie około 629 środków napadu powietrznego, w tym 598 dronów uderzeniowych typu Shahed, 9 pocisków balistycznych oraz 20 pocisków manewrujących, w tym hipersonicznych Kindżał. Ukraińska obrona powietrzna zdołała zneutralizować 589 celów z tej liczby.

Jeden z największych i najkosztowniejszych ataków od początku wojny

W wyniku ataku zginęło co najmniej 18 osób, w tym czworo dzieci, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. Zniszczenia objęły m.in. budynki mieszkalne w co najmniej pięciu dzielnicach Kijowa, a także zakłady przemysłowe, infrastrukturę kolejową oraz wojskowe lotniska. Poważnie uszkodzone zostały także budynki British Council i delegatury Unii Europejskiej. W mieście trwa intensywna akcja ratunkowa, a pod gruzami wciąż mogą znajdować się osoby poszkodowane.

Atak był jednym z największych i kosztownych od początku wojny, z szacowanym kosztem operacji przekraczającym pół miliarda dolarów. W odpowiedzi na atak polskie i sojusznicze samoloty wzbiły się w powietrze w trybie prewencyjnym, ale nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Alarmy powietrzne trwały na terenie całej Ukrainy przez kilkanaście godzin, szczególnie intensywne w obwodach przy granicy z Polską.

Alarmy przeciwlotnicze na terytorium Ukrainy wznowiono także w czwartek po południu.