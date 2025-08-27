Rzeczpospolita
Wydarzenia
Były minister zdrowia Adam Niedzielski pobity. Ma pretensje o brak ochrony

Adam Niedzielski, były minister zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2020-2023, został zaatakowany przez dwóch mężczyzn w centrum Siedlec. Sprawcy zatrzymani. Niedzielski dziękuje policji i wini rząd.

Publikacja: 27.08.2025 21:37

Adam Niedzielski

Adam Niedzielski

Foto: PAP, Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Adam Niedzielski został zaatakowany przez dwóch mężczyzn w centrum Siedlec, niedaleko jednej z lokalnych restauracji.

Napastnicy w trakcie ataku ostro krytykowali decyzje Niedzielskiego związane z zarządzaniem epidemią COVID-19. Poszkodowany trafił do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, gdzie został poddany obserwacji. 

Dyrektor medyczny szpitala, dr Mariusz Mioduski, przekazał, że obrażenia byłego ministra nie są poważne, wieczorem Niedzielski opuścił szpital. 

Sprawcy ataku na Adama Niedzielskiego zatrzymani

Policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o pobiciu około godziny 15:00 w rejonie restauracji i rozpoczęła śledztwo. Funkcjonariusze analizują nagrania z kamer monitoringu i przesłuchują świadków zdarzenia, starając się jak najszybciej ustalić szczegółowe okoliczności ataku. Motywacja napastników nie została oficjalnie ujawniona, ale nieoficjalne źródła wskazują na podłoże polityczne związane z decyzjami Niedzielskiego dotyczącymi walki z pandemią.

Po godzinie 22 mazowiecka policja poinformowała o zatrzymaniu napastników.  „Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności” - czytamy w komunikacie na X.

Na razie wiadomo tyle, że sprawcami są 35- i 39-letni mieszkańcy Siedlec. Czynności trwają.

Reagują premierzy. Były i obecny

Atak wywołał duże poruszenie wśród lokalnej społeczności oraz środowisk politycznych.

Były premier Mateusz Morawiecki wezwał na X policję do natychmiastowych działań, a drugą stronę sceny politycznej „do opamiętania.  „Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuje od polskiej Policji natychmiastowych i stanowczych działań” - napisał.

Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych wyraził solidarność z byłym ministrem, obiecując szybkie zatrzymanie sprawców i zapowiadając „zero litości” wobec napastników.

Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości” - napisał Tusk.

Adam Niedzielski: Jesteśmy już na równi pochyłej 

Były minister zdrowia w serwisie LinkedIn zamieścił relację ze zdarzenia. "Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących „śmierć zdrajcą ojczyzny”. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli" - opisał (zachowana pisownia oryginalna - red.). 

Niedzielski ocenia, że zdarzenie to jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści, ale także odebraniem mu przez obecnego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego ochrony. „Mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej" - pisze były minister. 

„Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksję u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację"- uważa Niedzielski. 

Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia i minister cyfryzacji w rządzie PiS, który udostępnił na X wpis Niedzielskiego, napisał: "Ochronę Adamowi Niedzielskiemu odebrał Marcin Kierwiński. To on bezpośrednio odpowiada za każdy cios który spadł na byłego ministra zdrowia w związku z jego pracą dla Polski. Panie Kierwiński: albo dymisja jutro, albo wstyd na całe życie".

Źródło: rp.pl

Przestępczość Osoby Adam Niedzielski

e-Wydanie