Były minister zdrowia Adam Niedzielski pobity. Ma pretensje o brak ochrony

Adam Niedzielski został zaatakowany przez dwóch mężczyzn w centrum Siedlec, niedaleko jednej z lokalnych restauracji.

Napastnicy w trakcie ataku ostro krytykowali decyzje Niedzielskiego związane z zarządzaniem epidemią COVID-19. Poszkodowany trafił do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, gdzie został poddany obserwacji.

Dyrektor medyczny szpitala, dr Mariusz Mioduski, przekazał, że obrażenia byłego ministra nie są poważne, wieczorem Niedzielski opuścił szpital.

Sprawcy ataku na Adama Niedzielskiego zatrzymani

Policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o pobiciu około godziny 15:00 w rejonie restauracji i rozpoczęła śledztwo. Funkcjonariusze analizują nagrania z kamer monitoringu i przesłuchują świadków zdarzenia, starając się jak najszybciej ustalić szczegółowe okoliczności ataku. Motywacja napastników nie została oficjalnie ujawniona, ale nieoficjalne źródła wskazują na podłoże polityczne związane z decyzjami Niedzielskiego dotyczącymi walki z pandemią.

Po godzinie 22 mazowiecka policja poinformowała o zatrzymaniu napastników. „Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności” - czytamy w komunikacie na X.