Funkcjonariusze Straży Granicznej brali udział w środę w operacji powrotowej zorganizowanej wspólnie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex.

Straż Graniczna przekazała, że „operacja została przeprowadzona z wykorzystaniem lotu czarterowego, a eskortę stanowili funkcjonariusze pionu zabezpieczenia działań oraz innych jednostek Straży Granicznej. W czynnościach realizowanych na lotnisku w Radomiu uczestniczyli funkcjonariusze z tamtejszej Placówki Straży Granicznej.”

Atak na funkcjonariuszy Straży Granicznej w Gruzji

O szczegółach zdarzenia poinformował PAP rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG ppłk Andrzej Juźwiak. – Grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej została zaatakowana w Tbilisi. W wyniku tego zdarzenia dwóch naszych funkcjonariuszy trafiło z poważnymi obrażeniami głowy do szpitala. Jeden został operowany, a drugi jest w trakcie operacji – przekazał.

Wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej zostali objęci opieką konsularną. Pod opieką lekarzy pozostają zaatakowani strażnicy.