Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Polscy strażnicy graniczni poważnie ranni. Zaatakowano ich prętami i nożem w Gruzji

W Tbilisi doszło do ataku na dwóch funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej. Z poważnymi obrażeniami głowy zostali przewiezieni do szpitala, gdzie przeprowadzono operacje.

Publikacja: 09.10.2025 11:46

Polscy strażnicy graniczni poważnie ranni. Zaatakowano ich prętami i nożem w Gruzji

Foto: PAP/Albert Zawada

Przemysław Malinowski

Funkcjonariusze Straży Granicznej brali udział w środę w operacji powrotowej zorganizowanej wspólnie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex.

Straż Graniczna przekazała, że „operacja została przeprowadzona z wykorzystaniem lotu czarterowego, a eskortę stanowili funkcjonariusze pionu zabezpieczenia działań oraz innych jednostek Straży Granicznej. W czynnościach realizowanych na lotnisku w Radomiu uczestniczyli funkcjonariusze z tamtejszej Placówki Straży Granicznej.”

Atak na funkcjonariuszy Straży Granicznej w Gruzji

O szczegółach zdarzenia poinformował PAP rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG ppłk Andrzej Juźwiak. – Grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej została zaatakowana w Tbilisi. W wyniku tego zdarzenia dwóch naszych funkcjonariuszy trafiło z poważnymi obrażeniami głowy do szpitala. Jeden został operowany, a drugi jest w trakcie operacji – przekazał.

Wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej zostali objęci opieką konsularną. Pod opieką lekarzy pozostają zaatakowani strażnicy. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Przemytnik migrantów posiedzi dłużej? Karol Nawrocki chce zaostrzenia kar
Przestępczość
Przemytnik migrantów posiedzi dłużej? Karol Nawrocki chce zaostrzenia kar

W ramach prowadzonej operacji wywieziono mieszkańców Gruzji i Pakistanu, którzy zostali zobowiązani do opuszczenia Polski. Ppłk Juźwiak przekazał, że gruzińska policja prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Jak informuje Straż Graniczna, od początku roku Polskę przymusowo i dobrowolnie opuściło ponad 7 tys. cudzoziemców. Przeprowadzona w środę operacja dotyczyła dziewięciu Pakistańczyków i 10 Gruzinów. 

Decyzje o powrocie zostały wydane przede wszystkim z uwagi na względy bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. Dziewięciu cudzoziemców posiadało wyroki za przestępstwa popełnione na terytorium Polski. W przypadku obywateli Pakistanu powodem deportacji był brak dokumentów uprawniających do legalnego pobytu oraz nielegalne przekroczenie granicy państwowej na odcinku białoruskim – informuje Straż Graniczna.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Straż Graniczna Miejsca Regiony Azja Gruzja

Funkcjonariusze Straży Granicznej brali udział w środę w operacji powrotowej zorganizowanej wspólnie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex.

Straż Graniczna przekazała, że „operacja została przeprowadzona z wykorzystaniem lotu czarterowego, a eskortę stanowili funkcjonariusze pionu zabezpieczenia działań oraz innych jednostek Straży Granicznej. W czynnościach realizowanych na lotnisku w Radomiu uczestniczyli funkcjonariusze z tamtejszej Placówki Straży Granicznej.”

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewenętrznego (ABW)
Przestępczość
Warszawski urzędnik w służbie rosyjskiego wywiadu. Kulisy wielkiej afery szpiegowskiej
W wyniku odczepienia i pozostawienia wagonu mogło dojść do katastrofy. Na zdjęciu ilustracyjnym: usu
Przestępczość
Sabotaż na kolei. Porzucony wagon w Katowicach, „o włos od katastrofy na nieprawdopodobną skalę”
Wołodymyr Ż. eskortowany przez polską policję
Przestępczość
Jest decyzja sądu ws. mężczyzny, podejrzanego o udział w wysadzeniu Nord Stream 2
Ukrainiec, którego Niemcy podejrzewają o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream zatrzymany w Pols
Przestępczość
Ukrainiec, którego Niemcy podejrzewają o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream zatrzymany w Polsce
Reklama
Reklama
e-Wydanie