Poleciał do Stambułu i zniknął. Co się stało z białoruskim opozycjonistą?

– W czwartek, 21 sierpnia, udał się do Stambułu i od tamtej pory nie mieliśmy z nim żadnego kontaktu. Jego telefony znajdują się poza zasięgiem, nie pojawia się też w sieciach społecznościowych i nie mamy żadnych informacji o tym, co się z nim dzieje – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksander Apeikin, szef wspierającej represjonowanych białoruskich sportowców Fundacji Solidarności Sportowej, z którą od kilku lat współpracował Kotau. Jak twierdzi, bliscy opozycjonisty zawiadomili o zaginięciu turecką policję oraz polski konsulat w Stambule. Z prośbą o komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do MSZ, ale w momencie publikacji artykułu odpowiedzi jeszcze nie było.

– Mogło się wydarzyć dosłownie wszystko. Niczego nie można wykluczyć – twierdzi Apeikin.

Białorusin pracował też w jednej z warszawskich firm zajmujących się organizacją eventów. Niezależny białoruski portal Nasza Niwa twierdzi, że miał poprosić pracodawcę o kilka dni wolnych, by załatwić „sprawy prywatne”, a rodzinie powiedzieć, że wyjeżdża służbowo.

Kotau jest już kolejnym przebywającym w Polsce przeciwnikiem Łukaszenki, który zaginął w tym roku. Pod koniec marca nagle zniknęła Andżelika Mielnikawa, przewodnicząca opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Białorusi (parlamentu na uchodźstwie). W tym samym czasie z rachunku zarządzanej przez nią fundacji, która otrzymywała środki z zachodnich instytucji, wyparowało ponad 100 tys. euro. O sprawie jej zaginięcia na łamach „Rzeczpospolitej” pisaliśmy w kwietniu. Wówczas było wiadomo, że udała się do Londynu, a stamtąd wyleciała do Dubaju. Tam jej ślad się urywa.

W międzyczasie jej mąż z dziećmi wyjechał na Białoruś – osobiście potwierdził to białoruskim niezależnym mediom, nie zdradzając miejsca pobytu żony. W maju dziennikarze śledczy z portalu The Insider ujawnili, że Mielnikawa w ostatnich latach spotykała się z funkcjonariuszem białoruskich służb posługującym się fałszywym paszportem. Mieli nawet razem podróżować na Kubę i Sri Lankę.