Były minister zdrowia Adam Niedzielski pobity. Ma pretensje o brak ochrony

Aktualizacja: 28.08.2025 02:34 Publikacja: 27.08.2025 21:37
Adam Niedzielski
Foto: PAP, Paweł Supernak
Adam Niedzielski został zaatakowany przez dwóch mężczyzn w centrum Siedlec, niedaleko jednej z lokalnych restauracji.
Napastnicy w trakcie ataku ostro krytykowali decyzje Niedzielskiego związane z zarządzaniem epidemią COVID-19. Poszkodowany trafił do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, gdzie został poddany obserwacji.
Dyrektor medyczny szpitala, dr Mariusz Mioduski, przekazał, że obrażenia byłego ministra nie są poważne, wieczorem Niedzielski opuścił szpital.
Policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o pobiciu około godziny 15:00 w rejonie restauracji i rozpoczęła śledztwo. Funkcjonariusze analizują nagrania z kamer monitoringu i przesłuchują świadków zdarzenia, starając się jak najszybciej ustalić szczegółowe okoliczności ataku. Motywacja napastników nie została oficjalnie ujawniona, ale nieoficjalne źródła wskazują na podłoże polityczne związane z decyzjami Niedzielskiego dotyczącymi walki z pandemią.
Po godzinie 22 mazowiecka policja poinformowała o zatrzymaniu napastników. „Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności” - czytamy w komunikacie na X.
Na razie wiadomo tyle, że sprawcami są 35- i 39-letni mieszkańcy Siedlec. Czynności trwają.
Atak wywołał duże poruszenie wśród lokalnej społeczności oraz środowisk politycznych.
Były premier Mateusz Morawiecki wezwał na X policję do natychmiastowych działań, a drugą stronę sceny politycznej „do opamiętania. „Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuje od polskiej Policji natychmiastowych i stanowczych działań” - napisał.
Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych wyraził solidarność z byłym ministrem, obiecując szybkie zatrzymanie sprawców i zapowiadając „zero litości” wobec napastników.
„Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości” - napisał Tusk.
Były minister zdrowia w serwisie LinkedIn zamieścił relację ze zdarzenia. "Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących „śmierć zdrajcą ojczyzny”. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli" - opisał (zachowana pisownia oryginalna - red.).
Niedzielski ocenia, że zdarzenie to jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści, ale także odebraniem mu przez obecnego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego ochrony. „Mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej" - pisze były minister.
„Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksję u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację"- uważa Niedzielski.
Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia i minister cyfryzacji w rządzie PiS, który udostępnił na X wpis Niedzielskiego, napisał: "Ochronę Adamowi Niedzielskiemu odebrał Marcin Kierwiński. To on bezpośrednio odpowiada za każdy cios który spadł na byłego ministra zdrowia w związku z jego pracą dla Polski. Panie Kierwiński: albo dymisja jutro, albo wstyd na całe życie".
